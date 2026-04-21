Зашел за бинтами — уехал в тюрьму: невероятная история нападения на аптеку, потрясшая Владивосток

Во Владивостоке сотрудники полиции произвели задержание мужчины, совершившего вооруженный налет на одну из городских аптек. По сообщениям правоохранительных органов, злоумышленник ворвался в торговый зал и, угрожая провизору предметом, визуально идентифицируемым как огнестрельное оружие, потребовал немедленной выдачи определенных медицинских товаров. Испуганная сотрудница была вынуждена подчиниться агрессивным требованиям нападавшего.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Очередь в аптеке

Оперативный дежурный незамедлительно передал приметы подозреваемого всем патрульным экипажам, что позволило задержать фигуранта по горячим следам усилиями наряда ППС. Задержанным оказался 36-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни и ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности. При досмотре выяснилось, что в качестве "аргумента" он использовал игрушечный пистолет, с помощью которого сумел завладеть бинтами и набором перевязочных средств, сообщает издание vostokmedia.com.

Изъятый муляж был направлен на экспертизу, которая подтвердила отсутствие у него боевых характеристик. Несмотря на то, что "оружие" оказалось пластиковой игрушкой, правовая оценка действий нападавшего оказалась крайне суровой. Следствие квалифицировало инцидент как разбой, совершенный с использованием предметов, имитирующих оружие, что предусматривает до десяти лет лишения свободы. В данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе.

"Даже если злоумышленник использовал макет или игрушку, по закону это квалифицируется как разбой, если потерпевший воспринимал угрозу как реальную для своей жизни. Использование имитации оружия является квалифицирующим признаком, значительно ужесточающим наказание, вне зависимости от того, были ли украдены дорогостоящие лекарства или обычные бинты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна

Ответы на популярные вопросы о разбойных нападениях на аптеки

Считается ли преступление разбоем, если пистолет был игрушечным?

Да, согласно УК РФ, если предмет использовался для запугивания и потерпевший верил в его подлинность, деяние квалифицируется как разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Какое максимальное наказание грозит за подобное ограбление?

За разбойное нападение по части 2 статьи 162 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Влияет ли низкая стоимость украденного на приговор?

Для состава преступления "разбой" стоимость похищенного имущества не имеет решающего значения, так как объектом преступления является в первую очередь жизнь и здоровье человека.

Почему фигуранта сразу отправили в СИЗО?

Мера пресечения в виде заключения под стражу выбирается судом из-за тяжести статьи, а также отсутствия у задержанного постоянного места жительства и наличия прошлых судимостей.

