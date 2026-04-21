Сургут, экономическое сердце нефтегазового региона, перешагнул новый рубеж в обеспечении связи. Масштабная модернизация инфраструктуры "МегаФона" охватила ключевые районы города, где проживает более 400 тысяч человек. Инженеры оператора интегрировали современное оборудование, чтобы повысить надежность голосовых соединений и расширить полосу пропускания мобильного интернета.
Работы в Сургуте затронули не только густонаселенные жилые массивы, но и важные досуговые зоны. Новая базовая станция теперь обеспечивает уверенный прием сигнала в районе набережной Ивана Кайдалова. Дополнительные слои LTE, развернутые инженерами, минимизируют риск разрывов соединения даже при пиковых нагрузках на сеть.
Подобные изменения в инфраструктуре напрямую влияют на рынок труда Югры, где цифровизация бизнес-процессов становится нормой. Максимальная скорость передачи данных в обновленных сегментах сети теперь достигает 80 Мбит/с. Это позволяет горожанам комфортно пользоваться облачными сервисами, участвовать в видеоконференциях и решать рабочие задачи через онлайн-платформы в режиме реального времени.
"Техническое переоснащение сетей — единственный способ удержать темп в условиях ежегодного роста потребления ресурсов, учитывая уровень инфляции в ХМАО, которая требует от нас высокой эффективности при эксплуатации оборудования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Жители Сургута демонстрируют высокий уровень цифровой лояльности. Статистка показывает: один горожанин в среднем тратит на разговоры свыше 1,2 тыс. минут в месяц. В марте динамика голосового трафика подскочила на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
|Параметр
|Характеристика
|Покрытие сети
|Более 400 000 жителей
|Пиковая скорость LTE
|до 80 Мбит/с
|Рост трафика
|+16% (март 2026)
Рост интенсивности общения на севере часто связан с климатическими факторами и необходимостью оперативно решать вопросы природных рисков или планировать поездки. Стабильная связь в Сургуте превращает привычные задачи в простые действия: от заказа услуг онлайн до дистанционного обучения. В условиях развития культурных центров регионов доступная связь становится фундаментом для интеграции местных сообществ в общероссийское пространство.
"Стабильность сигнала в суровых условиях — это не только комфорт, но и вопрос общественной безопасности для северных городов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Для развития социальной политики важно, чтобы доступ к цифровым услугам имели все категории населения. Повышение качества связи в Сургуте — шаг к выполнению этой задачи.
"Регионам нужны надежные каналы коммуникации для поддержки инвестиций и управления промышленным потенциалом, который в Югре крайне велик", — заявил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Инженеры активировали дополнительные частотные слои LTE и установили новое оборудование на ключевых объектах, что увеличило скорость передачи данных до 80 Мбит/с и улучшило покрытие.
Жители используют современные технологии для решения рабочих и личных задач, что подтверждается ростом активности в мессенджерах и при голосовых звонках на 16% за год.
Расширение зоны действия сети гарантирует стабильное соединение при оформлении онлайн-услуг, работе или общении, что критически важно в условиях севера.
Масштабные работы по апгрейду телеком-инфраструктуры в регионах проводятся на регулярной основе для поддержания качества связи согласно растущим запросам пользователей.
