Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами

В Люберцах назревает инфраструктурный дефолт локального масштаба. Пять многоквартирных домов оказались в заложниках у ветшающих кровель. Традиционная схема "подлатать и забыть" больше не работает. Местная управляющая компания АО "ЛГЖТ" официально признала: текущий ремонт — это деньги на ветер. Крыши на Быковском шоссе, 32 и других объектах дошли до точки невозврата. Конструкции не просто протекают, они планомерно уничтожают технические этажи и квартиры верхних ярусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dzasohovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Проспект зачинщиков, Москва

Критический износ: почему латки не спасают крыши

Когда кровля достигает предаварийного состояния, любой износ сетей и конструкций становится необратимым процессом. В Люберцах администрация округа уже синхронизировалась с позицией коммунальщиков: латать дыры бессмысленно. Системные протечки провоцируют разрушение несущих элементов. Это прямая угроза безопасности жителей, сопоставимая с техногенными рисками, когда бытовые реагенты или внешние факторы наносят внезапный ущерб имуществу.

"Текущий ремонт при таком износе — это имитация деятельности. Мы видим полную деградацию гидроизоляционного слоя. Без капитального вмешательства здание будет впитывать влагу как губка, что приведет к промерзанию стен и потере устойчивости фасадов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация осложняется климатическими качелями. Гололедица в Москве и области, резкие оттепели и весеннее половодье создают колоссальную нагрузку на перекрытия. Если водоотвод забит или нарушена герметичность стыков, талый вал уходит прямиком в жилые комнаты.

Бюджетные лимиты и бюрократические фильтры

Администрация Люберец уже постучалась в двери областного Министерства ЖКХ. Запрос на включение домов в краткосрочный план капремонта на 2026-2028 годы отправлен. Однако чиновники регионального уровня охлаждают пыл: лимиты финансирования уже распределены и утверждены постановлением правительства. Свободных денег "в моменте" нет.

Параметр Текущий статус объектов Количество домов 5 многоэтажек (включая Быковское шоссе, 32) Техническое состояние Предаварийное (системные протечки) Решение УК Текущий ремонт нецелесообразен Ожидаемый срок пересмотра Второй квартал 2026 года

"Муниципалитеты часто ограничены жесткими бюджетными рамками. Чтобы войти в программу вне очереди, нужно доказать чрезвычайный характер ситуации. Пока нет прямой угрозы обрушения, такие объекты стоят в листе ожидания, пока не появится экономия от других тендеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Можно ли заставить УК сделать ремонт крыши сейчас?

Только текущий. Капитальный ремонт проводится за счет средств регионального оператора. УК не имеет права тратить деньги со статьи "содержание и ремонт" на полную замену кровли без решения спецкомиссии.

Как узнать, включен ли мой дом в план капремонта?

Информацию можно проверить на сайте Фонда капитального ремонта Московской области или в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе ЖКХ.

