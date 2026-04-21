Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск продолжает курс на стерилизацию городского пространства от спортивных объектов. В областном центре ликвидировали очередную точку притяжения — футбольное поле у школы № 45. На месте, где дети десятилетиями гоняли мяч, теперь зияет пустота, которую чиновники обещают заполнить забором. Это решение органично вписывается в общую стратегию деградации дворовой инфраструктуры, превращая город в полосу препятствий из ограждений и бесхозных пустырей.

Баскетбол
Фото: unsplash.com by Eliot Slevin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Баскетбол

Зачистка площадок: логика сноса

Официальная версия мэрии звучит как приговор: значительный износ, отсутствие ограждения, аварийность. Комиссия, куда вошли представители администрации Архангельска и футбольные функционеры, еще в 2025 году решила, что поле проще стереть с лица земли, чем реанимировать. Демонтаж уже начался, но идет со скрипом — работы завершены "не полностью", оставляя после себя строительный мусор и обрывки сетки.

Вместо реновации территории горожанам предлагают классическую схему: межевание и забор. Последний появится только "при наличии финансирования". Если учесть, что в регионе уже фиксировалась задержка зарплаты бюджетникам, надежда на появление современных воркаут-зон тает быстрее весеннего снега. Городу привычнее сносить, чем строить — вспомним, как быстро был оформлен демонтаж фонтана "Роза ветров".

Платная аренда и бесплатный забор

Пикантность ситуации добавляет коммерческий аспект: аренда поля у школы № 45 была платной. Куда уходили деньги, которые должны были поддерживать объект в рабочем состоянии — вопрос риторический. Теперь школа получит голый участок земли, обнесенный решеткой, чтобы "безопасность" была абсолютной — ни детей, ни спорта, ни проблем.

Статус объекта Реальность
Школа № 1 Закрыта из-за норм безопасности
Школа № 45 Демонтирована полностью под забор
Стадион "Труд" Замусоренная площадка для посиделок

"Мы видим системный износ не только покрытий, но и модели управления. Тарифы и сборы не превращаются в качественное ЖКХ или инфраструктуру, они просто исчезают в содержании текущих дыр", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Пока администрация рапортует о том, что весенняя уборка идет по плану, реальное благоустройство сводится к зачистке территории. Старые площадки обветшали, а новые — стоимостью в десятки миллионов — остаются лишь в презентациях форумов. При этом простейшие турники и брусья стоят копейки, но они не вписываются в масштабные сметы чиновников.

Инфраструктура или декорации

Ситуация в Октябрьском округе критическая. Пока элитные школы огораживаются, остальные территории превращаются в "деревянные капканы" и пустыри. Горожане вынуждены наблюдать, как разрушается дорожная инфраструктура, а теперь и социальная. Регион уверенно держит "почетное" 71 место в рейтинге приверженности ЗОЖ, и с такими темпами сноса площадок скоро пробьет дно.

"Создание комфортной среды невозможно без доступных площадок. Если на месте спорта появляется глухой забор, это провоцирует лишь отток молодежи из города", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для столицы Поморья забор стал универсальным архитектурным решением. Им закрывают аварийное жилье, им же теперь "украсят" место футбольных баталий. В городе, где температурные рекорды диктуют новые условия жизни, власти предпочитают консервировать разруху, а не развивать пространство. Пока одни обещают снос ветхих домов, другие успешно справляются со сносом спортивного будущего.

Ответы на популярные вопросы о спортивной инфраструктуре

Почему площадку нельзя было отремонтировать?

По официальной версии, износ металлоконструкций и покрытия достиг критического уровня, делая ремонт экономически нецелесообразным по сравнению с полным демонтажем.

Где теперь играть детям из школы № 45?

Администрация не предложила альтернативного объекта в шаговой доступности. Предполагается использование других школьных стадионов.

Будет ли на этом месте построено что-то другое?

В текущих планах значится только межевание и установка ограждения при условии выделения средств из бюджета округа.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.