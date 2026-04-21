Конец бумажной волоките: как Тюмень переводит ритуальные услуги в цифровой формат

Тюменская область переводит бюрократию прощания в цифровой формат. Регион вошел в число шести пилотных субъектов страны, внедряющих платформу "Управление захоронениями". Система призвана сделать процесс получения ритуальных услуг прозрачным и оперативным, минимизируя бумажную волокиту в периоды глубоких личных утрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Leokand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кладбище

Цифровой контур ритуальных услуг

Цифровизация ритуальной сферы в Тюменской области — часть масштабной федеральной работы. Региональные специалисты вошли в экспертную группу при аппарате правительства РФ. Цель — оптимизация стандарта жизненной ситуации "Утрата близкого человека". Система позволяет гражданам обращаться за выделением участка для погребения дистанционно.

"Перевод подобных услуг на порталы госуслуг — логичный шаг. Это снимает нагрузку с граждан при оформлении документов, когда эмоции берут верх над разумом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

География внедрения и охват

В Тюменской области функционирует 1 122 кладбища. Интеграцией управляет региональный департамент ЖКХ. На текущий момент платформа работает в 11 муниципалитетах: Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Нижнетавдинском, Сладковском, Голышмановском, Аромашевском, Тюменском, Бердюжском и Упоровском округах. Статистика подтверждает востребованность: уже обработано свыше 1 тыс. заявок.

Функционал системы Статус Предоставление места для захоронения Работает в 11 МО Установка памятников и уход В разработке

Данная инициатива напоминает процессы оптимизации в других секторах экономики Тюмени. Власти готовят и остальные районы к подключению. В будущем через портал можно будет заказывать установку намогильных сооружений и заключать договоры с реестровыми поставщиками услуг.

"Стандартизация базы данных по кладбищам дает понимание реального уровня износа инфраструктуры. Это важно для долгосрочного планирования любого городского округа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где подать заявление?

Заявки подаются через портал Госуслуг в электронном виде или через личный кабинет муниципального ведомства.

Кто координирует работу?

Общее руководство осуществляет департамент ЖКХ Тюменской области совместно с федеральной рабочей группой.

Какие услуги доступны сейчас?

Основная услуга — выделение места на муниципальном кладбище.

Что изменится в будущем?

Появятся опции по установке надгробий и системному уходу за захоронениями.

"Цифровизация социально значимых процессов в регионах позволяет выявить скрытые потребности населения, избегая лишних посредников в цепочке поставок услуг", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Читайте также