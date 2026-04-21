Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигнал побеждает холод: в Сургуте завершена модернизация мобильной сети для 400 тысяч абонентов
Опасная игра: суд Магнитогорска назначил условный срок подростку за причинение ожогов ребёнку
Они проснулись и идут к людям: с чем связана новая опасность на дорогах ХМАО
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Блогер Уилл Эггертон участвовал в ликвидации последствий потопа в Дагестане
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи
Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление

Конец бумажной волоките: как Тюмень переводит ритуальные услуги в цифровой формат

Россия » Урал » Тюмень

Тюменская область переводит бюрократию прощания в цифровой формат. Регион вошел в число шести пилотных субъектов страны, внедряющих платформу "Управление захоронениями". Система призвана сделать процесс получения ритуальных услуг прозрачным и оперативным, минимизируя бумажную волокиту в периоды глубоких личных утрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Leokand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кладбище

Цифровой контур ритуальных услуг

Цифровизация ритуальной сферы в Тюменской области — часть масштабной федеральной работы. Региональные специалисты вошли в экспертную группу при аппарате правительства РФ. Цель — оптимизация стандарта жизненной ситуации "Утрата близкого человека". Система позволяет гражданам обращаться за выделением участка для погребения дистанционно.

"Перевод подобных услуг на порталы госуслуг — логичный шаг. Это снимает нагрузку с граждан при оформлении документов, когда эмоции берут верх над разумом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

География внедрения и охват

В Тюменской области функционирует 1 122 кладбища. Интеграцией управляет региональный департамент ЖКХ. На текущий момент платформа работает в 11 муниципалитетах: Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Нижнетавдинском, Сладковском, Голышмановском, Аромашевском, Тюменском, Бердюжском и Упоровском округах. Статистика подтверждает востребованность: уже обработано свыше 1 тыс. заявок.

Функционал системы Статус
Предоставление места для захоронения Работает в 11 МО
Установка памятников и уход В разработке

Данная инициатива напоминает процессы оптимизации в других секторах экономики Тюмени. Власти готовят и остальные районы к подключению. В будущем через портал можно будет заказывать установку намогильных сооружений и заключать договоры с реестровыми поставщиками услуг.

"Стандартизация базы данных по кладбищам дает понимание реального уровня износа инфраструктуры. Это важно для долгосрочного планирования любого городского округа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где подать заявление?

Заявки подаются через портал Госуслуг в электронном виде или через личный кабинет муниципального ведомства.

Кто координирует работу?

Общее руководство осуществляет департамент ЖКХ Тюменской области совместно с федеральной рабочей группой.

Какие услуги доступны сейчас?

Основная услуга — выделение места на муниципальном кладбище.

Что изменится в будущем?

Появятся опции по установке надгробий и системному уходу за захоронениями.

"Цифровизация социально значимых процессов в регионах позволяет выявить скрытые потребности населения, избегая лишних посредников в цепочке поставок услуг", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Газ
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
Мигрень — не гениальность, а зажим: современный взгляд на тайный язык женского тела
Дачная алхимия: расплавь мусор и получи дорожку, которой не страшна зима
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Эффект бесконечных ног без каблуков: секрет обуви, которая стройнит не хуже лодочек
Били панков, но пали от пуль: как качки из подвалов Люберец пытались захватить Москву
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи
Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление
Спорт под нож: почему в Архангельске футбольные поля заменяют заборами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.