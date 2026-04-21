Борьба за комфорт: на Чукотке установят шесть тёплых автобусных павильонов до конца 2026 года

Чукотка заранее готовится к зиме. Окружное управление капитального строительства выбрало подрядчика для установки теплых остановочных павильонов. Вызов — суровый северный климат. Цель — обеспечить комфорт пассажирам в Анадыре и поселке Угольные Копи.

Итоги аукциона и экономия бюджета

Торги привлекли восемь участников, что позволило властям существенно сбить цену. Изначально проект оценивали в 15 миллионов рублей. Финальная стоимость контракта составила 11,4 миллиона. Это классический пример финансовой дисциплины, где высокая конкуренция работает на благо региональных проектов.

"Конкуренция на торгах помогает находить баланс между качеством и расходом средств. Снижение цены в данном случае не должно идти в ущерб долговечности конструкций. Север требует особого подхода, здесь любая коррупция в госучреждениях или халатность при планировании бьет по карману налогоплательщика", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Где появятся теплые павильоны

Подрядчику предстоит поставить шесть комплексов до конца текущего года. Приемка работ назначена на 28 декабря. Одна конструкция уйдет в Анадырь, на улицу Мира, остальное — в Угольные Копи. Местные жители уже оценили пользу таких хабов, особенно в зонах с высоким пассажиропотоком.

Администрация поселка Угольные Копи сообщает: "Первые тёплые остановки показали свою востребованность. Новые собираемся установить на Первомайке, где останавливается автобус в сторону района "Пехота", на конечной в "Пехоте", там люди ждут автобус. Около улиц Октябрьская и Полярная, на Парковой, где конечная рядом с гостиницей. Ну и самая важная, наверное, в аэропорту, где много сотрудников, пассажиров, военнослужащие там тоже есть".

Характеристика Детали контракта Количество комплексов 6 штук Срок сдачи 28 декабря 2026 года

Мнение экспертов о развитии инфраструктуры

Установка теплых остановок на Чукотке — часть общей стратегии регионального развития. Комфортная городская среда в условиях вечной мерзлоты требует иных стандартов, нежели в европейской части России.

"Создание таких зон ожидания — это не просто комфорт, а забота о здоровье людей. В условиях экстремальных температур ожидание транспорта без подогреваемого помещения провоцирует рост туристической инфраструктуры, которая должна быть доступна всем, а не только обеспечивать элитный отдых", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Напомним, практику установки теплых павильонов начали в 2023 году. Сейчас они работают в Анадыре, Тавайвааме, Угольных Копях, Эгвекиноте, Билибино и Певеке.

"Климатические риски на Крайнем Севере всегда выше, чем в среднем по стране. При установке важно учитывать сейсмику и ветровые нагрузки, чтобы конструкция не превратилась в угрозу для прохожих, как это бывает при некачественном монтаже", — предупредила эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Почему теплые остановки ставят именно сейчас?

Подготовка к окончанию календарного года требует завершения всех циклов работ, чтобы избежать переноса бюджетных обязательств на следующий период.

Кто контролирует качество материалов?

Приемка работ длится десять дней, в течение которых комиссия проверяет соответствие всех узлов проектной документации.

Появятся ли такие остановки в других районах?

Программа реализуется поэтапно с 2023 года, охватывая ключевые населенные пункты округа, где наиболее остро стоит вопрос ожидания транспорта.

Как защитить эти объекты от вандализма?

Вопрос сохранности имущества находится в ведении муниципалитетов, которые при установке новых конструкций обычно предусматривают антивандальные покрытия и светопрозрачные элементы повышенной прочности.

