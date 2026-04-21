Орёл теряет остатки зелёного щита под аккомпанемент строительной техники. Вслед за массовой вырубкой на центральных магистралях, чиновники добрались до вечнозелёных насаждений в сквере им. Альберта Иванова. Пока жители пытаются спасти многолетние можжевельники, городская администрация аргументирует демонтаж экосистемы необходимостью создания "нового облика". Старые кусты — под корень, бюджетные миллионы — на "сезонную декоративность".
Сквер Альберта Иванова рядом с ЦУМом лишится своей главной достопримечательности — роскошных кустов можжевельника, росших здесь десятилетиями. Местные жители возмущены: растения не аварийные, не мешают обзору и служат домом для ежей. Однако в мэрии заявили, что благоустройство Орла требует "гармоничного сочетания современных элементов". Вместо адаптации проекта под существующую флору, её просто удаляют.
"Это абсурд. Можжевельник — крайне неприхотливое и ценное растение для города. Уничтожать здоровые взрослые экземпляры ради высадки сомнительных 'сезонных' саженцев — значит подрывать экологический каркас. Новые растения могут не прижиться, а тень и уют исчезнут уже завтра", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Горожане подозревают, что под лозунгами обновления скрывается обычный расчет. Спил деревьев и кустарников открывает дорогу для освоения контрактов на закупку посадочного материала, который в условиях орловского климата часто не переживает первую зиму.
Экологический конфликт вышел за пределы сквера. Жители улицы Сурена Шаумяна обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Причина — тотальное уничтожение крон, защищавших дома от гари и шума. Вместо зелени на улице планируют организовать парковочные карманы. Администрация мотивирует действия тем, что земля муниципальная, и согласовывать вырубку с людьми власть не обязана.
"Ситуация на улице Шаумяна и Комсомольской — это не благоустройство, а создание бетонной пустыни. Мы фиксируем системную проблему: деревья с шикарными кронами заменяются асфальтом. Это прямая угроза здоровью населения в зоне интенсивного трафика", — объяснил ситуацию эксперт по ЧС и природным рискам Ирина Петрова.
|Локация вырубки
|Последствия для района
|Улица Сурена Шаумяна
|Увеличение загазованности, замена деревьев на парковки.
|Сквер им. А. Иванова
|Уничтожение редких для города хвойных кустарников.
|Улица Комсомольская
|Масштабная ликвидация аллей вдоль проезжей части.
Пока в области сокращается поголовье скота и фиксируются колебания цен на продукты, мэрия находит средства на замену здоровой флоры пластиковыми или однолетними решениями. Проекты благоустройства в регионе часто вызывают вопросы из-за несоответствия затрат и реальных нужд населения.
Орловцы требуют остановить "экологический геноцид" и провести ревизию всех планов по реконструкции городской инфраструктуры. Пока власти рапортуют о развитии, город теряет свою идентичность вместе с вырубленными аллеями.
Мэрия утверждает, что растения не вписываются в новую концепцию "современного облика" территории.
Власти обещают высадить новые декоративные растения, но жители сомневаются в их приживаемости и экологической ценности по сравнению с вековыми кустами.
Активисты рекомендуют обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, как это сделали жители улицы Шаумяна.
