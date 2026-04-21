Порядок или хаос? Как зоозащитники ЕАО отнеслись к предложению увеличить штрафы за выброшенных животных

Законодатели готовят масштабный рывок в регулировании ответственности за домашних животных. Штрафы за выброшенных питомцев могут вырасти в десять раз, превращая безответственность хозяев в ощутимый финансовый риск. Проблема брошенных животных остается острой, напоминая о необходимости системного контроля и дисциплины.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бездомная собака

Десятикратный удар по бюджету владельца

Проект сенаторов предусматривает жесткую вертикаль взысканий. Физические лица заплатят за избавление от питомца до 30 тысяч рублей. Должностным лицам грозит санкция до 100 тысяч, а для юридических структур порог составит 300 тысяч рублей. ИА ЕАОMedia уже запустило опрос, чтобы замерить температуру общественного мнения в Еврейской автономной области.

"Административное давление необходимо, но без фиксации субъекта правонарушения это просто игра в цифры. Нам нужна база, иначе виновного не найдут", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Субъект нарушения Максимальный штраф (проект) Физическое лицо 30 000 рублей Юридическое лицо 300 000 рублей

Почему штрафы — лишь часть пазла

Российская гильдия кинологов настроена скептически. Размер взыскания бьет по карману, но не исправляет инфраструктурные бреши. Ключевая проблема — отсутствие обязательной регистрации, превращающая розыск владельца в борьбу с цифровыми призраками. Зоозащитники Биробиджана настаивают на принудительной стерилизации, кроме клубных особей, и запрете на свободный выгул животных из частного сектора.

"Регистрация — это первичный контур безопасности. Но пока нет воспитания, мы будем лечить симптомы, а не причину болезни. Ответственность должна быть превентивной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.

Начальник департамента ветеринарии ЕАО Галина Дзюба подчеркивает: регистрационные данные упрощают возврат потерявшегося питомца домой, однако это не панацея. Необходим комплекс мер, включающий юридическое просвещение. Игнорирование правил содержания животных провоцирует хаос, сопоставимый с финансовыми махинациями в госучреждениях.

"Когда мы говорим о благоустройстве среды, важно помнить, что домашние питомцы — это полноценные участники социума. Порядок начинается с базы данных", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о наказании за выброшенных животных

Почему штрафы считаются неэффективными?

Без обязательной регистрации владельцев невозможно доказать факт того, кому именно принадлежит животное, брошенное на улице.

Что предлагают зоозащитники?

Тотальную регистрацию всех питомцев, массовую стерилизацию и запрет на бесконтрольное содержание собак в частном секторе.

В чем сложность контроля?

В отсутствии единой базы учета, что создает условия для безответственного поведения владельцев без страха наказания.

Какие нужны дополнительные меры?

Комплексная работа: от просвещения населения о правах и обязанностях до реального ужесточения санкций за жестокое обращение.

