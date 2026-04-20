Восстановление кинотеатра в калининградском ТРЦ Гиант отложено

Калининградский кинобизнес столкнулся с жесткой реальностью: пожар в ТРЦ "Гиант" выжег не только торговые площади, но и планы на ближайшие годы. Представители кинотеатра "Люмен Калининград" подтвердили худшие опасения зрителей — возвращение на Московский проспект затягивается. Речь идет не о месяцах, а о годах простоя. Оптимистичный прогноз теперь упирается в 2027 год.

Кинотеатр

Ущерб под замком: техника в зоне риска

Огонь миновал сами кинозалы. Стены с огнеупорной отделкой выдержали натиск стихии, однако инфраструктура уничтожена. Весь склад сгорел дотла. Фойе и кинобар превратились в груду непригодного пластика и металла. Главная тревога администрации — дорогостоящие проекторы. Доступа к ним по-прежнему нет, а значит, оценить работоспособность электроники невозможно. Любая серьезная копоть или перепад температур для такой техники фатальны.

"Даже если залы целы, нарушение инженерных коммуникаций здания блокирует любую операционную деятельность. Техническое обследование может занять месяцы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Собственник ТРЦ "Гиант" намерен восстанавливать объект. В мае здание планируют затянуть фасадной сеткой, чтобы скрыть следы катастрофы. Однако "Люмен" уже начал изучать рынок недвижимости для возможного переезда. Найти подходящую площадку с учетом рисков чрезмерной спешки в строительстве сегодня — задача на выживание.

Вентилируемый фасад как топливо

Следствие установило: искру дала неосторожность при проведении работ. Система вентилируемого фасада сработала как вытяжка, разогнав пламя на 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложнял сильный ветер, который превратил Московский проспект в огненную ловушку для припаркованных авто. Пока город занимается благоустройством и открывает Философский мост, владельцы бутиков и кинотеатра подсчитывают убытки.

"Восстановление за счет собственника — процесс долгий, часто сопряженный с судебными тяжбами", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация с "Гиантом" напоминает другие затяжные проекты региона. Будь то реконструкция мануфактуры или бесконечные трещины на фасадах новых школ — качество и сроки в Калининграде часто конфликтуют.

Сравнение сроков восстановления объектов

Объект / Событие Прогноз возобновления / Завершения Кинотеатр в ТРЦ "Гиант" Не ранее 2027 года Парк у Пенькового озера Лето 2026 года Школа на Карла Маркса Апрель 2026 года Сквер у Музея янтаря Проектирование 2026

"Мы видим, как современные фасады вспыхивают за минуты. Проверка всех подобных систем в регионе должна стать приоритетом", — подчеркнула эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему нельзя открыть кинотеатр быстрее?

Здание требует комплексной экспертизы несущих конструкций. Без заключения о безопасности эксплуатация невозможна, а восстановление вентиляционных систем и фасада — процесс капитальный.

