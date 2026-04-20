Поездки по России могут удержать молодежь в стране: туризм свяжут с вузами и заводами

Детский туризм должен работать не только как формат отдыха, но и как способ показать ребенку предприятия, вузы и возможности для будущего в России, отметила депутат, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма Госдумы Наталья Костенко. В эфире Pravda.Ru она прокомментировала детский отдых, лагеря, цены, безопасность и законодательное регулирование сферы.
Костенко считает, что через поездки по стране дети могут раньше увидеть реальные образовательные и карьерные маршруты, а не задумываться о будущем уже после выпуска. По ее мнению, это особенно важно для регионов, где даже при появлении современных кружков и профильных классов подросткам часто не хватает живого знакомства с сильными вузами и предприятиями.
Она пояснила, что такие поездки могут не только расширить кругозор, но и поменять само отношение подростков к работе в промышленности и высокотехнологичных сферах. Речь идет о профориентации через впечатление, когда ребенок заранее понимает, куда он хочет поступать и где потом может реализоваться.
"Чтобы ребенок мог поехать и посмотреть, восхититься страной и узнать, где что у нас действительно стоящего и интересного и потом съездить тоже за границу и увидеть, что у нас гораздо интереснее", — добавила она.
При этом депутат указала и на более широкую проблему: по ее словам, без такой мотивации страна продолжит терять молодых людей, которые уезжают учиться и строить карьеру за рубежом. Она также подчеркнула, что существующие механизмы детского туризма пока работают слишком точечно и не охватывают всех, кому такая поддержка действительно нужна.
Полная запись разговора с Натальей Костенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
