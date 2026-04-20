Тишина в коровниках: почему орловские села стремительно теряют поголовье скота

Орловское животноводство напоминает тонущий танкер. Пока официальные отчеты рапортуют о росте удоев, само стадо тает на глазах. За три месяца регион потерял 2,5 тысячи голов. Это не просто цифры в таблицах Орёлстата — это системный демонтаж отрасли, который происходит под аккомпанемент уголовных дел и пустых коровников.

Коровьи души: динамика исчезновения

К 1 апреля в сельхозорганизациях области осталось 30,3 тысячи коров. В январе их было почти 33 тысячи. Темп утилизации поголовья впечатляет. Фермы пустеют, зато выжившие "рекордсменки" выдают на-гора стахаровские нормы — 1788 кг молока на морду.

"Мы видим опасную тенденцию: хозяйства избавляются от скота из-за низкой рентабельности. Надой растет за счет выбраковки слабых животных, но база воспроизводства сокращается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мценский район внезапно вырвался в лидеры по надоям, подвинув старого фаворита — Верховский район. Но такая "рокировка" на фоне общего сокращения стада выглядит как перестановка мебели на "Титанике".

Период (2024 год) Численность коров (тыс. гол.) 1 января 32,8 1 марта 31,6 1 апреля 30,3

Криминальный надой: дело "Красной Звезды"

Символом орловского агро-апокалипсиса стала ситуация в племхозяйстве "Красная Звезда". Вместо сотен породистых животных ревизоры обнаружили две истощенные тени былого величия. Куда испарились остальные коровы — вопрос к следствию. Гендиректор Виктор Прозвицкий уже сменил кресло в кабинете на нары в СИЗО по делу о растрате. Пока многодетные семьи региона борются за льготы, агрохолдинги "осваивают" живой капитал.

"Отсутствие жесткого контроля над целевым использованием субсидий ведет к криминализации сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Исчезновение скота бьет по продовольственной безопасности сельских территорий. Пока власти обсуждают вырубку деревьев в центре Орла, в районах вырубают саму основу жизни — производство молока. Если тренд сохранится, через год "дойное стадо" области станет мифом.

Ответы на популярные вопросы о животноводстве

Почему количество коров падает, а надои растут?

Хозяйства забивают малопродуктивных животных. В статистике остаются только самые сильные единицы, что искусственно завышает средний показатель продуктивности на одну голову при общем обвале объемов производства.

Как уголовные дела влияют на рынок молока?

Криминальные скандалы, подобные делу "Красной Звезды", подрывают доверие банков и инвесторов. Это душит региональные бюджеты, лишая их налоговых поступлений и рабочих мест в деревнях.

