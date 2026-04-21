Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами

В Люберцах назревает инфраструктурный дефолт локального масштаба. Пять многоквартирных домов оказались в заложниках у ветшающих кровель. Традиционная схема "подлатать и забыть" больше не работает. Местная управляющая компания АО "ЛГЖТ" официально признала: текущий ремонт — это деньги на ветер. Крыши на Быковском шоссе, 32 и других объектах дошли до точки невозврата. Конструкции не просто протекают, они планомерно уничтожают технические этажи и квартиры верхних ярусов.
Когда кровля достигает предаварийного состояния, любой износ сетей и конструкций становится необратимым процессом. В Люберцах администрация округа уже синхронизировалась с позицией коммунальщиков: латать дыры бессмысленно. Системные протечки провоцируют разрушение несущих элементов. Это прямая угроза безопасности жителей, сопоставимая с техногенными рисками, когда бытовые реагенты или внешние факторы наносят внезапный ущерб имуществу.
"Текущий ремонт при таком износе — это имитация деятельности. Мы видим полную деградацию гидроизоляционного слоя. Без капитального вмешательства здание будет впитывать влагу как губка, что приведет к промерзанию стен и потере устойчивости фасадов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Ситуация осложняется климатическими качелями. Гололедица в Москве и области, резкие оттепели и весеннее половодье создают колоссальную нагрузку на перекрытия. Если водоотвод забит или нарушена герметичность стыков, талый вал уходит прямиком в жилые комнаты.
Администрация Люберец уже постучалась в двери областного Министерства ЖКХ. Запрос на включение домов в краткосрочный план капремонта на 2026-2028 годы отправлен. Однако чиновники регионального уровня охлаждают пыл: лимиты финансирования уже распределены и утверждены постановлением правительства. Свободных денег "в моменте" нет.
|Параметр
|Текущий статус объектов
|Количество домов
|5 многоэтажек (включая Быковское шоссе, 32)
|Техническое состояние
|Предаварийное (системные протечки)
|Решение УК
|Текущий ремонт нецелесообразен
|Ожидаемый срок пересмотра
|Второй квартал 2026 года
"Муниципалитеты часто ограничены жесткими бюджетными рамками. Чтобы войти в программу вне очереди, нужно доказать чрезвычайный характер ситуации. Пока нет прямой угрозы обрушения, такие объекты стоят в листе ожидания, пока не появится экономия от других тендеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Только текущий. Капитальный ремонт проводится за счет средств регионального оператора. УК не имеет права тратить деньги со статьи "содержание и ремонт" на полную замену кровли без решения спецкомиссии.
Информацию можно проверить на сайте Фонда капитального ремонта Московской области или в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе ЖКХ.
