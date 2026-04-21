Россия » Дальний Восток

На побережье Анадыря завершился уникальный гастрономический поединок "Корюшка-360". Регионы страны сошлись в битве за звание лучшего интерпретатора самой популярной рыбы Дальнего Востока, доказав, что локальный продукт способен стать основой высокой кухни.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Жареная корюшка с зеленью

Битва на сопках: как проходил фестиваль

Анадырь принял участников "Корфеста", где шеф-повара из восьми регионов России сразились в кулинарном искусстве. Темы баттла — корюшка, которую каждый мастер привез в своем багаже. Это больше, чем соревнование. Это попытка найти общий язык через тарелку. Как и развитие премиального отдыха на Камчатке, подобные фестивали открывают новые горизонты для внутреннего туризма.

"Гастрономические фестивали — это лучший способ удержать капитал внутри региона. Когда местные продукты получают высшую оценку жюри, растет доверие к локальному предпринимательству, что не менее важно, чем эффективное кредитование бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Первый раунд — классика. Шефы жарили рыбу, простую и понятную. Здесь победа ушла представителям Чукотского автономного округа. Юрий Сысоев из ресторана "Экспедиция" признался: уникальность корюшки региона кроется в экологии и бережной заморозке. Здесь даже масштабы экспорта рыбы не отменяют трепетного отношения к качеству каждой единицы товара.

Высокая кухня против жареной классики

Второй этап требовал креатива. Роман Горячев из хабаровского ресторана "Парус" превратил рыбу в арт-объект. Используя су-вид и азиатские эндемики вроде лимонника и морского винограда, хабаровчанин продемонстрировал, как приграничное соседство с Китаем влияет на палитру вкусов региона.

"Кулинарная дипломатия работает быстрее, чем официальные отчеты. Когда шеф заменяет привычные позиции в меню на местные дары, он создает работающую экономическую модель, а не просто красивую картинку", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму  Татьяна Зайцева.

Номинация Победитель
Классическая жареная корюшка Юрий Сысоев (Чукотский АО)
Высокая кухня (гастро-визитка) Роман Горячев (Хабаровский край)

Профессиональные эксперты отметили, что работа со сложными ингредиентами в условиях удаленности требует железной дисциплины. Это напоминает и то, как финансовый контроль в Магадане предотвращает хищения при грамотной организации процессов.

"Гастрономическая среда — это база. Если шеф умеет работать с локальным продуктом, значит, инфраструктура края готова к приему гостей самого высокого уровня. Без системного подхода здесь невозможно добиться устойчивого развития", — заявила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гастротуризме

Почему именно корюшка стала символом баттла?

Эта рыба объединяет все "рыбные" регионы России. Она узнаваема, любима и позволяет продемонстрировать мастерство как в простоте, так и в сложных техниках.

Как региональные власти поддерживают такие мероприятия?

Власти округа активно развивают гастротуризм, планируя проведение "Дней Чукотки" в столичных ресторанах для привлечения туристов.

Была ли реальная конкуренция между шефами?

Баттл носил дружеский характер, направленный на коллаборацию регионов и обмен кулинарным опытом, а не на победу любой ценой.

Какие технологии использовались при приготовлении?

Шефы применяли современные методы, включая су-вид, и комбинировали рыбу с северными дикоросами и азиатскими компонентами.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
