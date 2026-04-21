Битва вкусов: в Анадыре завершился гастрономический фестиваль Корюшка-360 с участием восьми регионов России
Тротуары больше не полоса препятствий: в Благовещенске объявлена война самокатам
Обломки кирпичной кладки дома 1907 года падают на тротуары в центре Самары
Порядок или хаос? Как зоозащитники ЕАО отнеслись к предложению увеличить штрафы за выброшенных животных
Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу
Не каждое детское устройство защищает: в машине реально работают только эти два варианта
Военная тема обострилась до предела: Германия вызвала посла после действий России
Брокер Ирина Асоулюк: наличие неиспользуемых кредитных карт мешает ипотечному кредитованию
Борьба за комфорт: на Чукотке установят шесть тёплых автобусных павильонов до конца 2026 года

Переезд неизбежен: сотни омских семей из центра готовятся к смене места жительства

Россия » Сибирь » Омск

Омск готовится к крупнейшей за последние годы реновации частного сектора в самом центре города. Мэрия опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская. Под ковш экскаватора уйдут более 250 частных домов и семь многоэтажек, чтобы освободить место для 115 тысяч квадратных метров нового жилья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Масштабы и сроки: 15 лет на перестройку

Проект охватывает почти 15 гектаров земли в Центральном округе. Власти установили предельный срок реализации — 15 лет. За это время инвестор обязан не просто возвести жилые высотки, но и полностью обновить дорожный каркас внутри квартала. В планах значится создание социальной инфраструктуры, включая обязательный пункт полиции, что подчеркивает серьезность намерений по благоустройству дворов.

Список объектов под снос и условия для собственников

Основной удар придется по частному сектору на улицах Госпитальной, 5-й Армии, Челюскинцев и Береговых. Однако в списке на демонтаж оказались и многоквартирные дома, которые официально не признаны ветхими. Инвестору придется выкупать жилье по рыночной стоимости или предлагать альтернативные варианты переселения, что обычно вызывает сложные юридические споры.

Тип объектов Количество / Адреса
Частные жилые дома Более 250 строений
Многоквартирные дома ул. 1-я Береговая (51а, 51е, 51ж), 2-я Береговая (3), Кемеровская (210) и др.

"Рынок недвижимости в Омске сейчас крайне чувствителен к подобным вливаниям. Массовый снос в центре может спровоцировать резкий скачок цен на вторичном рынке в прилегающих районах, так как сотни семей одновременно выйдут на поиск жилья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Археологический след: как сохранят историю

Особую сложность для застройщика представляет охранная зона. В районе Кемеровского спуска официально зарегистрирован объект археологического наследия — стоянка "Омск-Кемеровский спуск". Любые земляные работы здесь жестко регламентированы. Это сопоставимо с обязательствами, которые накладывает реставрация памятников архитектуры в других частях области.

"Наличие археологического памятника в зоне плотной застройки — это всегда конфликт интересов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Несмотря на длительный горизонт планирования, преображение центра города уже заложено в инвестиционные планы региона. Для города это шанс избавиться от "шанхаев" и создать комфортную среду, но для жителей частного сектора это начало длительного периода переговоров и переездов.

Ответы на популярные вопросы о КРТ в Омске

Могут ли снести дом без согласия собственника?

В рамках КРТ процедура упрощена. Если дом попадает в зону развития, собственникам предлагают компенсацию. В случае несогласия с ценой вопрос решается в судебном порядке, но сам факт сноса в границах утвержденного проекта оспорить крайне сложно.

Что будет с памятником археологии?

Проект постановления прямо обязывает застройщика обеспечить сохранность стоянки "Омск-Кемеровский спуск". Строительство непосредственно поверх выявленных объектов культурного наследия запрещено законом.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Военные новости
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Военный бюджет ЕС вырастет в разы: откуда Европа возьмет деньги на перевооружение
Сговор за спиной народа: элиты ФРГ заранее подписали смертный приговор Северным потокам
Секрет психического здоровья найден: почему кардио сильнее антидепрессантов
Ошибка в 1 градус — и кофе испорчен: секрет идеальной температуры для турки раскрыт
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Сломать часы Эйнштейна: почему время во Вселенной ведет себя как взбалмошный подросток
Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене
Разговоры о погоде полезнее, чем вы думали: ученые раскрыли скрытый эффект
Ипотека без взноса и с плохой историей — возможно? Ответ удивил
Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.