Топливная лихорадка в Томске: цены на АЗС резко пошли вверх

Топливный рынок Томской области в марте 2026 года продемонстрировал резкое ускорение. Ценники на АЗС региона подскочили на 1,73% всего за тридцать дней. Этот рывок стал следствием глобального давления нефтяных котировок и локальных сбоев в производственной цепочке российских НПЗ. Пока в Томске фиксируют самые низкие цены на премиальное топливо в Сибири, общая динамика за год вплотную подобралась к отметке в 13%.

Автозаправка

Причины мартовского ралли: ремонт и нефть

Финансовый регулятор связывает мартовский всплеск цен с внешними и внутренними факторами. Глобальный рынок диктует свои условия через удорожание сырья. Параллельно с этим внутри страны возник временный дефицит предложения из-за технических работ на перерабатывающих мощностях. Это вынуждает поставщиков закладывать риски в розничную стоимость.

"За месяц, к февралю 2026 года, на 1,73% подорожало моторное топливо из-за удорожания нефти на мировом рынке, а также внеплановых ремонтов на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов", — отмечается в отчете.

Рост издержек на логистику и производство напрямую влияет на потребительское поведение жителей региона. Затраты на ГСМ становятся весомой статьей расходов как для частных автовладельцев, так и для бизнеса, что в конечном итоге отражается на себестоимости товаров и услуг.

"Любое колебание стоимости литра бензина мгновенно бьет по логистике мелкого бизнеса, вынуждая предпринимателей пересматривать свои прайсы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифры на табло: годовая ретроспектива

Если рассматривать ситуацию в разрезе года, картина выглядит еще более масштабной. С марта 2025-го по март 2026-го средний рост стоимости топлива составил около 12%. Наиболее заметно подорожал самый массовый сегмент — бензин марки АИ-92. Его цена за 12 месяцев увеличилась на 12,9%. Дизельное топливо, необходимое для спецтехники и грузоперевозок, прибавило в цене почти 10%.

Марка топлива Цена за литр (март 2026), руб. АИ-92 60,70 АИ-95 63,88 АИ-98 82,27 ДТ (дизель) 79,91

Такой рост цен заставляет предприятия пересматривать бюджеты и предлагать более высокие оклады специалистам, чтобы компенсировать инфляционное давление. В аграрном секторе ситуация также остается напряженной, так как затраты на горючее — ключевой элемент посевной кампании.

"Для фермеров рост цен на дизель — это всегда риск снижения маржинальности, особенно в период подготовки к полевым работам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Региональные контрасты и СФО

На общем фоне выделяется ситуация с высокооктановым бензином АИ-98. Несмотря на общий тренд, Томск сохраняет статус города с самой доступной ценой на эту марку среди всех крупных центров Сибирского федерального округа. При этом год назад за литр девяносто второго водители платили всего 53 рубля 73 копейки. Теперь за эту сумму бак уже не наполнить.

Инфраструктурные изменения и новые требования к оформлению коммерческих объектов в городе накладываются на общую экономическую повестку. Рост затрат на содержание АЗС также вносит свою лепту в итоговые цифры. Пока динамика остается восходящей, что требует особого внимания со стороны регуляторов и потребителей.

"Стабильность поставок топлива в отдаленные районы области сейчас является приоритетом для предотвращения резких локальных дефицитов", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин в Томске подорожал именно в марте?

Основными причинами стали рост мировых цен на нефть и внеплановые ремонтные работы на нескольких крупных российских нефтеперерабатывающих заводах, ограничившие предложение.

Какая марка топлива подорожала сильнее всего за год?

Наибольший прирост показал бензин АИ-92 — его стоимость увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Правда ли, что в Томске самый дешевый АИ-98 в Сибири?

Да, по состоянию на конец марта 2026 года, цена зафиксирована на уровне 82 рублей 27 копеек, что является наименьшим показателем среди крупных городов СФО.

