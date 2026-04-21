Сигнал побеждает холод: в Сургуте завершена модернизация мобильной сети для 400 тысяч абонентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Урал » Сургут

Сургут, экономическое сердце нефтегазового региона, перешагнул новый рубеж в обеспечении связи. Масштабная модернизация инфраструктуры "МегаФона" охватила ключевые районы города, где проживает более 400 тысяч человек. Инженеры оператора интегрировали современное оборудование, чтобы повысить надежность голосовых соединений и расширить полосу пропускания мобильного интернета.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровой апгрейд крупнейшего города Югры

Работы в Сургуте затронули не только густонаселенные жилые массивы, но и важные досуговые зоны. Новая базовая станция теперь обеспечивает уверенный прием сигнала в районе набережной Ивана Кайдалова. Дополнительные слои LTE, развернутые инженерами, минимизируют риск разрывов соединения даже при пиковых нагрузках на сеть.

Подобные изменения в инфраструктуре напрямую влияют на рынок труда Югры, где цифровизация бизнес-процессов становится нормой. Максимальная скорость передачи данных в обновленных сегментах сети теперь достигает 80 Мбит/с. Это позволяет горожанам комфортно пользоваться облачными сервисами, участвовать в видеоконференциях и решать рабочие задачи через онлайн-платформы в режиме реального времени.

"Техническое переоснащение сетей — единственный способ удержать темп в условиях ежегодного роста потребления ресурсов, учитывая уровень инфляции в ХМАО, которая требует от нас высокой эффективности при эксплуатации оборудования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Голосовая активность и цифровая экономика

Жители Сургута демонстрируют высокий уровень цифровой лояльности. Статистка показывает: один горожанин в среднем тратит на разговоры свыше 1,2 тыс. минут в месяц. В марте динамика голосового трафика подскочила на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Параметр Характеристика
Покрытие сети Более 400 000 жителей
Пиковая скорость LTE до 80 Мбит/с
Рост трафика +16% (март 2026)

Рост интенсивности общения на севере часто связан с климатическими факторами и необходимостью оперативно решать вопросы природных рисков или планировать поездки. Стабильная связь в Сургуте превращает привычные задачи в простые действия: от заказа услуг онлайн до дистанционного обучения. В условиях развития культурных центров регионов доступная связь становится фундаментом для интеграции местных сообществ в общероссийское пространство.

"Стабильность сигнала в суровых условиях — это не только комфорт, но и вопрос общественной безопасности для северных городов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для развития социальной политики важно, чтобы доступ к цифровым услугам имели все категории населения. Повышение качества связи в Сургуте — шаг к выполнению этой задачи.

"Регионам нужны надежные каналы коммуникации для поддержки инвестиций и управления промышленным потенциалом, который в Югре крайне велик", — заявил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии сети в ХМАО

Что именно изменилось для абонентов в Сургуте?

Инженеры активировали дополнительные частотные слои LTE и установили новое оборудование на ключевых объектах, что увеличило скорость передачи данных до 80 Мбит/с и улучшило покрытие.

Почему спрос на голосовую связь в Югре растет?

Жители используют современные технологии для решения рабочих и личных задач, что подтверждается ростом активности в мессенджерах и при голосовых звонках на 16% за год.

Как модернизация помогает решать вопросы удаленно?

Расширение зоны действия сети гарантирует стабильное соединение при оформлении онлайн-услуг, работе или общении, что критически важно в условиях севера.

Планируется ли развитие сети в других районах округа?

Масштабные работы по апгрейду телеком-инфраструктуры в регионах проводятся на регулярной основе для поддержания качества связи согласно растущим запросам пользователей.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.