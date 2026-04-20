Красноярск расширяет географию полетов в Юго-Восточную Азию. С 4 июня из международного аэропорта города запускаются прямые регулярные рейсы в Дананг — один из крупнейших курортных центров Вьетнама. Это решение сократит время в пути для туристов, которым ранее приходилось добираться до побережья с пересадками.

Вид из самолета на облака
Фото: unsplash.com by Malhar Garud is licensed under Free to use under the Unsplash License
Вид из самолета на облака

Детали полетной программы из Красноярска

Перевозки будет осуществлять вьетнамский лоукостер VietJet Air. Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Для обеспечения маршрута авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Это позволит перевозить значительные группы туристов за один вылет, что критично для востребованного направления.

"Развитие прямых авиасообщений с дружественными странами укрепляет позиции Красноярска как крупного транспортного хаба", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Запуск прямого сообщения упрощает логистику для жителей края. На данный момент добраться до Дананга можно только рейсами "Аэрофлота", Air Astana или HK Express через стыковочные узлы. Прямой перелет устраняет необходимость длительных ожиданий в транзитных зонах других аэропортов.

Экономика и логистика маршрута

Ввод нового рейса происходит на фоне активного благоустройства Красноярска и усиления его связей с зарубежными рынками. Эксперты полагают, что регулярность полетов будет зависеть от стабильного спроса и загрузки бортов A330.

Параметр Информация о рейсе
Авиакомпания VietJet Air (лоукостер)
Тип воздушного судна Airbus A330
Частота вылетов 1 раз в 10 дней
Дата старта 4 июня

"Открытие новых международных направлений требует четкого соблюдения всех экологических и санитарных регламентов в аэропорту", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Администрация аэропорта Красноярск подтвердила техническую готовность к приему и обслуживанию данного типа судов. Развитие туристического потока помогает диверсифицировать доходы региона, в то время как правоохранители продолжают контролировать безопасность в жилых секторах города, пресекая финансовые аферы и правонарушения.

Дананг: инфраструктура и локации

Дананг является стратегической точкой для туризма. Город расположен в непосредственной близости от Хойана и знаменитого Золотого моста, который удерживают гигантские бетонные руки. Прямой рейс делает эти достопримечательности доступнее для сибиряков.

"Стабильный интерес к азиатским направлениям позволяет региональным аэропортам планировать загрузку на сезоны вперед", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

В то время как за пределами страны открываются новые горизонты, внутри региона решаются специфические вопросы, от защиты населения от паводков до борьбы с незаконными экономическими схемами, такими как кражи в ритейле или нарушения экологических норм при утилизации отходов. Для специалистов, работающих в сложных условиях севера, также улучшаются условия — Красноярск вводит новые меры социальной поддержки медиков.

Ответы на популярные вопросы о рейсах в Дананг

Когда вылетает первый рейс?

Первый прямой вылет из Красноярска в Дананг запланирован на 4 июня.

Нужна ли пересадка?

Нет, рейс будет прямым, что отличает его от текущих предложений других авиакомпаний, требующих стыковки в Казахстане или Китае.

Какой самолет будет летать?

Полеты будут выполняться на дальнемагистральном самолете Airbus A330.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
