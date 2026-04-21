Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край усиливает позиции в оборонном секторе: резидент ТОР "Хабаровск" запустил линию поверхностного монтажа электроники. Теперь производство дронов и станций управления для СВО выходит на уровень полного цикла, снижая зависимость от внешних поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg
Технологический рывок на Дальнем Востоке

Запуск SMD-линии позволяет предприятию самостоятельно выпускать печатные платы. Это критически важное звено в создании БПЛА и оборудования для нужд специальной военной операции. Автоматизированная сборка компонентов ускоряет выпуск техники, обеспечивая фронт необходимыми запчастями.

Предприятие нарастило мощность до десятков тысяч изделий в месяц. Разработчики готовят к серийному запуску новые модели — "Велес" и "Союз". Каждое устройство проходит жесткий контроль качества, включая климатические испытания в камерах, имитирующих работу в экстремальных условиях.

"Такой подход к локализации — единственный верный путь для обеспечения национальной технологической независимости. Рост производства компонентов внутри страны напрямую влияет на устойчивость всей системы снабжения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Государственные преференции и эффективность

Работа ведется в рамках ТОР "Патриотическая". Резидентам доступны льготы по налогам на прибыль и имущество, а также помощь в льготном кредитовании. Государство компенсирует часть затрат на оборудование и логистику, что позволяет бизнесу масштабироваться быстрее.

"Наращивание производственных мощностей в регионах требует четкости бизнес-процессов. Важно не только запустить станки, но и наладить контроль качества на каждом этапе", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель Детализация проекта
Тип производства БПЛА ударного и разведывательного типа
Инвестиционная площадка ТОР "Хабаровск" / ТОР "Патриотическая"

"Поддержка таких компаний — приоритет для развития оборонного потенциала. Мы продолжим сопровождать проект, чтобы обеспечить фронт качественной продукцией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональному самоуправлению Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о производстве БПЛА

Какова основная цель запуска SMD-линии в Хабаровске?

Главная задача — достижение полной независимости от импортных комплектующих и оперативное обеспечение нужд участников СВО качественными печатными платами собственного производства.

Какие новые модели дронов разрабатывает компания?

В планах предприятия — серийный выпуск моделей "Велес" и "Союз", которые проходят многоступенчатую проверку надежности.

Какую помощь получают резиденты ТОР?

Резидентам доступны налоговые преференции, льготное кредитование, компенсация затрат на транспортировку и лизинг, а также инфраструктурная поддержка от Минвостокразвития.

Как компания решает кадровый вопрос?

Производство участвует в программе повышения мобильности трудовых ресурсов и активно сотрудничает с учебными заведениями для подготовки квалифицированных специалистов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
