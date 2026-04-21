Они проснулись и идут к людям: с чем связана новая опасность на дорогах ХМАО

Весеннее пробуждение лесов Югры в этом году сопровождается тревожными сигналами. В социальных сетях множатся кадры с участием бурых медведей, которые выходят к оживленным трассам Ханты-Мансийского района, явно игнорируя границы ареалов. Местные жители, наблюдая за дикими гостями, делятся на тех, кто пытается их прикормить, и тех, кто осознает масштабы потенциальной угрозы.
После зимней спячки животные выходят из берлог истощенными. Поисковое поведение заставляет их обследовать территории, богатые пищевыми отходами — часто это придорожные зоны. Подобный инцидент зафиксировали очевидцы по пути в Ханты-Мансийск, где сердобольные путники предложили медведице с потомством яблоки. Такое взаимодействие — прямой путь к трагедии.
"Подкармливать хищника — значит подписывать ему смертный приговор. Зверь быстро усваивает, что трасса дает калории проще, чем лес. Он теряет природную осторожность, начинает требовать еду и в конечном итоге превращается в агрессивный фактор, вынуждающий службы отстреливать животное", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Особую бдительность стоит проявлять при планировании выездов на природу, учитывая, что весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее из-за повышенной активности не только медведей, но и рептилий. По данным экологов, численность медведей в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах превышает тысячи особей, что требует строгого соблюдения дистанции.
|Типичное заблуждение
|Реальная угроза
|Медвежонок милый и потерялся
|Рядом мать, готовая атаковать
|Кормление снизит агрессию
|Приучает зверя выходить к людям
"В условиях, когда инфляция в ХМАО меняет привычные маршруты покупок, люди пытаются экономить и на отдыхе, выбирая дикие места без надлежащей охраны. Важно понимать, что бюджет на безопасность жизни всегда выше стоимости любого пикника", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Главный закон тайги — медведь должен бояться человека. Если вы заметили медвежат, немедленно создайте шум и плавно отступайте, не поворачиваясь спиной. Категорически запрещено приближаться для фото или "погладить". Любопытство в лесу летально.
"Природный ландшафт Югры требует дисциплины. Если в городской среде мы привыкаем к комфорту, как в проектах по оздоровлению, то в глуши мы — гости в доме у хищника. Уважение к границам — единственная стратегия выживания", — объяснил эколог Игорь Степанов.
Оставаться в автомобиле. Не открывать окна, не предлагать еду, двигаться дальше без резких остановок.
Голод после спячки вынуждает их искать легкие источники пищи — свалки и подачки от невнимательных водителей.
Ни в коем случае. Это делает их зависимыми от человека и превращает в опасных вредителей, которых придется ликвидировать.
Уши прижаты, шерсть на загривке дыбом, издает утробное рычание или хлопает челюстями — сигналы немедленной угрозы.
Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.