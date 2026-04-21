Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярские прилавки оказались под прицелом карантинных вредителей. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" просканировали 31,8 тыс. тонн импортной растительной массы. Под проверку попал трафик из Китая, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Таиланда. Итог квартальной охоты — 74 случая заражения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Овощи и фрукты

Вредители в цифрах: кто атаковал партию

Биологическая угроза распределилась неравномерно. Лидером антирейтинга стал западный цветочный трипс — его фиксировали 43 раза. Следом идет червец Комстока с 30 эпизодами. Одиночный случай пришелся на южноамериканскую томатную моль. Самым опасным "пассажиром" стали два случая вируса коричневой морщинистости плодов томата.

"Эти вредители могут нанести большой урон сельскому хозяйству и экономике региона", — отметила начальник отдела карантина растений Красноярского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Нина Алпатова.

Контроль за ввозом продуктов в регион остается жестким, особенно на фоне того, как Россельхознадзор Красноярска принял 730 попугаев на карантин. Любая живая продукция — от птиц до салата — проходит через фильтр лабораторий.

"Инвазивные виды мгновенно адаптируются. Без карантинного барьера местное растениеводство рискует потерять до 30% урожайности за сезон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

География и ассортимент заражения

Вредители не выбирают элитность товара. Их находили как в бюджетной капусте и укропе, так и в экзотических манго и ананасах. Виноград, перцы и кабачки также попали в список "грязных" позиций. Пока регион развивает выход на китайский рынок с собственным рапсом, импорт требует предельной бдительности.

Тип вредителя / вируса Количество случаев
Западный цветочный трипс 43
Червец Комстока 30
Вирус морщинистости томатов 2
Южноамериканская томатная моль 1

Проблемы с логистикой и качеством товаров в Красноярске иногда принимают и криминальный оборот. Напомним, недавно в городе была раскрыта схема сбыта краденого кофе, что лишний раз подтверждает необходимость контроля торговых сетей.

"Логистические цепочки из Средней Азии и Китая сейчас перегружены. Это создает риски халатности при фитосанитарной обработке грузов на местах погрузки", — добавил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на биологические риски, Красноярск продолжает обустраивать городскую среду. Например, на улице Диктатуры Пролетариата началось строительство велодорожек. Параллельно власти решают вопросы безопасности, хотя 20 тысяч спасателей всё еще находятся в режиме готовности из-за природных угроз.

"Каждый выявленный случай — это предотвращенный административный штраф или судебный иск для ритейлера. Закон здесь на стороне потребителя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о проверках продукции

Опасны ли эти вредители для человека напрямую?

Большинство карантинных насекомых вредят растениям и урожаю, а не здоровью людей. Однако зараженные плоды быстрее портятся и могут содержать продукты жизнедеятельности насекомых.

Что происходит с зараженной партией овощей?

Такую продукцию либо уничтожают, либо возвращают поставщику, либо подвергают обеззараживанию, если это технически возможно и безопасно.

Откуда чаще всего привозят "проблемные" фрукты?

В текущем отчете фигурируют шесть стран, но основной объем проверок приходится на Китай и страны Центральной Азии.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
