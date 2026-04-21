Тротуары больше не полоса препятствий: в Благовещенске объявлена война самокатам

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Благовещенск окончательно свернул эру бесконтрольной микромобильности. Городские власти ввели жесткий вето-режим для средств индивидуальной мобильности. Общественные пространства освобождают от самокатов, гироскутеров и моноколес ради безопасности пешеходов и наведения порядка в уличной среде.

Электросамокат на дороге

Запрет как инструмент инфраструктурной гигиены

Город перестал терпеть хаос на тротуарах. С июля прошлого года использование СИМ в общественных зонах Благовещенска признано вне закона. Решение продиктовано статистикой аварийности. Популярный ремонт дорог и модернизация среды требуют предсказуемости участников движения, а не угрозы столкновения.

"Городская среда — это прежде всего комфорт и безопасность каждого жителя. Когда транспортное средство превращает пешеходную дорожку в полосу препятствий, это становится вопросом муниципальной ответственности", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Рейды и контроль: кто следит за улицами

Апрельские рейды — это механизм точечного пресечения. В них участвуют представители комиссии по делам несовершеннолетних, полиция и волонтеры. Профилактика перенесена в школы. Дети — основной сегмент юзеров СИМ, поэтому на "Разговорах о важном" учителя объясняют риски, пока родители получают памятки в чатах. Аналогичный подход к выбору жизненного пути молодежи на Сахалине показывает, что системное просвещение работает эффективнее штрафов.

"Масштабная кампания по контролю невозможна без участия самих горожан. Когда родители понимают, что самокат — это не игрушка, а источник травматизма, протест против запретов сходит на нет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Таблица ответственности за нарушения

Субъект нарушения Размер штрафа
Физические лица 3 000 — 5 000 рублей
Должностные лица 10 000 — 20 000 рублей
Юридические лица 80 000 — 100 000 рублей

Администрирование требует четкости. Подобные финансовые механизмы дисциплинируют арендодателей и частных владельцев. Нельзя игнорировать нормативы, если они направлены на защиту граждан. Как и в случае со стратегическим развитием экономики северных регионов, здесь важна последовательность.

"Запрет — единственная рабочая мера в условиях, когда инфраструктура города задыхается от неконтролируемого трафика СИМ", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог и эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о запрете СИМ

Какие виды техники попали под ограничение?

Запрет распространяется на электросамокаты, моноколеса, сегвеи и гироскутеры.

Где именно нельзя кататься?

Ограничение действует в общественных местах Благовещенска.

Как привлекают к ответственности за нарушение?

Нарушителей выявляют в ходе регулярных рейдов полиции и общественности.

Почему введены такие жесткие штрафы?

Меры направлены на снижение плотности ДТП и обеспечение безопасности пешеходов.

Экспертная проверка: инфраструктурный обозреватель Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
