Россия » Юг » Краснодар

Туапсе снова получил удар по морской инфраструктуре. Порт горел, погиб человек, ещё один ранен.

Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинские дроны

Порт под ударом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возгорание после новой атаки БПЛА.

Огонь пошел по морскому узлу. В таких точках один дрон бьет не в металл. Он бьет в логистику. Для региона это уже не эпизод. Это тест на прочность всей портовой системы.

"Накрывать такие объекты надо до первого удара. Потом уже чинят последствия", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Нефтяное пятно в море

В Чёрном море у порта нашли пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. Спутник увидел загрязнение 19 апреля. Пятно лежит примерно в полутора милях от порта Туапсе. На воду вывели шесть судов. Катера и нефтемусоросборщики идут на зачистку. Для сдерживания нефти выставили боны. Это морской намордник. Иначе пятно расползется дальше.

Факт Что делают
Пятно в море Ставят боновые заграждения
Разлив в реке Туапсе Собирают нефтепродукты
Поврежденная инфраструктура Привлекают портовые суда

В реке Туапсе тоже идет уборка. Локализацию уже провели. Там растянули 750 метров бонов. Поставили пять устройств для сбора загрязнений. Добавили нефтеловушку.

"Если объект не прикрыт, он горит по учебнику. Потом все считают ущерб", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Защита объекта

Военкор Дмитрий Стешин напомнил про антидроновые геокупола из металла. По его словам, идею тогда утопили в согласованиях. Страховщики испугались. Пожарные уперлись. Бюрократия победила металл.

Военный блогер Алексей Живов добавил свою версию. "Профессионалы", по его словам, ответили ему высокомерно и коротко — не твоё дело.

Сейчас такие споры выглядят пусто. Порту нужен не разговор. Ему нужен щит.

"Без физической защиты это лотерея. Сегодня бьют по Туапсе. Завтра — по соседнему узлу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Туапсе

Что произошло в порту?

После удара БПЛА возник пожар. Есть погибший и раненый.

Что с загрязнением моря?

В Черном море нашли нефтяное пятно около 10 тысяч квадратных метров.

Угрожает ли разлив реке?

Разлив в реке Туапсе локализовали. Идет сбор нефтепродуктов.

Что делают на месте?

Ставят боны, выводят суда, собирают нефтепродукты и чистят акваторию.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
