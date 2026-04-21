На побережье Анадыря завершился уникальный гастрономический поединок "Корюшка-360". Регионы страны сошлись в битве за звание лучшего интерпретатора самой популярной рыбы Дальнего Востока, доказав, что локальный продукт способен стать основой высокой кухни.
Анадырь принял участников "Корфеста", где шеф-повара из восьми регионов России сразились в кулинарном искусстве. Темы баттла — корюшка, которую каждый мастер привез в своем багаже. Это больше, чем соревнование. Это попытка найти общий язык через тарелку. Как и развитие премиального отдыха на Камчатке, подобные фестивали открывают новые горизонты для внутреннего туризма.
"Гастрономические фестивали — это лучший способ удержать капитал внутри региона. Когда местные продукты получают высшую оценку жюри, растет доверие к локальному предпринимательству, что не менее важно, чем эффективное кредитование бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Первый раунд — классика. Шефы жарили рыбу, простую и понятную. Здесь победа ушла представителям Чукотского автономного округа. Юрий Сысоев из ресторана "Экспедиция" признался: уникальность корюшки региона кроется в экологии и бережной заморозке. Здесь даже масштабы экспорта рыбы не отменяют трепетного отношения к качеству каждой единицы товара.
Второй этап требовал креатива. Роман Горячев из хабаровского ресторана "Парус" превратил рыбу в арт-объект. Используя су-вид и азиатские эндемики вроде лимонника и морского винограда, хабаровчанин продемонстрировал, как приграничное соседство с Китаем влияет на палитру вкусов региона.
"Кулинарная дипломатия работает быстрее, чем официальные отчеты. Когда шеф заменяет привычные позиции в меню на местные дары, он создает работающую экономическую модель, а не просто красивую картинку", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
|Номинация
|Победитель
|Классическая жареная корюшка
|Юрий Сысоев (Чукотский АО)
|Высокая кухня (гастро-визитка)
|Роман Горячев (Хабаровский край)
Профессиональные эксперты отметили, что работа со сложными ингредиентами в условиях удаленности требует железной дисциплины. Это напоминает и то, как финансовый контроль в Магадане предотвращает хищения при грамотной организации процессов.
"Гастрономическая среда — это база. Если шеф умеет работать с локальным продуктом, значит, инфраструктура края готова к приему гостей самого высокого уровня. Без системного подхода здесь невозможно добиться устойчивого развития", — заявила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Эта рыба объединяет все "рыбные" регионы России. Она узнаваема, любима и позволяет продемонстрировать мастерство как в простоте, так и в сложных техниках.
Власти округа активно развивают гастротуризм, планируя проведение "Дней Чукотки" в столичных ресторанах для привлечения туристов.
Баттл носил дружеский характер, направленный на коллаборацию регионов и обмен кулинарным опытом, а не на победу любой ценой.
Шефы применяли современные методы, включая су-вид, и комбинировали рыбу с северными дикоросами и азиатскими компонентами.
Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.