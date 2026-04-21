Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли жесткие поправки в региональное законодательство, регулирующее оборот спиртного. Решение принято в трех чтениях практически единогласно: за новые правила проголосовали 40 парламентариев.

Новые временные рамки и "сухие дни"

С 1 сентября 2026 года легальное окно для покупки горячительного в магазинах Среднего Урала сократится на два часа ежедневно. Теперь прилавки будут открыты с 09:00 до 22:00. Ранее торговля была разрешена с восьми утра до одиннадцати вечера. Эта мера — часть программы по выводу области из "красной зоны" по уровню потребления спиртного населением.

Помимо сокращения светового дня для ритейла, область вводит сухие дни. Полный запрет на розничную продажу будет действовать 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний) и во вторую субботу сентября (День трезвости). Исключение сделано только для кафе и ресторанов с залами обслуживания площадью более 30 квадратных метров.

"Сокращение времени продаж рассматривается как один из первых шагов. В марте 2026 года регион занял 14-е место в стране по уровню потребления, что указывает на необходимость дополнительных мер регулирования", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экономический эффект: сколько потеряет ритейл

Правительство области не скрывает: новые правила ударят по кошельку предпринимателей. Под ограничения подпадают почти тысяча организаций. По предварительным расчетам, средний магазин будет терять до 1,4 млн рублей оборота ежегодно. Для объектов общепита, не соответствующих критериям по площади, потери составят до 860 тысяч рублей в год.

Такая финансовая нагрузка ложится на плечи бизнеса на фоне других изменений, таких как запрет иностранного труда в ряде сфер. Ожидается, что часть мелких игроков может уйти с рынка или перепрофилироваться.

Параметр Новое правило Время продажи в рознице 09:00 — 22:00 Общепит в жилых домах Запрет с 23:00 до 08:00 Запретные даты 1 июня, 1 сентября, День трезвости

Область пытается найти баланс между интересами бюджета и общественной безопасностью. Важно, чтобы ограничение не спровоцировало рост теневого сектора. Нелегальные точки продаж часто становятся объектами внимания правоохранительных органов, выявляющих нарушения санитарных норм.

"Главный риск подобных запретов — уход покупателя в серую зону. Контролирующим органам придется усилить надзор за небольшими павильонами, которые могут игнорировать временные рамки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Мнения сторон и риски суррогата

Дискуссия в региональном парламенте была острой. Сторонники радикальных мер предлагали сократить время продажи до восьми вечера. Однако победил прагматичный подход — урезание на два часа рассматривается как "пробный шар".

Критики закона вспоминают опыт антиалкогольных кампаний прошлого века, когда дефицит легальной продукции приводил к росту отравлений. Сегодня за качеством продуктов следит Россельхознадзор, который регулярно блокирует некачественные товары, но алкогольный фальсификат остается серьезной угрозой.

"Любые ограничения должны сопровождаться развитием альтернативного досуга. Например, внутреннего туризма на той же реке Чусовой или спортивных мероприятий", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока область готовится к жизни по новому расписанию, горожан больше заботят повседневные вопросы: рост цен на жилье и работа общественного транспорта. В частности, власти обещают, что новые гигантские трамваи помогут разгрузить улицы, сделав городскую среду комфортнее без лишних запретов.

Ответы на популярные вопросы о продаже алкоголя

Когда новые правила вступят в силу?

Официальная дата начала действия ограничений — 1 сентября 2026 года. До этого времени бизнес должен адаптироваться к новым условиям.

Будет ли алкоголь доступен в ресторанах по ночам?

Да, для заведений общественного питания с залом обслуживания более 30 кв. м ограничения по времени (с 09:00 до 22:00) не действуют, однако специфические запреты для жилых домов сохраняются.

Почему запрет вводится именно в эти праздничные даты?

Дни знаний и защиты детей выбраны для снижения доступности спиртного в молодежной среде. День трезвости — символическая дата для пропаганды здорового образа жизни.

