Оренбургский областной суд признал администрацию виновной в порче памятника XIX века

Мэрия Оренбурга получила административный "счет" за историческую амнезию. Попытка чиновников оспорить штраф за разрушающийся "Особняк с мезонином" провалилась в областном суде. Здание XIX века, пережившее пожар, не смогло пережить бюрократическое бездействие. Пока городские власти пытаются модернизировать сети, объекты культурного наследия превращаются в руины под грузом судебных актов.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Нигматзянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом с мезонином в Оренбурге

Пепелище в центре: как "Особняк с мезонином" стал призраком

История падения особняка на пересечении переулков Южного и Мастерской началась в августе 2021 года. Тогда масштабный пожар уничтожил около 1000 квадратных метров исторической застройки. Муниципальный объект площадью 289,9 кв. м оказался в эпицентре бедствия. Прошло пять лет, но на месте памятника — лишь следы копоти и трава. Проверка инспекции госохраны выявила: мэрия не только не восстановила здание, но даже не установила охранную табличку.

"Это системная проблема. У муниципалитетов часто нет ресурсов на консервацию, а коммунальные услуги и содержание пустующих объектов ложатся тяжким бременем на дефицитный бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вместо обещанного благоустройства квартал превратился в серую зону. Здесь не ездят новые пригородные автобусы, зато регулярно собираются маргинальные компании. Инициативы активистов по созданию сквера были заблокированы еще прежним руководством минарха, которое сочло проекты "сырыми". В итоге вместо комфортной среды город получил территорию, где преступность находит идеальное укрытие.

Экономика руин: почему "аренда за рубль" не спасает

Программа льготной аренды, на которую уповали чиновники, буксует. Инвесторы неохотно заходят на объекты, где стоимость реставрации в десятки раз превышает рыночную стоимость готового здания. Когда инфраструктура города требует колоссальных вложений, бизнес выбирает более понятные активы вроде торговых площадей или рынков.

Параметр Состояние "Особняка с мезонином" Статус владения Муниципальная собственность Текущая оценка (лот) 1 рубль 20 копеек Размер штрафа мэрии 200 000 рублей Наличие коммуникаций Отсутствуют полностью

Даже крупные предприниматели сталкиваются с трудностями при попытке оживить старый фонд. Подача заявок на подключение к воде или теплу превращается в квест, особенно если тарифы на ЖКУ демонстрируют нестабильность. Реставрация — это не просто стройка, а научная работа, за которой следит жесткое законодательство.

Судебный финал и цифровая надежда

Мэрия пыталась доказать свою невиновность, ссылаясь на отсутствие средств и сложности процедур. Однако Ленинский районный суд, а затем и областная инстанция остались непреклонны. Халатность — прямое нарушение федерального закона. Теперь бюджет потеряет 200 тысяч рублей, которые могли бы пойти на ремонт улиц или благоустройство парков.

"Бездействие в вопросах сохранения городской среды недопустимо. Если мэрия не справляется как собственник, она получает административные санкции. Таков закон", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы об охране памятников в Оренбурге

Почему мэрию оштрафовали за их же собственное здание?

Согласно закону об объектах культурного наследия, собственник обязан поддерживать здание в надлежащем состоянии, независимо от формы собственности (частная или муниципальная). Мэрия не провела консервацию здания после пожара 2021 года.

Как работает программа "Аренда за рубль"?

Инвестор получает здание в аренду на 49 лет по символической цене. Взамен он обязуется за свой счет провести полную научную реставрацию объекта. Только после завершения всех работ вступает в силу ставка "1 рубль за квадратный метр".

Что мешает восстановить "Особняк с мезонином" быстро?

Помимо высокой стоимости работ, здание фактически не имеет коммуникаций. Состояние после пожара требует не просто косметического ремонта, а воссоздания конструктивных элементов, что затягивает процесс из-за экспертиз.

Читайте также