Архангельск продолжает курс на стерилизацию городского пространства от спортивных объектов. В областном центре ликвидировали очередную точку притяжения — футбольное поле у школы № 45. На месте, где дети десятилетиями гоняли мяч, теперь зияет пустота, которую чиновники обещают заполнить забором. Это решение органично вписывается в общую стратегию деградации дворовой инфраструктуры, превращая город в полосу препятствий из ограждений и бесхозных пустырей.
Официальная версия мэрии звучит как приговор: значительный износ, отсутствие ограждения, аварийность. Комиссия, куда вошли представители администрации Архангельска и футбольные функционеры, еще в 2025 году решила, что поле проще стереть с лица земли, чем реанимировать. Демонтаж уже начался, но идет со скрипом — работы завершены "не полностью", оставляя после себя строительный мусор и обрывки сетки.
Вместо реновации территории горожанам предлагают классическую схему: межевание и забор. Последний появится только "при наличии финансирования". Если учесть, что в регионе уже фиксировалась задержка зарплаты бюджетникам, надежда на появление современных воркаут-зон тает быстрее весеннего снега. Городу привычнее сносить, чем строить — вспомним, как быстро был оформлен демонтаж фонтана "Роза ветров".
Пикантность ситуации добавляет коммерческий аспект: аренда поля у школы № 45 была платной. Куда уходили деньги, которые должны были поддерживать объект в рабочем состоянии — вопрос риторический. Теперь школа получит голый участок земли, обнесенный решеткой, чтобы "безопасность" была абсолютной — ни детей, ни спорта, ни проблем.
|Статус объекта
|Реальность
|Школа № 1
|Закрыта из-за норм безопасности
|Школа № 45
|Демонтирована полностью под забор
|Стадион "Труд"
|Замусоренная площадка для посиделок
"Мы видим системный износ не только покрытий, но и модели управления. Тарифы и сборы не превращаются в качественное ЖКХ или инфраструктуру, они просто исчезают в содержании текущих дыр", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Пока администрация рапортует о том, что весенняя уборка идет по плану, реальное благоустройство сводится к зачистке территории. Старые площадки обветшали, а новые — стоимостью в десятки миллионов — остаются лишь в презентациях форумов. При этом простейшие турники и брусья стоят копейки, но они не вписываются в масштабные сметы чиновников.
Ситуация в Октябрьском округе критическая. Пока элитные школы огораживаются, остальные территории превращаются в "деревянные капканы" и пустыри. Горожане вынуждены наблюдать, как разрушается дорожная инфраструктура, а теперь и социальная. Регион уверенно держит "почетное" 71 место в рейтинге приверженности ЗОЖ, и с такими темпами сноса площадок скоро пробьет дно.
"Создание комфортной среды невозможно без доступных площадок. Если на месте спорта появляется глухой забор, это провоцирует лишь отток молодежи из города", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Для столицы Поморья забор стал универсальным архитектурным решением. Им закрывают аварийное жилье, им же теперь "украсят" место футбольных баталий. В городе, где температурные рекорды диктуют новые условия жизни, власти предпочитают консервировать разруху, а не развивать пространство. Пока одни обещают снос ветхих домов, другие успешно справляются со сносом спортивного будущего.
По официальной версии, износ металлоконструкций и покрытия достиг критического уровня, делая ремонт экономически нецелесообразным по сравнению с полным демонтажем.
Администрация не предложила альтернативного объекта в шаговой доступности. Предполагается использование других школьных стадионов.
В текущих планах значится только межевание и установка ограждения при условии выделения средств из бюджета округа.
