Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света

Жители поселка Осиновка под Челябинском оказались заложниками юридического коллапса. Инфраструктура в 15 километрах от стратегической Шершневской плотины пришла в упадок, а чиновники ссылаются на частный статус земель, блокирующий ремонт дорог и подведение коммуникаций.
Сельчане в Осиновке живут в режиме выживания. Асфальтовое покрытие здесь — понятие номинальное, ремонт не проводился более трех десятилетий. Очередная порция негодования вылилась в видеообращение для Челябинской области, где жители в сердцах назвали состояние дорог критическим.
"Дорога — говно", — прямо заявил местный житель, снимая видео из салона автомобиля. Прошлый год едва не закончился трагедией: школьный автобус чуть не перевернулся на рыхлой обочине. Локальная отсыпка грунта дала лишь кратковременный результат, сопоставимый с благоустройством пешеходных зон, эффект от которой смыло первыми дождями.
"Отсутствие дорог — это маркер неэффективного управления территорией. Если муниципалитет не может создать публичный сервитут вовремя, население оказывается в изоляции. Это системная ошибка, требующая вмешательства прокуратуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по вопросам местного самоуправления Владимир Орлов.
Свет в домах Осиновки мигает, как на дискотеке, из-за падения напряжения до 160 вольт. Жители не могут включить стиральную машину или чайник — техника либо не работает, либо выбивает автоматы. Адекватно оценить стоимость услуг ЖКХ при таком качестве снабжения невозможно.
Газификация поселка остается вопросом будущего. В администрации Сосновского округа пообещали спроектировать подводку, но лишь после завершения строительства магистрали к Малиновке, запланированного на 2026-2028 годы. Людям предлагают ждать, пока экономическая ситуация позволит форсировать темпы работ.
|Проблема
|Статус решения
|Качество дорог
|Внесение сервитутов в ЕГРН
|Газификация
|Проектирование (2026-2028 гг)
"Износ сетей — прямая угроза безопасности. Когда напряжение падает до критических значений, возрастает риск пожаров из-за перегрева проводки. Латание дыр здесь не поможет — требуется полная модернизация подстанций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Основной стопор для развития Осиновки — частный статус земли. В деревне нет муниципальных участков, пригодных для прокладки фонарей или строительства остановок. Власти инициировали введение публичного сервитута, чтобы законно пользоваться чужими метрами, но документальная волокита с ЕГРН затягивается.
Местные жители чувствуют себя брошенными. Они сравнивают свою жизнь с отдаленными районами, где хотя бы налажено транспортное сообщение. Пока чиновники дописывают документы, люди продолжают ходить в темноте по разбитым обочинам с риском для здоровья.
"Инфраструктурный тупик возникает, когда развитие идет хаотично, без предварительного межевания. Переход прав — бюрократический ад, но без него любое вложение бюджетных средств будет считаться нецелевым расходованием", — предупредил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.
Земля под дорогами до недавнего времени находилась в частной собственности, что запрещало любые целевые траты муниципального бюджета.
Сервитут даст властям законное право строить дороги и обслуживать объекты на частных участках без их выкупа.
Официальные сроки — 2026-2028 годы, однако администрация пытается ускорить проектирование газопровода.
Решение проблемы требует комплексной замены электросетей, что возможно только после завершения споров по правам на землю.
