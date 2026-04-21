Тайный адрес Барда: как старые чертежи раскрыли лондонский быт Шекспира
Космический изгой: как маленькая каменная планета оказалась на окраине гигантов
Гастроэнтеролог Наталья Слюняева перечислила пять продуктов, вредящих здоровью
Сутки испытаний: военный госпиталь и колледж в Оренбурге останутся без воды
В Красноярский край из Китая и Узбекистана завезли зараженные овощи и фрукты
Бар в офисе стал мечтой для части россиян: последствия могут выйти далеко за рамки алкоголизма
В Курганской области 20 тысяч человек получат пособия к 9 Мая в 2026 году
Курс на полную независимость: в Хабаровске налаживают уникальный цикл сборки компонентов БПЛА
Между отдыхом и рутиной: почему путешественники выбирают график вместо беззаботного сна

Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами

В Люберцах назревает инфраструктурный дефолт локального масштаба. Пять многоквартирных домов оказались в заложниках у ветшающих кровель. Традиционная схема "подлатать и забыть" больше не работает. Местная управляющая компания АО "ЛГЖТ" официально признала: текущий ремонт — это деньги на ветер. Крыши на Быковском шоссе, 32 и других объектах дошли до точки невозврата. Конструкции не просто протекают, они планомерно уничтожают технические этажи и квартиры верхних ярусов.

Критический износ: почему латки не спасают крыши

Когда кровля достигает предаварийного состояния, любой износ сетей и конструкций становится необратимым процессом. В Люберцах администрация округа уже синхронизировалась с позицией коммунальщиков: латать дыры бессмысленно. Системные протечки провоцируют разрушение несущих элементов. Это прямая угроза безопасности жителей, сопоставимая с техногенными рисками, когда бытовые реагенты или внешние факторы наносят внезапный ущерб имуществу.

"Текущий ремонт при таком износе — это имитация деятельности. Мы видим полную деградацию гидроизоляционного слоя. Без капитального вмешательства здание будет впитывать влагу как губка, что приведет к промерзанию стен и потере устойчивости фасадов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация осложняется климатическими качелями. Гололедица в Москве и области, резкие оттепели и весеннее половодье создают колоссальную нагрузку на перекрытия. Если водоотвод забит или нарушена герметичность стыков, талый вал уходит прямиком в жилые комнаты.

Бюджетные лимиты и бюрократические фильтры

Администрация Люберец уже постучалась в двери областного Министерства ЖКХ. Запрос на включение домов в краткосрочный план капремонта на 2026-2028 годы отправлен. Однако чиновники регионального уровня охлаждают пыл: лимиты финансирования уже распределены и утверждены постановлением правительства. Свободных денег "в моменте" нет.

Параметр Текущий статус объектов
Количество домов 5 многоэтажек (включая Быковское шоссе, 32)
Техническое состояние Предаварийное (системные протечки)
Решение УК Текущий ремонт нецелесообразен
Ожидаемый срок пересмотра Второй квартал 2026 года

"Муниципалитеты часто ограничены жесткими бюджетными рамками. Чтобы войти в программу вне очереди, нужно доказать чрезвычайный характер ситуации. Пока нет прямой угрозы обрушения, такие объекты стоят в листе ожидания, пока не появится экономия от других тендеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Можно ли заставить УК сделать ремонт крыши сейчас?

Только текущий. Капитальный ремонт проводится за счет средств регионального оператора. УК не имеет права тратить деньги со статьи "содержание и ремонт" на полную замену кровли без решения спецкомиссии.

Как узнать, включен ли мой дом в план капремонта?

Информацию можно проверить на сайте Фонда капитального ремонта Московской области или в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе ЖКХ.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Домашние животные
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Новости спорта
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Последние материалы
Секрет высокой груди без бюстгальтера: эффект пуш-ап за 3 минуты упражнений у стены
Секретные отели Китая за 30 евро: где искать роскошное жилье, о котором молчат турагенты
Демографическое харакири: режим Зеленского переходит на завоз рабочих рук из Африки
Соблазн и комфорт в одном флаконе: этот фасон платья будет на каждой моднице в жару
Гастроэнтеролог Наталья Слюняева перечислила пять продуктов, вредящих здоровью
Забор на даче стал причиной штрафа — многие до сих пор делают это по старинке
Иллюзия цифрового мира: реальные причины, заставляющие граждан хранить деньги наличными
Химчистка больше не понадобится: копеечный раствор вернет матрасу вид как из магазина
Сутки испытаний: военный госпиталь и колледж в Оренбурге останутся без воды
В Красноярский край из Китая и Узбекистана завезли зараженные овощи и фрукты
