Орловское животноводство напоминает тонущий танкер. Пока официальные отчеты рапортуют о росте удоев, само стадо тает на глазах. За три месяца регион потерял 2,5 тысячи голов. Это не просто цифры в таблицах Орёлстата — это системный демонтаж отрасли, который происходит под аккомпанемент уголовных дел и пустых коровников.
К 1 апреля в сельхозорганизациях области осталось 30,3 тысячи коров. В январе их было почти 33 тысячи. Темп утилизации поголовья впечатляет. Фермы пустеют, зато выжившие "рекордсменки" выдают на-гора стахаровские нормы — 1788 кг молока на морду.
"Мы видим опасную тенденцию: хозяйства избавляются от скота из-за низкой рентабельности. Надой растет за счет выбраковки слабых животных, но база воспроизводства сокращается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Мценский район внезапно вырвался в лидеры по надоям, подвинув старого фаворита — Верховский район. Но такая "рокировка" на фоне общего сокращения стада выглядит как перестановка мебели на "Титанике".
|Период (2024 год)
|Численность коров (тыс. гол.)
|1 января
|32,8
|1 марта
|31,6
|1 апреля
|30,3
Символом орловского агро-апокалипсиса стала ситуация в племхозяйстве "Красная Звезда". Вместо сотен породистых животных ревизоры обнаружили две истощенные тени былого величия. Куда испарились остальные коровы — вопрос к следствию. Гендиректор Виктор Прозвицкий уже сменил кресло в кабинете на нары в СИЗО по делу о растрате. Пока многодетные семьи региона борются за льготы, агрохолдинги "осваивают" живой капитал.
"Отсутствие жесткого контроля над целевым использованием субсидий ведет к криминализации сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Исчезновение скота бьет по продовольственной безопасности сельских территорий. Пока власти обсуждают вырубку деревьев в центре Орла, в районах вырубают саму основу жизни — производство молока. Если тренд сохранится, через год "дойное стадо" области станет мифом.
Хозяйства забивают малопродуктивных животных. В статистике остаются только самые сильные единицы, что искусственно завышает средний показатель продуктивности на одну голову при общем обвале объемов производства.
Криминальные скандалы, подобные делу "Красной Звезды", подрывают доверие банков и инвесторов. Это душит региональные бюджеты, лишая их налоговых поступлений и рабочих мест в деревнях.
