Они проснулись и идут к людям: с чем связана новая опасность на дорогах ХМАО

Весеннее пробуждение лесов Югры в этом году сопровождается тревожными сигналами. В социальных сетях множатся кадры с участием бурых медведей, которые выходят к оживленным трассам Ханты-Мансийского района, явно игнорируя границы ареалов. Местные жители, наблюдая за дикими гостями, делятся на тех, кто пытается их прикормить, и тех, кто осознает масштабы потенциальной угрозы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дикий медведь

Почему медведи выходят к трассам

После зимней спячки животные выходят из берлог истощенными. Поисковое поведение заставляет их обследовать территории, богатые пищевыми отходами — часто это придорожные зоны. Подобный инцидент зафиксировали очевидцы по пути в Ханты-Мансийск, где сердобольные путники предложили медведице с потомством яблоки. Такое взаимодействие — прямой путь к трагедии.

"Подкармливать хищника — значит подписывать ему смертный приговор. Зверь быстро усваивает, что трасса дает калории проще, чем лес. Он теряет природную осторожность, начинает требовать еду и в конечном итоге превращается в агрессивный фактор, вынуждающий службы отстреливать животное", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Особую бдительность стоит проявлять при планировании выездов на природу, учитывая, что весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее из-за повышенной активности не только медведей, но и рептилий. По данным экологов, численность медведей в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах превышает тысячи особей, что требует строгого соблюдения дистанции.

Типичное заблуждение Реальная угроза Медвежонок милый и потерялся Рядом мать, готовая атаковать Кормление снизит агрессию Приучает зверя выходить к людям

"В условиях, когда инфляция в ХМАО меняет привычные маршруты покупок, люди пытаются экономить и на отдыхе, выбирая дикие места без надлежащей охраны. Важно понимать, что бюджет на безопасность жизни всегда выше стоимости любого пикника", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Правила поведения при встрече с хищником

Главный закон тайги — медведь должен бояться человека. Если вы заметили медвежат, немедленно создайте шум и плавно отступайте, не поворачиваясь спиной. Категорически запрещено приближаться для фото или "погладить". Любопытство в лесу летально.

"Природный ландшафт Югры требует дисциплины. Если в городской среде мы привыкаем к комфорту, как в проектах по оздоровлению, то в глуши мы — гости в доме у хищника. Уважение к границам — единственная стратегия выживания", — объяснил эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Что делать, если увидел медведя у дороги?

Оставаться в автомобиле. Не открывать окна, не предлагать еду, двигаться дальше без резких остановок.

Почему медведи выходят к трассам так массово?

Голод после спячки вынуждает их искать легкие источники пищи — свалки и подачки от невнимательных водителей.

Нужно ли подкармливать медвежат?

Ни в коем случае. Это делает их зависимыми от человека и превращает в опасных вредителей, которых придется ликвидировать.

Как понять, что медведь настроен агрессивно?

Уши прижаты, шерсть на загривке дыбом, издает утробное рычание или хлопает челюстями — сигналы немедленной угрозы.

