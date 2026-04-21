Челябинский арбитраж стал ареной для необычной аферы. Конкурсный управляющий решил превратить цифры в отчетности в реальные драгоценности, используя экономические инструменты как таран для хищения активов. Масштаб притязаний измеряется сотнями миллионов рублей, а финал схемы оказался предсказуемо печальным для её организатора.
Летом 2025 года фигурант дела инициировал "дорисовку" активов в системе контроля оборота драгоценных камней. В базу внесли данные об 11 тысячах несуществующих бриллиантов. Этот маневр требовался для легализации претензий на федеральное имущество. В ноябре арбитражный суд получил иск об истребовании камней из Госфонда России прямо в конкурсную массу подконтрольной фирмы.
Оценка "активов" составила 120 млн рублей. Попытка выглядела как рядовой кадровый или административный вопрос, но эксперты отмечают высокий уровень риска при таких манипуляциях с реестрами. УФСБ России по Челябинской области пресекло действия до момента полного вывода средств.
"Манипуляции с электронными реестрами — это попытка обмануть не человека, а алгоритм. Но системы учета сегодня имеют механизмы верификации, которые делают подобные авантюры самоубийственными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Речь идет о покушении на хищение имущества в особо крупном размере. Сумма предотвращенного ущерба государству достигает 87 млн рублей. Специалисты напоминают, что даже инфляционные процессы не оправдывают подобные риски.
|Параметр
|Детализация дела
|Заявленная стоимость
|120 млн рублей
|Предотвращенный ущерб
|87 млн рублей
"Любая попытка вывести активы через арбитраж требует согласованности действий. Здесь мы видим грубую работу, которая быстро вскрывается силовиками", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Следствие изучает роль иных фигурантов, вовлеченных в эту сомнительную процедуру. Независимо от того, идет ли речь о налоговых сборах или госфондах, контроль становится тотальным. Подобные инциденты напоминают, что рыночные механизмы строго регулируются законом.
"Проверка чистоты конкурсной массы — это стандартная процедура. Когда начинают всплывать 'бриллианты из воздуха', срабатывают все внутренние системы защиты", — сказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.
Он использовал электронную систему контроля драгоценных камней, манипулируя данными о составе конкурсной массы.
Диспропорция между реальными активами и заявленными требованиями вызвала подозрение у сотрудников УФСБ.
Возбуждено уголовное дело, ведется поиск соучастников преступной схемы.
Камни, согласно замыслу мошенника, якобы числились в Госфонде России и подлежали передаче компании.
