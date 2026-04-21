Нехорошая квартира: как в Кургане ликвидировали подпольный центр мошеннических рассылок

В Курганской области пресечена деятельность подпольного узла связи, использовавшегося для дистанционных хищений. Силовики изъяли высокотехнологичное оборудование, обеспечивавшее мошенникам анонимность при совершении массовых рассылок и звонков по всей стране.
Сотрудники УМВД по Курганской области совместно с представителями УФСБ выявили квартиру, превращенную в автоматизированный центр управления мошенническим трафиком. В помещениях работали GSM-шлюзы и роутеры с защищенным VPN-каналом, позволявшие скрывать реальное местоположение злоумышленников.
"Создание подобных узлов требует не только железа, но и специфического софта для обхода систем антифрода. Мошенники активно используют инвестиции в инфраструктуру, чтобы автоматизировать процесс обмана граждан, минимизируя прямой контакт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Артур Волков.
Фигурантом дела стал 20-летний житель Тюмени. Юноша искал быстрые деньги в интернете, где получил предложение от анонимных "кураторов". Задача сводилась к аренде жилья, настройке оборудования и поддержанию его работоспособности. Контроль за техникой осуществлялся удаленно через систему видеонаблюдения.
|Параметр
|Характеристика
|Возраст задержанного
|20 лет
|Инкриминируемая статья
|274.3 УК РФ
Следствие доказало, что техник действовал осознанно. Подозреваемый полностью признал вину, подтвердив получение регулярных выплат за обслуживание "черной" связи. Сейчас Тюменская область и соседнее Зауралье тесно сотрудничают в подобных расследованиях, где инфляция и борьба за доходы не должны перекрывать правопорядок.
"Дистанционные хищения стали высокотехнологичным промыслом. Злоумышленникам не нужны личные встречи, достаточно качественного оборудования и неопытных исполнителей", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Они подменяют номера и позволяют совершать тысячи звонков через интернет-протоколы, имитируя обычные мобильные сети.
Использование VPN и распределенной архитектуры затрудняет фиксацию реального IP-адреса и источника сигнала.
Часть 2 статьи 274.3 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Современные методы криминалистики позволяют прослеживать цифровой след, несмотря на использование посредников, как это случилось в Тюмени.
"Вопрос экономической безопасности требует внимания. Люди, соглашающиеся на такую работу, становятся пешками в руках профессиональных криминальных структур", — предупредил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.
