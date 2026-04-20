В обход бездорожья и угроз: Югра запускает системное авиасообщение с районом

Югра затягивает транспортную гайку. С 20 апреля Ханты-Мансийск запускает регулярное вертолетное сообщение с населенными пунктами района. АО "Юграавиа" подтверждает готовность бортов к работе в условиях весенней распутицы. Инфраструктурный проект нацелен на прямую связку столицы округа с труднодоступными территориями.

География полетов и логистика Ми-8

Вертолетная логистика в ХМАО — не роскошь, а единственный способ выживания поселков в период, когда весенняя распутица в Югре блокирует наземные пути. Новый кольцевой маршрут охватывает критические точки района: Ханты-Мансийск — Кирпичный — Белогорье — Луговской — Троица — Ханты-Мансийск. Машины Ми-8 заменяют собой отсутствующие автобаны.

"Развитие малой авиации в северных широтах напрямую коррелирует с выполнением нацпроектов. Без стабильного авиасообщения инвестиции в регионы теряют смысл", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перевозчиком выступает "ЮТэйр — Вертолетные услуги". Рейс получил номер ЮР 975. Это решение стабилизирует здравоохранение в Югре, позволяя жителям отдаленных сел вовремя добираться до окружных медицинских центров.

График и тайминг: как летает борт ЮР 975

Авиасообщение работает трижды в неделю. Понедельник и среда — фиксированный вылет в 12:40. Приземление в конечном пункте — в 14:00. Субботний рейс подстроен под нужды отдыхающих и перемещается на час раньше: старт в 11:40, прибытие в 13:00. Выгодные маршруты из ХМАО теперь начинаются прямо от порога сельского дома.

Параметр рейса ЮР 975 Характеристика Тип воздушного судна Ми-8 (пассажирская модификация) Частота вылетов 3 раза в неделю (Пн, Ср, Сб) Время в пути 80 минут (со всеми остановками) Организатор АО "Юграавиа"

"Обеспечение комфортной городской среды включает в себя и доступность пригородов. Вертолетные площадки в поселках — это база инфраструктуры", — объяснила Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Для тех, кто планирует отпуск из ХМАО, региональные рейсы становятся первым звеном в цепочке больших путешествий. Связь с региональным хабом упрощает логистику. Актуальное расписание доступно на сайте аэропорта Ханты-Мансийска.

"Весенний период в ХМАО опасен не только бездорожьем, но и пробуждением фауны. Вертолет минимизирует риски при перемещении между поселками", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эксперт по природным рискам Ирина Петрова.

Безопасность полетов обеспечивается регулярным техобслуживанием парка ЮТэйр. Учитывая, что змеи в Югре активизируются именно в апреле, воздушный транспорт остается самым защищенным способом передвижения. Система работает бесперебойно.

Ответы на популярные вопросы о вертолетных маршрутах

Где купить билеты на рейс ЮР 975?

Билеты доступны в кассах аэропорта Ханты-Мансийска и на официальных ресурсах авиаперевозчика "ЮТэйр".

Влияет ли погода на регулярность полетов Ми-8?

Да, вертолетные перевозчики работают по фактической погоде. При сильном ветре или низкой видимости рейсы могут быть перенесены.

Какова норма провоза багажа на этих рейсах?

Нормы соответствуют стандартам авиакомпании для малой авиации, рекомендуется уточнять данные при бронировании билета.

