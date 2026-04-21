Остывающий рынок: почему мурманский бизнес начал игнорировать государственную поддержку

Мурманский бизнес проходит через "сито" грантовой поддержки, фиксируя падение интереса к государственным дотациям. Запуск новых этапов отбора — вынужденная мера, призванная реанимировать спрос и упростить доступ к капиталу, который в текущих условиях требует от предпринимателей не только идей, но и высокой цифровой грамотности.

Итоги конкурса: сухие цифры и бюджетный остаток

В 2026 году программа поддержки талантов и бизнеса в Мурманской области показала неоднозначный результат. Из 195 поданных заявок победителями признали лишь 17 проектов. Общая сумма грантовой поддержки составила 25,3 млн рублей. Участники добавили в копилку проектов еще 7,8 млн рублей собственного финансирования. Отраслевой охват оказался традиционным: от сервисных услуг до инновационного производства и туризма.

"Дробление грантовых выплат на этапы — это попытка удержать ликвидность регионального бюджета в условиях неопределенности. Инвестиции в малые проекты требуют высокой оборачиваемости, иначе деньги просто "замораживаются"", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ловушка отчетности и барьеры входа

Статистика конкурса демонстрирует нисходящий тренд. В прошлом году победных проектов было 33, сейчас — в два раза меньше. Запланированные бюджетные обязательства по грантам на 2026 год превышают 50 млн рублей, однако половина средств зависла в воздухе. Чтобы освоить остаток, правительство региона объявило второй этап отбора на май. Причина — излишняя бюрократизация, превращающая государственную помощь в квест по заполнению электронных форм.

"Административные преграды часто возникают там, где инфраструктура для взаимодействия с бизнесом не готова к цифровым прыжкам. Мы видим, как качественное благоустройство среды часто сталкивается с невозможностью быстрого освоения ресурсов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Симптомы системного охлаждения рынка

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис признал наличие технических барьеров, ограничивающих вход предпринимателей в программу. Отчисления по формальным признакам без права на исправление ошибок демотивируют бизнес-сообщество. Параллельно с этим фиксируется снижение общего интереса к мерам государственной поддержки, что может быть симптомом более глубоких экономических процессов, затрагивающих не только Арктическую зону, но и страну в целом.

"Демографический отток и старение предпринимательской базы — это маркеры, игнорировать которые нельзя. Региону нужна новая стратегия вовлечения, иначе грантовый фонд останется только на бумаге", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о "Губернаторском старте"

Кто имеет право претендовать на грант?

Подать заявку могут субъекты МСП, самозанятые граждане и физические лица, планирующие открытие бизнеса.

Каковы лимиты финансовой поддержки?

Для субъектов МСП лимит составляет до 1-2 млн рублей, для самозанятых — до 500 тыс. рублей.

Требуется ли софинансирование?

Да, субъекты МСП должны обеспечить не менее 20% от стоимости проекта, самозанятые — не менее 10%.

Будут ли пересмотрены правила отбора?

Губернатор подтвердил намерение скорректировать процедуры подачи для исключения технических сбоев в будущем.

Читайте также