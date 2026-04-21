Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный снос или борьба с нацизмом: в Калинино демонтировали исторический валун

Россия » Северо-Запад » Калининград

В поселке Калинино Нестеровского района демонтировали памятный знак в честь Имперской службы труда (RAD). Снос "немецкого камня" произвели вечером, без предупреждения местных жителей. Трактор вывез валун на задний двор сельсовета, где его спрятали под строительным мусором. Инициатором выступила церковь, узревшая в объекте пропаганду нацизма. Жители требуют вернуть привычный элемент ландшафта на место.

Площадь Победы, город Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Зандер виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Площадь Победы, город Калининград

Закон против истории: аргументы сторон

Каменная глыба стояла в Калинино почти век. На объекте отсутствовала запрещенная символика. Однако настоятель храма Святого Духа в Нестерове протоиерей Георгий Бирюков заявил, что RAD была вспомогательным подразделением вермахта. По его логике, нахождение камня в общественном пространстве — это реабилитация нацизма. Священник допустил, что экспонат может храниться в музее, но не на улице. Жители указывают на избирательность подхода. Если сносить всё построенное в тот период, регион лишится большей части инфраструктуры. Пока власти воюют с валунами, в поселке рушатся кирхи и простаивают без ремонта мосты. Ситуация напоминает затяжной квест с реконструкцией исторических зданий, которые часто бросают на произвол судьбы.

"Наличие этого памятника на улице населённого пункта есть реабилитация нацизма, за что ответственные за муниципалитет лица могут реально огрести, если Мединский узнает", — отметил протоиерей Георгий Бирюков в дискуссии с местными активистами.

Позиция властей и экспертиза

Глава Чистопрудненского территориального отдела Ирина Конашенкова сначала заявила жителям, что камень уехал на "реставрацию". Позже выяснилось: четкого плана действий нет. Муниципалитет отправил запросы, чтобы определить статус объекта. Документально валун не является объектом культурного наследия. Это затрудняет его защиту, как и в случае, когда качество строительства новых объектов вызывает вопросы у надзорных органов.

Аргументы за снос Аргументы за сохранение
Связь с нацистской организацией RAD Часть исторического ландшафта и быта
Возможное нарушение УК РФ (ст. 354.1) Отсутствие нацистской символики
Не является памятником (ОКН) Мнение местных жителей не учтено

Служба госохраны объектов культурного наследия дистанцировалась от конфликта. Руководитель ведомства Евгений Маслов подчеркнул, что ставить на учет каждый камень невозможно. Однако он рекомендовал властям обсуждать такие шаги с населением, чтобы избежать социального взрыва. Подобные споры часто возникают в регионе, где благоустройство нередко сталкивается с интересами охраны памятников.

"Любые резкие движения местных администраций в отношении привычных объектов среды без диалога с обществом ведут к конфликтам. Мы видим это и в градостроительстве, и в вопросах декоммунизации или сноса иноземных знаков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Личная память против идеологии

Для уроженцев Калинино камень был не политическим символом, а "местом силы". Здесь назначали свидания, ждали автобус, собирались перед школой. Глава общественного совета при Службе госохраны ОКН Валерий Щербатых назвал демонтаж варварским. Он вырос в доме напротив этого камня и считает его частью личной памяти. Ситуация напоминает потерю идентичности малых городов, когда масштабные проекты или сносы уничтожают привычные ориентиры.

Сейчас активисты собирают подписи. Они готовы сами отмыть камень и установить табличку с нейтральным историческим текстом. Главное требование — честность со стороны сельсовета. Жители не хотят, чтобы их история гнила под мусором во дворе администрации из-за чьего-то частного мнения. Конфликт в Калинино уже вышел на уровень округа. Глава администрации Нестеровского района пообещал разобраться в законности действий подчиненных.

Ответы на популярные вопросы о сносе памятников

Может ли камень считаться пропагандой нацизма?

Только при наличии соответствующей экспертизы. Если на камне нет свастики или лозунгов, его связь с организацией RAD требует исторического комментария, а не автоматического демонтажа.

Что делать жителям, если объект снесли тайно?

Подавать запрос в прокуратуру для проверки законности действий местной администрации. Также рекомендуется обратиться в региональное профильное министерство.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный аналитик Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.