В Воронежской области создадут 150 рабочих мест на новом агропромышленном объекте

Россия » Центр » Воронеж

В Борисоглебске запускают сразу несколько крупных проектов, затрагивающих разные сферы экономики и инфраструктуры. Часть из них уже вышла в активную фазу строительства и может заметно повлиять на развитие территории. Что именно планируют реализовать — в материале.

Борисоглебск, Воронежская область
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Борисоглебск, Воронежская область

Агропромышленный прорыв: яйца на экспорт

Инвестиции в 2,5 млрд рублей должны превратить Третьяковскую птицефабрику в одного из лидеров федерального рынка. Планы амбициозные: 1,4 млн яиц в сутки. Это серьезный ответ на ценовые рекорды, которые фиксировали покупатели в магазинах региона. Строительство 12 производственных корпусов и комбикормового завода создаст 150 рабочих мест.

"Такие проекты — это страховка от дефицита. Расширение мощностей позволит стабилизировать рынок в периоды, когда фиксируется ценовая турбулентность на социально значимые продукты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Холдинг уже контролирует 60 тысяч гектаров земли, выращивая все — от пшеницы до льна. Наличие собственного цеха экструдирования сои закрывает вопрос с кормовой базой. Это критически важно, учитывая рост производства яиц в области, который в прошлом году уже достиг уровня в 1,2 млрд штук.

Показатель проекта Значение
Объем инвестиций 2,5 миллиарда рублей
Суточная мощность 1,4 миллиона штук яиц
Рабочие места 150 новых позиций

Логистический узел: обход ценой в 17 миллиардов

Вторая болевая точка города — транзитный поток на трассе Р-22 "Каспий". Через Борисоглебск ежедневно проносятся 12 тысяч машин, убивая дорожное покрытие и экологию. Решение — объезд длиной 15,6 км. Проект федерального значения включает 4 развязки и мост через реку Ворона длиной почти в километр.

"Строительство обхода позволит вывести транзитный транспорт за пределы жилой застройки и снизить нагрузку на городскую дорожную сеть", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Сейчас готовность объекта составляет 11%. Строители уже перебросили 411 тысяч кубометров грунта. Четыре полосы движения и современное освещение сделают этот участок безопасным. Пока власти контролируют стройку, жителям региона обещают, что социальные выплаты и поддержка инфраструктуры останутся приоритетом.

"Создание комфортной среды невозможно без качественных дорог. Новая магистраль даст импульс для бизнеса, включая придорожный сервис и транспортную доступность окрестных сел", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии Борисоглебска

Когда достроят объездную дорогу?

Работы планируют завершить через 2,5-3 года. Власти рассчитывают ускорить темпы, чтобы сдать объект раньше срока.

Как птицефабрика повлияет на цены?

Увеличение предложения на 511 млн яиц в год должно создать здоровую конкуренцию и сгладить сезонные скачки стоимости продукции в регионе.

Будут ли новые рабочие места для местных?

Да, агрохолдинг заявит о наборе 150 специалистов, а строительство дороги уже требует привлечения мощных подрядных организаций.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
