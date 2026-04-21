Не дожидаясь старости: почему жители Коми массово запрашивают выплаты пенсионных накоплений через фонды

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Жители Республики Коми массово активируют финансовые резервы, о которых многие забывали годами. Социальный фонд России зафиксировал всплеск обращений за накопительной частью пенсии, объем которой для северян оказался весьма значительным. В условиях текущей экономической повестки вопрос управления долгосрочными сбережениями перестал быть абстрактным, превратившись в стратегию защиты личного бюджета.

Фото: pixabay.com by AlPodgorny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Кто и когда получает выплаты

Более 2400 человек в Коми в прошлом году забрали свои пенсионные накопления. Средняя сумма разового перевода составила 154 872 рубля. Северные льготы позволяют жителям региона претендовать на эти средства значительно раньше, чем остальным россиянам. Женщины оформляют выплату в 50 лет, мужчины — в 55 лет.

Для доступа к капиталу система выставляет жесткие барьеры. Необходимо подтвердить 15 лет стажа на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к нему местностях. Общий страховой стаж должен составлять не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин, а индивидуальный пенсионный коэффициент — быть выше 30. 

"Северные надбавки и льготы формируют базу, которая позволяет конвертировать стаж в деньги быстрее. Однако люди часто теряются в бюрократических дебрях, не учитывая, что поход в МФЦ или клик на портале — это лишь финал длинной трудовой истории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.

Почему важно подавать заявление

Деньги не поступают на счета автоматически. Гражданину нужно заявить о своих правах через "Госуслуги" или лично посетить офис СФР. Часто накопления "зависают" в государственных фондах или частных НПФ, дожидаясь инициативы владельца. Игнорирование этого шага обесценивает годы работы, вложенные в социальное благополучие региона.

Параметр Требование для северян
Женский возраст 50 лет
Мужской возраст 55 лет
Стаж КС минимум 15 лет

Работа с пенсионными активами требует точности, схожей с процессом автоматизации производства, где ошибка в коэффициентах ведет к сбою системы. Государство возвращает средства тем, кто активно участвовал в пенсионной реформе начала 2000-х.

"Накопительная часть — это инструмент, который десятилетиями оставался в тени. Сейчас жители начинают осознавать, что это реальный экономический ресурс, который можно использовать с умом", — отметила в беседе с Pravda.Ru Елена Романова.

Пенсионный счет как семейный актив

Мало кто задумывается о наследуемости накоплений. Если владелец средств не успел их забрать, эти деньги переходят правопреемникам. Факт сбережения активов делает пенсионный счет защищенным семейным ресурсом. После одобрения заявки выплата поступает в течение двух месяцев.

"Важно понимать механику: если человек вовремя не подал сигнал системе, деньги просто лежат мертвым грузом. Многие просто не знают, как оформить электронное заявление", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных выплатах

Что будет с деньгами, если я не подам заявление?

Средства сохраняются в выбранном вами фонде, но остаются невостребованными. Выплата носит заявительный характер.

Могут ли правопреемники забрать мои накопления?

Да, пенсионные накопления являются наследуемыми средствами, которые передаются близким в случае несвоевременного получения выплат владельцем.

Через какое время приходят деньги после одобрения?

Средства поступают на счет в течение двух месяцев после регистрации обращения в СФР.

Нужно ли увольняться, чтобы получить эти деньги?

Нет, накопительная выплата не требует завершения трудовой деятельности, если вы достигли пенсионного возраста.

Экспертная проверка: Владимир Орлов, политолог / аналитик местного самоуправления; Елена Романова, эксперт по социальной политике и демографии регионов; Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
