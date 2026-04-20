На трассе Астрахань — Нариманов пропал мемориальный знак

В Наримановском районе Астраханской области произошел акт бюрократического или вандального демонтажа. Памятный дорожный знак, установленный силами поискового отряда "Камерад" в честь воинов Великой Отечественной войны, исчез с обочины трассы Астрахань — Нариманов.
Знак появился на обочине летом 2025 года. Инициатива поисковиков и "Музея деревянной архитектуры" выглядела как живой проект по сохранению истории. В ноябре 2025 года объект еще фиксировали на месте, а к апрелю 2026-го от него остался только пустой грунт. Такие инциденты часто списывают на "несогласованность" элементов дорожной инфраструктуры.
Однако в сообществе сообщили, что перед установкой был отправлен официальный запрос в Росавтодор, на который не поступило никаких возражений.
"Поисковые отряды тратят свои ресурсы, а получают в ответ пустое место на обочине. Это демотивирует молодежь заниматься историей края", — отметил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.
