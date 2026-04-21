Воздушная тревога: система мониторинга Череповца выявила 35 эпизодов загрязнения воздуха за 21 день

В Череповце система атмосферного мониторинга зафиксировала нештатную динамику загрязнителей. Апрельская сводка показывает участившиеся факты превышения ПДК сероводорода, что вызывает вопросы у местных жителей и экологических служб.
Городской воздух постоянно сканируют шесть стационарных постов. Они распределены по ключевым магистралям. Датчики на улицах Чкалова, Окинина и Сталеваров передают пакеты данных в режиме реального времени. Система также охватывает Архангельскую улицу и оживленные проспекты — Октябрьский и Советский.
Технические службы отслеживают 28 различных химических соединений. Автоматика опрашивает сенсоры каждые 20 минут. Там, где автоматика бессильна, в дело вступает ручной отбор проб. Метод позволяет точечно проверять качество среды в городских общественных пространствах.
"Современные сенсоры — это не просто приборы, а критическое звено в цепочке безопасности. Когда мы видим скачки ПДК, важна не только фиксация, но и скорость передачи сигнала надзорным органам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Период с 1 по 21 апреля отмечен 35 эпизодами превышения нормы по сероводороду. Распределение нагрузки на среду крайне неравномерное. Пятый пост в системе мониторинга "собрал" львиную долю — 24 инцидента. На других станциях показатели скромнее: 8 и 3 эпизода соответственно.
Рекорд зафиксирован 3 апреля на улице Сталеваров. Приборы показали цифру 1,8 ПДК. Информацию об этом оперативно внесли в базу для дальнейшего анализа. Сейчас ситуация находится под наблюдением экспертов по защите биоразнообразия.
|Локация / Параметр
|Зафиксированные данные
|Пиковое значение (3 апреля)
|1,8 ПДК (ул. Сталеваров)
|Частота фиксации
|Раз в 20 минут (автоматика)
Модернизация оборудования, завершившаяся в 2022 году, заметно повысила глубину аналитики. Городская сеть теперь дает качественную выборку для специалистов, работающих над улучшением общего качества среды.
"Городская среда требует постоянного внимания, особенно в промышленных центрах. Регулярный мониторинг позволяет предотвращать затяжные экологические кризисы", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Это оптимальное покрытие жилой и промышленной зон, утвержденное для оперативного контроля качества воздуха в мегаполисе.
Окончательный вердикт выносят специалисты Главной геофизической лаборатории имени Воейкова, проверяя результаты на соответствие национальным стандартам.
Данные моментально уходят в надзорные ведомства и региональные власти для принятия управленческих решений.
Оборудование прошло модернизацию в 2020–2022 годах, что позволяет выявлять загрязнения с высокой погрешностью, исключающей ошибки в замерах.
"Важно понимать, что каждое превышение — это сигнал для корректировки технологических процессов на производствах", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог и эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.
