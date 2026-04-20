Крупнейший курорт Вьетнама станет ближе: из Красноярска запускают прямые рейсы

Красноярск расширяет географию полетов в Юго-Восточную Азию. С 4 июня из международного аэропорта города запускаются прямые регулярные рейсы в Дананг — один из крупнейших курортных центров Вьетнама. Это решение сократит время в пути для туристов, которым ранее приходилось добираться до побережья с пересадками.

Фото: unsplash.com by Malhar Garud is licensed under Free to use under the Unsplash License Вид из самолета на облака

Детали полетной программы из Красноярска

Перевозки будет осуществлять вьетнамский лоукостер VietJet Air. Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Для обеспечения маршрута авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Это позволит перевозить значительные группы туристов за один вылет, что критично для востребованного направления.

"Развитие прямых авиасообщений с дружественными странами укрепляет позиции Красноярска как крупного транспортного хаба", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Запуск прямого сообщения упрощает логистику для жителей края. На данный момент добраться до Дананга можно только рейсами "Аэрофлота", Air Astana или HK Express через стыковочные узлы. Прямой перелет устраняет необходимость длительных ожиданий в транзитных зонах других аэропортов.

Экономика и логистика маршрута

Ввод нового рейса происходит на фоне активного благоустройства Красноярска и усиления его связей с зарубежными рынками. Эксперты полагают, что регулярность полетов будет зависеть от стабильного спроса и загрузки бортов A330.

Параметр Информация о рейсе Авиакомпания VietJet Air (лоукостер) Тип воздушного судна Airbus A330 Частота вылетов 1 раз в 10 дней Дата старта 4 июня

"Открытие новых международных направлений требует четкого соблюдения всех экологических и санитарных регламентов в аэропорту", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Администрация аэропорта Красноярск подтвердила техническую готовность к приему и обслуживанию данного типа судов. Развитие туристического потока помогает диверсифицировать доходы региона, в то время как правоохранители продолжают контролировать безопасность в жилых секторах города, пресекая финансовые аферы и правонарушения.

Дананг: инфраструктура и локации

Дананг является стратегической точкой для туризма. Город расположен в непосредственной близости от Хойана и знаменитого Золотого моста, который удерживают гигантские бетонные руки. Прямой рейс делает эти достопримечательности доступнее для сибиряков.

"Стабильный интерес к азиатским направлениям позволяет региональным аэропортам планировать загрузку на сезоны вперед", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о рейсах в Дананг

