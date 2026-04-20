На трассе Астрахань — Нариманов пропал мемориальный знак
Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды
Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место
Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка

Тишина в коровниках: почему орловские села стремительно теряют поголовье скота

Россия » Центр » Орел

Орловское животноводство напоминает тонущий танкер. Пока официальные отчеты рапортуют о росте удоев, само стадо тает на глазах. За три месяца регион потерял 2,5 тысячи голов. Это не просто цифры в таблицах Орёлстата — это системный демонтаж отрасли, который происходит под аккомпанемент уголовных дел и пустых коровников.

Черно-белая корова на зеленой траве

Коровьи души: динамика исчезновения

К 1 апреля в сельхозорганизациях области осталось 30,3 тысячи коров. В январе их было почти 33 тысячи. Темп утилизации поголовья впечатляет. Фермы пустеют, зато выжившие "рекордсменки" выдают на-гора стахаровские нормы — 1788 кг молока на морду.

"Мы видим опасную тенденцию: хозяйства избавляются от скота из-за низкой рентабельности. Надой растет за счет выбраковки слабых животных, но база воспроизводства сокращается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мценский район внезапно вырвался в лидеры по надоям, подвинув старого фаворита — Верховский район. Но такая "рокировка" на фоне общего сокращения стада выглядит как перестановка мебели на "Титанике".

Период (2024 год) Численность коров (тыс. гол.)
1 января 32,8
1 марта 31,6
1 апреля 30,3

Криминальный надой: дело "Красной Звезды"

Символом орловского агро-апокалипсиса стала ситуация в племхозяйстве "Красная Звезда". Вместо сотен породистых животных ревизоры обнаружили две истощенные тени былого величия. Куда испарились остальные коровы — вопрос к следствию. Гендиректор Виктор Прозвицкий уже сменил кресло в кабинете на нары в СИЗО по делу о растрате. Пока многодетные семьи региона борются за льготы, агрохолдинги "осваивают" живой капитал.

"Отсутствие жесткого контроля над целевым использованием субсидий ведет к криминализации сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Исчезновение скота бьет по продовольственной безопасности сельских территорий. Пока власти обсуждают вырубку деревьев в центре Орла, в районах вырубают саму основу жизни — производство молока. Если тренд сохранится, через год "дойное стадо" области станет мифом.

Ответы на популярные вопросы о животноводстве

Почему количество коров падает, а надои растут?

Хозяйства забивают малопродуктивных животных. В статистике остаются только самые сильные единицы, что искусственно завышает средний показатель продуктивности на одну голову при общем обвале объемов производства.

Как уголовные дела влияют на рынок молока?

Криминальные скандалы, подобные делу "Красной Звезды", подрывают доверие банков и инвесторов. Это душит региональные бюджеты, лишая их налоговых поступлений и рабочих мест в деревнях.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Военные новости
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На трассе Астрахань — Нариманов пропал мемориальный знак
Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место
Бегство с тонущего корабля: Канада признала партнерство с США прямой угрозой безопасности
Окна засияют как после клининга: копеечный раствор возвращает свет и убирает разводы
До 30 апреля осталось мало времени — одна деталь в декларации рушит всё
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС
Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
