Переезд неизбежен: сотни омских семей из центра готовятся к смене места жительства

Омск готовится к крупнейшей за последние годы реновации частного сектора в самом центре города. Мэрия опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская. Под ковш экскаватора уйдут более 250 частных домов и семь многоэтажек, чтобы освободить место для 115 тысяч квадратных метров нового жилья.

Масштабы и сроки: 15 лет на перестройку

Проект охватывает почти 15 гектаров земли в Центральном округе. Власти установили предельный срок реализации — 15 лет. За это время инвестор обязан не просто возвести жилые высотки, но и полностью обновить дорожный каркас внутри квартала. В планах значится создание социальной инфраструктуры, включая обязательный пункт полиции, что подчеркивает серьезность намерений по благоустройству дворов.

Список объектов под снос и условия для собственников

Основной удар придется по частному сектору на улицах Госпитальной, 5-й Армии, Челюскинцев и Береговых. Однако в списке на демонтаж оказались и многоквартирные дома, которые официально не признаны ветхими. Инвестору придется выкупать жилье по рыночной стоимости или предлагать альтернативные варианты переселения, что обычно вызывает сложные юридические споры.

Тип объектов Количество / Адреса Частные жилые дома Более 250 строений Многоквартирные дома ул. 1-я Береговая (51а, 51е, 51ж), 2-я Береговая (3), Кемеровская (210) и др.

"Рынок недвижимости в Омске сейчас крайне чувствителен к подобным вливаниям. Массовый снос в центре может спровоцировать резкий скачок цен на вторичном рынке в прилегающих районах, так как сотни семей одновременно выйдут на поиск жилья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Археологический след: как сохранят историю

Особую сложность для застройщика представляет охранная зона. В районе Кемеровского спуска официально зарегистрирован объект археологического наследия — стоянка "Омск-Кемеровский спуск". Любые земляные работы здесь жестко регламентированы. Это сопоставимо с обязательствами, которые накладывает реставрация памятников архитектуры в других частях области.

"Наличие археологического памятника в зоне плотной застройки — это всегда конфликт интересов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Несмотря на длительный горизонт планирования, преображение центра города уже заложено в инвестиционные планы региона. Для города это шанс избавиться от "шанхаев" и создать комфортную среду, но для жителей частного сектора это начало длительного периода переговоров и переездов.

Ответы на популярные вопросы о КРТ в Омске

Могут ли снести дом без согласия собственника?

В рамках КРТ процедура упрощена. Если дом попадает в зону развития, собственникам предлагают компенсацию. В случае несогласия с ценой вопрос решается в судебном порядке, но сам факт сноса в границах утвержденного проекта оспорить крайне сложно.

Что будет с памятником археологии?

Проект постановления прямо обязывает застройщика обеспечить сохранность стоянки "Омск-Кемеровский спуск". Строительство непосредственно поверх выявленных объектов культурного наследия запрещено законом.

Читайте также