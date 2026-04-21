Россия » Поволжье » Самара

Исторический центр Самары теряет фрагменты фасадов. На улице Молодогвардейской, 78, началось разрушение кирпичной кладки усадьбы купца Гребежева. Обломки строения, возведенного более века назад, падают на пешеходную зону и проезжую часть. Ситуация критическая: объект культурного наследия превращается в груду строительного мусора.

Самара, улица Молодогвардейская 78
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Архитектурный распад: что падает на головы самарцев

Дом купца 1-й гильдии Гребежева — не просто декорация. Это образец доходного дома 1907 года постройки. Проект инженера Федора Черноморченко объединил в себе строгость кирпичного стиля и изящество модерна. Сегодня эта эстетика сыпется под ноги прохожим. Красная кирпичная крошка на асфальте — сигнал того, что капитальный ремонт зданию требовался еще много лет назад.

"Старинные здания в центре города — это не только эстетика, но и серьезное обременение для бюджета. Любое вмешательство в конструктив объекта культурного наследия требует сложной экспертизы и лицензированных подрядчиков, что удорожает работы в разы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Местные жители сообщают, что опасный участок уже обнесли сигнальной лентой. Однако полимерная полоса не остановит гравитацию. В городе, где активно обсуждается перекрытие дорог ради массовых мероприятий, безопасность пешеходов в будни на магистральных улицах остается под вопросом.

Коммунальный тупик и охранный статус

Проблема улицы Молодогвардейской типична для Самары. Статус объекта культурного наследия (ОКН) защищает здание от сноса, но часто не гарантирует его сохранность. Пока коррупция в транспортных и строительных структурах поглощает миллионы, старый фонд доживает свой век в аварийном состоянии.

Причина обрушения Последствия для города
Износ материалов (117 лет эксплуатации) Угроза жизни пешеходов и повреждение авто
Отсутствие планового укрепления фасада Утрата исторического облика улицы

"Жильцы таких домов часто оказываются в заложниках. Тарифы на содержание памятников выше, а найти управляющую компанию, готовую нести ответственность за падающие фасады, почти невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Инфраструктурные риски старого города

Обрушение на Молодогвардейской — это не только культурная травма, но и транспортный вызов. Куски кирпича на дороге затрудняют движение, создавая заторы, сопоставимые с теми, что фиксирует трасса М-5 в часы пик. При этом внешние факторы лишь усугубляют износ — вибрации от большегрузов и температурные качели добивают раствор в кладке.

"Мы наблюдаем деградацию среды. Если не создать комплексную программу укрепления фасадов в историческом центре, мы будем обсуждать не благоустройство, а зоны отчуждения в сердце Самары", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Пока криминалисты расследуют преступления прошлых лет, архитектурное преступление совершается в реальном времени. Бездействие ответственных лиц может привести к тому, что следующей весной от усадьбы Гребежева останутся только архивные фото и пыль на тротуаре. На фоне грядущих погодных аномалий и магнитных бурь, когда внимание горожан притуплено, риск несчастных случаев возрастает.

Ответы на популярные вопросы о разрушении памятников

Кто несет ответственность за падение кирпичей с фасада?

Ответственность делят собственники помещений и управляющая организация. Если здание в реестре ОКН, контроль осуществляет профильный департамент охраны памятников. В случае травм граждан наступает уголовная ответственность.

Можно ли отремонтировать такой дом своими силами?

Нет. Любые работы на объектах культурного наследия требуют проекта, согласованного с властями, и привлечения специалистов с лицензией Минкультуры. Самовольный ремонт карается крупными штрафами.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
