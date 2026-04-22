Россия » Центр » Ярославль

Ярославская область столкнулась с биологической угрозой в животноводческом секторе. Региональная ветеринарная служба ввела жесткие ограничительные меры на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа. Поводом послужила вспышка лейкоза крупного рогатого скота, зафиксированная в личном подворье деревни Турово.

Коровы
Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Коровы

География и сроки ограничений

Приказ ведомства вступил в силу 17 апреля 2026 года. Эпизоотическим очагом официально признано подворье в деревне Турово Плотинского сельского округа. В зону неблагополучных пунктов также включены деревни Нарядово, Круглово, Кундринское и село Плещеево. Режим ЧС продлится минимум до середины декабря текущего года.

"Любая вспышка в частном секторе — это риск для крупных агрокомплексов из-за миграции животных и кормов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Карантин вводится до 15 декабря 2026 года "в связи с получением положительного результата при серологическом исследовании на лейкоз крупного рогатого скота, в целях ликвидации заболевания и предупреждения его распространения". Власти Ярославской области уже интегрировали данные о ситуации в единый централизованный диспетчерский пункт для мониторинга обстановки.

Ветеринарные протоколы и санкции

Основной удар ограничений пришелся на хозяйство-инициатор вспышки. Ветеринары обязаны провести двукратный забор крови у всего поголовья с интервалом в 30 дней. Регламент исключает компромиссы: при подтверждении диагноза животных отправляют на убой, а полученную продукцию, включая молоко, уничтожают на месте. Контроль за исполнением ложится на муниципальные власти.

"За соблюдением нормативов в СНТ и личных подворьях сейчас следят максимально строго, во избежание судебных исков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

"Установить, что в неблагополучном пункте запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных", — говорится в приказе государственной ветеринарной службы Ярославской области. Любые перемещения скота за пределы очага полностью заблокированы. Это серьезный вызов для здравоохранения региона в части контроля качества продукции.

Мероприятие Статус ограничения
Ввоз/вывоз скота Полный запрет
Реализация молока из очага Уничтожение
Публичные ярмарки Отменены в зоне карантина

Экономические последствия для региона

Ситуация требует мобилизации бюджетных средств на проведение дезинфекции и компенсационных выплат. Несмотря на то, что жителям области удается сохранять финансовую безопасность в частных сделках, аграрный сектор требует системной поддержки. Посторонним лицам посещение эпизоотического очага запрещено до официального снятия ограничений.

"Расходы на ликвидацию очагов ложатся на региональный бюджет, что требует пересмотра краткосрочных инвестиций", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.

Случаи нарушения ветеринарного законодательства в регионе рассматриваются жестко, вплоть до уголовной ответственности. Безопасность территории является приоритетом, особенно на фоне недавних судебных процессов в Ярославле. Оперативные группы продолжают мониторинг в Гаврилов-Ямском округе, сообщает YarNews.

До какого числа действует карантин?

Ограничения введены до 15 декабря 2026 года, но могут быть продлены при выявлении новых случаев.

Можно ли покупать мясо и молоко в Гаврилов-Ямском районе?

Запрет касается только конкретных неблагополучных пунктов и личных подворий, указанных в приказе.

Что будет с животными в очаге?

Все восприимчивые животные проходят двойное тестирование; при подтверждении вируса их отправляют на санитарный убой.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
