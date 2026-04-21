Нехорошая квартира: как в Кургане ликвидировали подпольный центр мошеннических рассылок

В Курганской области пресечена деятельность подпольного узла связи, использовавшегося для дистанционных хищений. Силовики изъяли высокотехнологичное оборудование, обеспечивавшее мошенникам анонимность при совершении массовых рассылок и звонков по всей стране.

киберсеть
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
киберсеть

Технический разгром киберсети

Сотрудники УМВД по Курганской области совместно с представителями УФСБ выявили квартиру, превращенную в автоматизированный центр управления мошенническим трафиком. В помещениях работали GSM-шлюзы и роутеры с защищенным VPN-каналом, позволявшие скрывать реальное местоположение злоумышленников.

"Создание подобных узлов требует не только железа, но и специфического софта для обхода систем антифрода. Мошенники активно используют инвестиции в инфраструктуру, чтобы автоматизировать процесс обмана граждан, минимизируя прямой контакт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Артур Волков.

Преступление как "подработка"

Фигурантом дела стал 20-летний житель Тюмени. Юноша искал быстрые деньги в интернете, где получил предложение от анонимных "кураторов". Задача сводилась к аренде жилья, настройке оборудования и поддержанию его работоспособности. Контроль за техникой осуществлялся удаленно через систему видеонаблюдения.

Параметр Характеристика
Возраст задержанного 20 лет
Инкриминируемая статья 274.3 УК РФ

Следствие доказало, что техник действовал осознанно. Подозреваемый полностью признал вину, подтвердив получение регулярных выплат за обслуживание "черной" связи. Сейчас Тюменская область и соседнее Зауралье тесно сотрудничают в подобных расследованиях, где инфляция и борьба за доходы не должны перекрывать правопорядок.

"Дистанционные хищения стали высокотехнологичным промыслом. Злоумышленникам не нужны личные встречи, достаточно качественного оборудования и неопытных исполнителей", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Как работают GSM-шлюзы в руках преступников?

Они подменяют номера и позволяют совершать тысячи звонков через интернет-протоколы, имитируя обычные мобильные сети.

Почему сложно отследить такие узлы?

Использование VPN и распределенной архитектуры затрудняет фиксацию реального IP-адреса и источника сигнала.

Какое наказание грозит за обслуживание техники связи?

Часть 2 статьи 274.3 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Влияет ли удаленная работа на раскрываемость?

Современные методы криминалистики позволяют прослеживать цифровой след, несмотря на использование посредников, как это случилось в Тюмени.

"Вопрос экономической безопасности требует внимания. Люди, соглашающиеся на такую работу, становятся пешками в руках профессиональных криминальных структур", — предупредил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, эксперт Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
