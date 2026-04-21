Власти Дзержинска готовят план восстановления берега Оки после паводка

Паводок в Нижегородской области не пощадил береговую линию у Шуховской башни в Дзержинске. Бетонные укрепления, возведенные всего четыре года назад, поддались напору большой воды. Объект культурного наследия федерального значения оказался в зоне оперативного внимания МЧС и энергетиков. Пока стихия диктует свои правила, доступ к набережной ограничен, а специалисты готовят план контрнаступления на речную эрозию.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид с верхнего берега на Дзержинск и Шуховскую башню

Паводок против бетона: масштаб повреждений

Высокий уровень талых вод спровоцировал деформацию береговой линии. Инженерные конструкции, призванные защищать склон от размыва, частично разрушены. Ситуация в Дзержинске стала частью общей картины, когда весенний потоп испытывает на прочность инфраструктурные объекты региона. Сейчас территория огорожена, чтобы любопытствующие туристы не превратили прогулку в происшествие.

Обслуживающая компания уже провела первичное обследование. Экспертиза должна ответить на главный вопрос: был ли это аномальный напор воды или ошибки при промышленном строительстве береговых сооружений. Несмотря на повреждения набережной, сама 128-метровая стальная конструкция стоит незыблемо.

Гиперболоид инженера Шухова: история и статус

Шуховская башня на Оке — это единственный в мире сохранившийся многосекционный гиперболоид, служивший опорой ЛЭП. Построенная в конце 1920-х, она является "сестрой" московской телебашни на Шаболовке. В 2020 году объект пережил масштабную реставрацию, которая должна была превратить его в ключевую точку внутреннего туризма. Пока туристы выбирают канатные дороги и речные прогулки, состояние уникальной опоры остается на контроле у "Россетей".

Параметр Значение Высота конструкции 128 метров Год постройки 1927-1929 гг. Статус Объект культурного наследия федерального значения Последняя реконструкция 2020 год

"Набережные у таких знаковых памятников требуют особого режима содержания. Любое повреждение здесь — это риск для федерального бюджета, так как восстановительные работы на охранных зонах стоят в разы дороже обычного ремонта дорог", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Развитие территории вокруг башни шло параллельно с общей урбанизацией региона. Пока в центре внедряют новые правила для электросамокатов и меняют маршруты автобусов, Дзержинск пытается сохранить эстетику прибрежной зоны. Разрушение укреплений — это не просто потеря бетона, а удар по логистике всего туристического кластера.

Сроки восстановления и безопасность

Региональное ГУ МЧС подтвердило: пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий начнутся сразу после стабилизации уровня воды в Оке. К процессу подключены не только строители, но и администрация г. о. Дзержинск, а также специалисты районных электросетей. Важно, чтобы ремонт не превратился в бесконечный процесс, как это иногда бывает, когда антимонопольная служба начинает проверять обоснованность затрат подрядчиков.

"Паводковые риски для Шуховской башни были предсказуемы. Изменение климата приводит к тому, что привычные нормы водоотвода уже не справляются. Требуется не просто залататься, а пересмотреть всю систему защиты берега", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Власти призывают жителей и гостей региона временно воздержаться от поездок к башне на личном транспорте или средствах индивидуальной мобильности. Тем более, что правила использования проката самокатов ужесточились. Безопасность фундамента самой башни не вызывает сомнений, так как он был усилен в ходе работ ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Ответы на популярные вопросы о Шуховской башне

Можно ли сейчас подойти к башне?

Нет, набережная огорожена из-за риска обрушения поврежденных участков берегоукрепления. Доступ будет открыт только после завершения восстановительных работ.

Пострадала ли сама металлическая конструкция?

По данным МЧС и обслуживающей компании, повреждения касаются исключительно бетонной отделки берега. Сама опора находится в технически исправном состоянии.

Когда начнется ремонт?

Начало работ запланировано на период после окончательной нормализации погодных условий и снижения уровня воды в Оке до проектных отметок.

