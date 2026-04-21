Сутки испытаний: военный госпиталь и колледж в Оренбурге останутся без воды

Россия » Поволжье » Оренбург

В центральной части Оренбурга запланированы технические работы на водоводе по улице Лукиана Попова. Магистраль временно "обезглавят" для переключения критически важного участка. Сутки без ресурса станут испытанием не только для жилого сектора, но и для стратегических объектов: под удар попадают учебные заведения и госпиталь.

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

География отключения: список адресов

С 02:00 22 апреля до 02:00 23 апреля холодная вода исчезнет из кранов в периметре десятка улиц. Горожанам придется планировать свой график в условиях дефицита ресурса. Особую тревогу вызывает качество воды в Оренбурге после завершения работ, когда в систему пустят первый напор.

В список попали дома от улицы Терешковой до Пролетарской, участки улиц Комсомольской, Орлова, Островского, Степной и Невельской. Не обойдет стороной засуха и Госпитальный переулок, а также проезд Коммунаров и Парковый проспект. Ранее модернизация сетей в Оренбурге уже становилась причиной локальных неудобств, но в этот раз масштаб перекрытия затрагивает целый микрорайон.

Социальный сектор и логистика подвоза

Ситуация осложняется наличием в зоне отключения объектов с круглосуточным пребыванием людей. 426-й военный госпиталь, автотранспортный колледж и спецшкола-интернат №3 переходят на режим автономного запаса. Для обеспечения нужд населения ЖКХ Оренбурга организует точки раздачи воды. Цистерны будут дежурить на проспекте Парковом, 32, а также на пересечениях улиц Цвиллинга/Попова и Островского/Сухарева.

Объект Адрес / Статус
Военный госпиталь №426 Госпитальный пер., 3
Автотранспортный колледж ул. Кичигина, 4А
Точка подвоза воды №1 пр. Парковый, 32

"Тарифы на коммунальные услуги должны учитывать износ, но жильцы не должны оплачивать неэффективность менеджмента. Любое суточное отключение — это убытки для бизнеса и дискомфорт для людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цена износа: почему сухие краны стали нормой

Пока одни жалуются на стоимость проезда в Оренбурге, другие вынуждены мыться из пятилитровок.

"Региональный бюджет не всегда оперативно закрывает дыры в коммунальном секторе. Приходится лавировать между нацпроектами и текущим ремонтом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы об отключении воды

Сколько продлится отключение?

Ровно 24 часа — с 2 часов ночи 22 апреля до аналогичного времени 23 апреля.

Где именно будут стоять бочки с водой?

Основные точки: пр. Парковый, 32 и пересечение Цвиллинга/Попова. Также возможен подвоз по индивидуальным заявкам через диспетчерскую службу.

Будет ли вода в школах?

В учебных заведениях, попавших в зону отключения (колледж и интернат), учебный процесс будет скорректирован или обеспечен подвозной водой.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
