За гранью возможного: как Якутия стала лидером Дальнего Востока по темпам газификации

Россия » Дальний Восток

Масштабная программа социальной газификации меняет бытовой уклад жителей Республики Саха. Инфраструктурный прорыв позволяет подключать тысячи домохозяйств к магистральным сетям, обеспечивая региону статус лидера на Дальнем Востоке.

Газовая плита
Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессрочный формат: доступное тепло

Якутия сохраняет лидерские позиции по темпам подведения газовой инфраструктуры. Регион вошел в топ-5 субъектов РФ по итогам прошлого года. Работа идет в тесной связке местного правительства и "Сахатранснефтегаза". Инициатива президента Владимира Путина о бесплатном подводе трубы к границам участка стала фундаментом программы. С 2021 года "голубое топливо" получили свыше 10 тысяч якутских семей.

"Социальная газификация сдвинула с мертвой точки вопросы, которые годами тормозились из-за отсутствия инвестиций в низконапорные распределительные сети. Это не просто труба, а изменение структуры ЖКХ Чукотки и соседних регионов, где стоимость отопления часто съедает значительную долю бюджета семьи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

География расширения сетей

Текущие планы охватывают Олёкминский, Ленский и Нерюнгринский районы. Жители пяти поселений получат доступ к газу уже в этом году. Масштабный проект стартует на левобережье реки Вилюй. На очереди — включение в систему Нюрбинского улуса. Превращение программы в бессрочную позволяет властям планировать строительство на десятилетия вперед, исключая спешку и ошибки, характерные для модернизации инфраструктуры в других сферах.

Параметр Показатель/Статус
Цель на 2026 год Подключение 1500 домов
План по Якутску Около 900 домохозяйств

Работы идут по всей республике. Стройки развернуты в Намском, Мирнинском, Верхневилюйском и других районах. Стабильность поставок обеспечивается стратегическим планом развития, подписанным с ПАО "Газпром" на период до 2030 года.

"Интеграция сетевого газа в отдаленные улусы радикально снижает экологическую нагрузку от печного отопления. Мы видим, как меняется качество городской среды, когда уходят угольные котельные", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Адресная помощь и льготы

Федеральный центр выделил дополнительный миллиард рублей на компенсацию затрат льготных категорий граждан в 56 регионах. Якутия использует эти средства для покрытия расходов на покупку оборудования и монтажные работы. Особое внимание — семьям участников спецоперации и многодетным семьям. Доход при начислении выплат не учитывается.

Работа с гражданами строится на принципе оперативного реагирования. Юридическое сопровождение предотвращает типичные для подобных проектов административные споры и бюрократические проволочки. Чиновники на местах обязаны обеспечить доступ к сетям там, где труба уже проложена, но подключение застопорилось.

"Бессрочный статус программы снимает нервозность среди населения. Люди понимают, что газ рано или поздно придет в каждый дом, расположенный в зоне прохождения магистралей", — сказал в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о газификации

Кто может рассчитывать на компенсацию подключения?

Льготы предусмотрены для участников СВО, членов их семей и многодетных заявителей без учета среднедушевого дохода семьи.

Нужно ли платить за подведение трубы к участку?

Нет, согласно распоряжению президента, прокладка газопровода до границ земельного участка в населенном пункте осуществляется без взимания платы с граждан.

Какие документы нужны для подачи заявки?

Перечень включает правоустанавливающие документы на землю и дом, паспорт собственника и ситуационный план. Оформление заявок возможно через офисы "Сахатранснефтегаза" и электронные сервисы.

Планируется ли газификация частного сектора в Якутске?

Да, на 2026 год запланирована масштабная кампания, в рамках которой сетевой газ придет в 900 домов столицы республики.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
