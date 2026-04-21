Власти Зауралья утвердили график и объем праздничных перечислений к 81-й годовщине Великой Победы. Курганская область направит бюджетные средства на прямую поддержку ветеранов и участников боевых действий. В список получателей вошли почти 20 тысяч жителей региона, включая тех, кто исполняет воинский долг в зоне спецоперации.
Региональное руководство зафиксировало единый размер выплаты для всех льготных категорий. Губернатор Вадим Шумков подтвердил, что мера поддержки коснется как свидетелей событий 1941-1945 годов, так и современных защитников Отечества. Финансовый инструмент интегрирован в общую систему экономики Курганской области.
"Приняли решение за счёт региона в этом году ко Дню Победы, 9 Мая, выплатить по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда", — отметил в соцсетях губернатор Вадим Шумков.
Также деньги получат бывшие узники концлагерей и труженики тыла. Особое внимание уделено ветеранам боевых действий. Для этой категории практика дополнительных выплат стала регулярной и охватывает участников локальных конфликтов и СВО.
"Выплаты ветеранам боевых действий — это способ снизить нагрузку на семейные бюджеты в условиях текущей динамики цен на услуги", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Средства на реализацию программы выделяются исключительно из областной казны. Это подчеркивает автономность регионального бюджета в вопросах социально-экономического развития. Глава региона поставил задачу завершить транзакции до наступления праздничных дат.
|Категория граждан
|Размер выплаты (руб.)
|Ветераны и инвалиды ВОВ
|10 000
|Участники СВО
|10 000
|Труженики тыла / Вдовы ветеранов
|10 000
"Кроме того, третий год подряд по 10 тысяч рублей из областного бюджета получат все ветераны боевых действий, в том числе участники спецоперации", — добавил Вадим Шумков в своем аккаунте. Процесс находится на контроле профильных ведомств.
"Такие адресные трансферты из местного бюджета возможны благодаря стабильным налоговым поступлениям от промышленности и агросектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Поддержка ветеранов осуществляется на фоне подготовки городской инфраструктуры к весеннему сезону. Пока дорожные службы корректируют расписание автобусов, социальные службы актуализируют списки получателей. Вадим Шумков выразил личную признательность жителям региона за их исторический вклад и современную службу.
"Все выплаты должны быть произведены до праздника", — резюмировал губернатор. Глава региона поблагодарил земляков за подвиги, которые они совершали в разные годы, защищая интересы страны. Стабильность выплат подтверждается ежегодным исполнением обязательств.
"Важно, что деньги доходят до адресатов без бюрократических задержек, это укрепляет доверие к региональной власти", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Процедура получения средств максимально упрощена. Большинство ветеранов в Кургане и области получат деньги автоматически на банковские счета или через почтовые отделения, что исключает необходимость подачи дополнительных заявлений.
Нет, выплаты производятся автоматически на основании списков органов социальной защиты населения.
Да, все ветераны боевых действий, включая действующих военнослужащих, включены в программу региональной поддержки.
Согласно распоряжению губернатора, все транзакции должны быть завершены в срок до 9 мая.
