Бетон вместо зелени: почему Орел лишается вечнозеленого щита в скверах

Россия » Центр » Орел

Орёл теряет остатки зелёного щита под аккомпанемент строительной техники. Вслед за массовой вырубкой на центральных магистралях, чиновники добрались до вечнозелёных насаждений в сквере им. Альберта Иванова. Пока жители пытаются спасти многолетние можжевельники, городская администрация аргументирует демонтаж экосистемы необходимостью создания "нового облика". Старые кусты — под корень, бюджетные миллионы — на "сезонную декоративность".

Орел
Фото: commons.wikimedia.org by loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орел

Мэрия против природы: зачем уничтожать здоровый можжевельник

Сквер Альберта Иванова рядом с ЦУМом лишится своей главной достопримечательности — роскошных кустов можжевельника, росших здесь десятилетиями. Местные жители возмущены: растения не аварийные, не мешают обзору и служат домом для ежей. Однако в мэрии заявили, что благоустройство Орла требует "гармоничного сочетания современных элементов". Вместо адаптации проекта под существующую флору, её просто удаляют.

"Это абсурд. Можжевельник — крайне неприхотливое и ценное растение для города. Уничтожать здоровые взрослые экземпляры ради высадки сомнительных 'сезонных' саженцев — значит подрывать экологический каркас. Новые растения могут не прижиться, а тень и уют исчезнут уже завтра", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Горожане подозревают, что под лозунгами обновления скрывается обычный расчет. Спил деревьев и кустарников открывает дорогу для освоения контрактов на закупку посадочного материала, который в условиях орловского климата часто не переживает первую зиму.

Улица Шаумяна "облысела": жители пишут Бастрыкину

Экологический конфликт вышел за пределы сквера. Жители улицы Сурена Шаумяна обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Причина — тотальное уничтожение крон, защищавших дома от гари и шума. Вместо зелени на улице планируют организовать парковочные карманы. Администрация мотивирует действия тем, что земля муниципальная, и согласовывать вырубку с людьми власть не обязана.

"Ситуация на улице Шаумяна и Комсомольской — это не благоустройство, а создание бетонной пустыни. Мы фиксируем системную проблему: деревья с шикарными кронами заменяются асфальтом. Это прямая угроза здоровью населения в зоне интенсивного трафика", — объяснил ситуацию эксперт по ЧС и природным рискам Ирина Петрова.

Локация вырубки Последствия для района
Улица Сурена Шаумяна Увеличение загазованности, замена деревьев на парковки.
Сквер им. А. Иванова Уничтожение редких для города хвойных кустарников.
Улица Комсомольская Масштабная ликвидация аллей вдоль проезжей части.

Экономика благоустройства на фоне дефицита

Пока в области сокращается поголовье скота и фиксируются колебания цен на продукты, мэрия находит средства на замену здоровой флоры пластиковыми или однолетними решениями. Проекты благоустройства в регионе часто вызывают вопросы из-за несоответствия затрат и реальных нужд населения.

Орловцы требуют остановить "экологический геноцид" и провести ревизию всех планов по реконструкции городской инфраструктуры. Пока власти рапортуют о развитии, город теряет свою идентичность вместе с вырубленными аллеями.

Ответы на популярные вопросы о вырубке в Орле

Почему нельзя оставить можжевельник в сквере?

Мэрия утверждает, что растения не вписываются в новую концепцию "современного облика" территории.

Будет ли проведена компенсационная высадка?

Власти обещают высадить новые декоративные растения, но жители сомневаются в их приживаемости и экологической ценности по сравнению с вековыми кустами.

Куда жаловаться на незаконную вырубку?

Активисты рекомендуют обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, как это сделали жители улицы Шаумяна.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
