Историю не тронешь экскаватором: почему купеческий особняк в Алексадрове придётся спасать долго

Россия » Центр » Владимир

В Александрове Владимирской области аварийным признали дом № 53 на улице Ленина — здание с более чем вековой историей и статусом объекта культурного наследия. Купеческий особняк начала XX века, в котором сегодня находятся квартиры и музей, не подлежит сносу, а должен пройти сложную и длительную реконструкцию. Власти уже обозначили сроки расселения и восстановления, растянутые почти на десятилетие. Как город будет балансировать между безопасностью жителей и сохранением исторического облика — в нашем материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жилой дом №53 по улице Ленина в Александрове

Дом с историей: от купцов до музея

Статус объекта культурного наследия дом получил в 2008 году. Это существенно ограничивает любые строительные и ремонтные работы. Здание обязаны сохранить в первозданном виде. Сейчас внутри находятся 8 жилых квартир и нежилые помещения. В 2023 году первый этаж занял народный музей "Живая история города", став точкой притяжения для туристов.

"Работа с памятниками архитектуры требует высокой точности в оценке их состояния и затрат на восстановление. Собственники обязаны проводить такие работы, однако ошибки в планировании бюджета могут привести к их приостановке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Вопрос сохранения архитектурного лица города стоит остро. Опыт других территорий показывает, что благоустройство исторических центров часто упирается в нехватку средств. Пока здание функционирует, но статус "аварийный" запускает обратный отсчет для жильцов и арендаторов.

Сроки и обязательства: реконструкция ценой в десятилетие

Сценарий расселения выглядит растянутым во времени. Жителям предписано покинуть помещения до 31 октября 2036 года. Это дистанция почти в двенадцать лет. Сама реконструкция должна завершиться до 2037 года. Обязательства по восстановлению ложатся на плечи собственников.

Этап процесса Крайний срок
Отселение жильцов и организаций 31 октября 2036 года
Завершение полной реконструкции 2037 год
Поддержание безопасного состояния Постоянно до начала работ

Такой длительный срок может быть связан с необходимостью поиска инвесторов. Подобные схемы часто используются, когда муниципалитет не может мгновенно закрыть вопрос переселения. Аналогичные проблемы управления фондом наблюдаются по всей области, где старые здания требуют особого подхода.

"Такие сроки создают для жителей ситуацию неопределенности: дом признан аварийным, однако проживание в нем сохраняется на длительный период", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Безопасность и текущее содержание

До момента, когда тяжелая техника придет на объект, владельцы обязаны латать дыры. Это критически важно для объектов, где износ сетей может привести к ЧП. Случаи, когда газ или электрика становятся причиной пожаров в старых домах, не редкость. Контроль за состоянием купеческого особняка ложится на плечи управляющих компаний и самих жильцов.

Юридическая чистота процесса — отдельный вопрос. Ситуации, когда недвижимость с обременениями становится предметом махинаций, должны пресекаться надзорными органами. Администрация округа берет на себя роль арбитра в этом процессе.

"Надзор за памятниками требует постоянного присутствия специалистов. Мы видим рост интереса к цифровизации мониторинга таких объектов, но в малых городах всё решается ручными проверками", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ситуация с домом на Ленина станет лакмусовой бумажкой для властей Александрова. Как совместить современные требования безопасности, права жильцов и охранные грамоты прошлого — покажет ближайшее десятилетие. Пока же на экологию городской среды здание влияет скорее как музей, чем как аварийный объект.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции памятников

Кто должен оплачивать реконструкцию аварийного дома-памятника?

Согласно законодательству, бремя содержания и восстановления лежит на собственниках жилых и нежилых помещений. В ряде случаев возможно привлечение бюджетных субсидий по программам охраны наследия.

Можно ли снести такой дом и построить новый?

Нет, статус объекта культурного наследия запрещает снос. Возможна только научная реконструкция с сохранением архитектурных элементов фасада и конструктива.

Что будет с музеем "Живая история города"?

Музей также попадает под распоряжение об отселении. До 2036 года организация может продолжать работу, параллельно подыскивая новое помещение или готовясь к возвращению после реставрации.

