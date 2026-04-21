Законодатели готовят масштабный рывок в регулировании ответственности за домашних животных. Штрафы за выброшенных питомцев могут вырасти в десять раз, превращая безответственность хозяев в ощутимый финансовый риск. Проблема брошенных животных остается острой, напоминая о необходимости системного контроля и дисциплины, сравнимой с оптимизацией транспортных расходов в регионах.
Проект сенаторов предусматривает жесткую вертикаль взысканий. Физические лица заплатят за избавление от питомца до 30 тысяч рублей. Должностным лицам грозит санкция до 100 тысяч, а для юридических структур порог составит 300 тысяч рублей. ИА ЕАОMedia уже запустило опрос, чтобы замерить температуру общественного мнения в Еврейской автономной области.
"Административное давление необходимо, но без фиксации субъекта правонарушения это просто игра в цифры. Нам нужна база, иначе виновного не найдут", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Субъект нарушения
|Максимальный штраф (проект)
|Физическое лицо
|30 000 рублей
|Юридическое лицо
|300 000 рублей
Российская гильдия кинологов настроена скептически. Размер взыскания бьет по карману, но не исправляет инфраструктурные бреши. Ключевая проблема — отсутствие обязательной регистрации, превращающая розыск владельца в борьбу с цифровыми призраками. Зоозащитники Биробиджана настаивают на принудительной стерилизации, кроме клубных особей, и запрете на свободный выгул животных из частного сектора.
"Регистрация — это первичный контур безопасности. Но пока нет воспитания, мы будем лечить симптомы, а не причину болезни. Ответственность должна быть превентивной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.
Начальник департамента ветеринарии ЕАО Галина Дзюба подчеркивает: регистрационные данные упрощают возврат потерявшегося питомца домой, однако это не панацея. Необходим комплекс мер, включающий юридическое просвещение. Игнорирование правил содержания животных провоцирует хаос, сопоставимый с финансовыми махинациями в госучреждениях.
"Когда мы говорим о благоустройстве среды, важно помнить, что домашние питомцы — это полноценные участники социума. Порядок начинается с базы данных", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Без обязательной регистрации владельцев невозможно доказать факт того, кому именно принадлежит животное, брошенное на улице.
Тотальную регистрацию всех питомцев, массовую стерилизацию и запрет на бесконтрольное содержание собак в частном секторе.
В отсутствии единой базы учета, что создает условия для безответственного поведения владельцев без страха наказания.
Комплексная работа: от просвещения населения о правах и обязанностях до реального ужесточения санкций за жестокое обращение.
