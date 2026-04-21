Россия » Урал » Курган

Власти Зауралья утвердили график и объем праздничных перечислений к 81-й годовщине Великой Победы. Курганская область направит бюджетные средства на прямую поддержку ветеранов и участников боевых действий. В список получателей вошли почти 20 тысяч жителей региона, включая тех, кто исполняет воинский долг в зоне спецоперации.

Красная площадь
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Минобороны России (Vadim Savitsky), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Категории получателей и суммы

Региональное руководство зафиксировало единый размер выплаты для всех льготных категорий. Губернатор Вадим Шумков подтвердил, что мера поддержки коснется как свидетелей событий 1941-1945 годов, так и современных защитников Отечества. Финансовый инструмент интегрирован в общую систему экономики Курганской области.

"Приняли решение за счёт региона в этом году ко Дню Победы, 9 Мая, выплатить по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда", — отметил в соцсетях губернатор Вадим Шумков.

Также деньги получат бывшие узники концлагерей и труженики тыла. Особое внимание уделено ветеранам боевых действий. Для этой категории практика дополнительных выплат стала регулярной и охватывает участников локальных конфликтов и СВО.

"Выплаты ветеранам боевых действий — это способ снизить нагрузку на семейные бюджеты в условиях текущей динамики цен на услуги", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сроки и источники финансирования

Средства на реализацию программы выделяются исключительно из областной казны. Это подчеркивает автономность регионального бюджета в вопросах социально-экономического развития. Глава региона поставил задачу завершить транзакции до наступления праздничных дат.

Категория граждан Размер выплаты (руб.)
Ветераны и инвалиды ВОВ 10 000
Участники СВО 10 000
Труженики тыла / Вдовы ветеранов 10 000

"Кроме того, третий год подряд по 10 тысяч рублей из областного бюджета получат все ветераны боевых действий, в том числе участники спецоперации", — добавил Вадим Шумков в своем аккаунте. Процесс находится на контроле профильных ведомств.

"Такие адресные трансферты из местного бюджета возможны благодаря стабильным налоговым поступлениям от промышленности и агросектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальный контекст региона

Поддержка ветеранов осуществляется на фоне подготовки городской инфраструктуры к весеннему сезону. Пока дорожные службы корректируют расписание автобусов, социальные службы актуализируют списки получателей. Вадим Шумков выразил личную признательность жителям региона за их исторический вклад и современную службу.

"Все выплаты должны быть произведены до праздника", — резюмировал губернатор. Глава региона поблагодарил земляков за подвиги, которые они совершали в разные годы, защищая интересы страны. Стабильность выплат подтверждается ежегодным исполнением обязательств.

"Важно, что деньги доходят до адресатов без бюрократических задержек, это укрепляет доверие к региональной власти", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Процедура получения средств максимально упрощена. Большинство ветеранов в Кургане и области получат деньги автоматически на банковские счета или через почтовые отделения, что исключает необходимость подачи дополнительных заявлений.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Нужно ли подавать заявление на выплату в 10 000 рублей?

Нет, выплаты производятся автоматически на основании списков органов социальной защиты населения.

Получат ли деньги участники СВО, находящиеся на передовой?

Да, все ветераны боевых действий, включая действующих военнослужащих, включены в программу региональной поддержки.

Когда именно придут деньги?

Согласно распоряжению губернатора, все транзакции должны быть завершены в срок до 9 мая.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по демографии Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
