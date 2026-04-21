Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Карельские достопримечательности превращаются в закрытую зону для местных жителей. Профсоюзы республики направили официальное обращение главе региона, указывая на абсурдную ситуацию: люди, наполняющие бюджет северного края, не могут позволить себе вход в родные заповедники и парки. Рост цен на билеты и логистику превратил семейный выезд на природу в роскошь, доступную лишь состоятельным туристам из Москвы и Петербурга.

Сортавала, Республика Карелия, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Bakhmarov
Сортавала, Республика Карелия, Россия

Экономика карельского отдыха: почему пустеют автобусы

Система внутреннего туризма в республике начала работать против своих. Стоимость одного дня в популярных локациях вроде Рускеалы для семьи из четырех человек теперь достигает 12 тысяч рублей. В эту сумму входят не только билеты, но и дорога из Петрозаводска. Даже плановый ремонт дорог в Петрозаводске и обновление трасс не стимулируют поездки местных жителей. Автобусы на гору Сампо и к водопаду Кивач уходят полупустыми.

"Ситуация, когда местные жители платят коммерческую цену за право дышать воздухом в соседнем районе, подрывает доверие к региональной политике. Мы видим огромный разрыв между декларациями о развитии туризма и реальными возможностями бюджетников", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Хотя авиасообщение с Казанью расширяет горизонты, базовое право на отдых внутри республики остается под вопросом. Инфляция и отсутствие региональных скидок буквально "запирают" людей в городах.

Логика тарифов: льготы, которых нет

Проблема кроется в жесткой и порой нелогичной сетке тарифов. В парке "Рускеала" льгота привязана к возрасту 60 лет, что игнорирует северный стаж и ранний выход на пенсию карельских женщин. Группы инвалидности также учитываются выборочно. Пока в Лахденпохье достраивают дома для переселенцев, те же самые люди не могут позволить себе экскурсию в соседний горный парк из-за отсутствия статуса льготника.

Категория граждан Текущий статус в "Рускеале"
Пенсионеры (северный стаж, 55 лет) Полная стоимость (льгота только с 60 лет)
Инвалиды II и III групп Льготы отсутствуют
Гиды и водители туристических групп Оплата входного билета на общих основаниях

"Карельский мрамор используется в реставрации, например, для Исаакиевского собора, что подчеркивает значимость недр. Однако инфраструктура парков работает исключительно на извлечение прибыли из туристов, забывая о жителях, которые эту инфраструктуру поддерживают", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Профсоюзный ультиматум: как вернуть доступ к природе

Союз организаций профсоюзов требует социальной справедливости. Предложения включают бесплатный вход для жителей Карелии на объекты регионального значения и введение единого льготного тарифа для всех пенсионеров.

"Мы фиксируем рост социальной напряженности. Люди видят, что их права на природные ресурсы ограничиваются коммерческими интересами операторов парков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Административные барьеры касаются даже профессионалов. В заповедниках зачастую требуют плату с водителей и гидов, сопровождающих группы. В условиях, когда дороги Карелии проходят через масштабную реконструкцию, дополнительные сборы на въездах создают искусственные пробки и портят имидж региона. Жители Карелии должны чувствовать себя хозяевами, а не гостями на собственной земле.

Ответы на популярные вопросы о доступности туризма в Карелии

Почему жители Карелии платят за вход в парки так же, как туристы из Москвы?

На данный момент большинство объектов в Карелии являются либо федеральными заповедниками, либо частными парками, которые устанавливают тарифы исходя из рыночного спроса. Региональные льготы по прописке законодательно не закреплены.

Какие льготы профсоюзы предлагают ввести в первую очередь?

Главные требования: бесплатный вход для жителей республики на ключевые природные объекты, расширение льгот для инвалидов всех групп и снижение возраста для пенсионного тарифа до 55 лет для женщин.

Как обстоит ситуация с доступом к бесплатным природным объектам?

Многие ранее доступные места постепенно блокируются. Например, возникали проблемы со свободным проездом в районе горы Сампо. Власти обещают разобраться с незаконными шлагбаумами до конца 2026 года.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.