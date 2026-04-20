Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%

Воронежский цирк, закрывшийся на масштабную реконструкцию весной 2024 года, постепенно обретает черты одного из самых высокотехнологичных зрелищных объектов страны. Масштаб работ охватывает не только обновление арены, но и создание принципиально новой инфраструктуры для артистов и животных. Несмотря на то что сроки сдачи объекта намечены на конец 2027 года, строительная готовность на ряде участков уже достигает 85-95%.
Первое, что бросается в глаза спустя почти два года после начала работ, — полностью завершенная отделка фасада. Строители использовали закаленное стекло площадью более тысячи квадратных метров. Верхние и нижние козырьки здания теперь выкрашены в насыщенный красный цвет, подчеркивающий статус объекта как местной достопримечательности. Особое внимание уделено динамической подсветке, которую монтирует местный подрядчик. Система позволит создавать уникальные световые сценарии под каждое шоу.
Параллельно с отделкой идет монтаж аудиосистем: музыкальные колонки уже установлены на фасаде и проходят тестирование. Для удобства горожан перед зданием установят новые скамейки и светильники, что вписывается в общую стратегию развития туристического маршрута через столицу Черноземья.
Внутри здания ведутся чистовые отделочные работы. На входе посетителей встретит современная билетно-пропускная система, позволяющая сканировать документы прямо с экрана смартфона. Зрительный зал хотя и станет чуть менее вместительным (1,7 тыс. мест), но выиграет в комфорте: кресла станут шире, а проходы — просторнее. Первые ряды будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения.
|Параметр
|Показатель после реконструкции
|Вместимость зала
|1700 комфортабельных мест
|Площадь остекления фасада
|Более 1000 кв. метров
|Готовность арены
|95% (за исключением финального покрытия)
Арена практически готова. Установлены шумоизоляционные панели, смонтировано осветительное и звуковое оборудование. Купол цирка прошел строгие технические испытания, в ходе которых специалисты ВГТУ выполнили более 500 тестов металлоконструкций на прочность.
"Обновление таких знаковых объектов требует значительных вложений, но это оправдано долгосрочным эффектом. Мы видим, как федеральные инвестиции в социальную инфраструктуру меняют облик региона", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Одним из самых сложных этапов стало строительство нового корпуса для содержания животных площадью 900 кв. м. Здесь внедрена система "умного дома", где через единый компьютерный центр регулируется температура и влажность для каждого вида — от слонов до экзотических птиц. Особая гордость проекта — солярий для лошадей с ультрафиолетовыми лампами и подогревом пола.
Для обеспечения безопасности и гигиены в закулисном пространстве стены облицованы листами из нержавеющей стали, а полы покрыты износостойкой резиной. Это позволит проводить дезинфекцию помещений без ущерба для отделки. Подобный подход минимизирует риски, аналогичные тем, что возникают при износе коммунальных сетей в жилых районах.
"Применение современных материалов и автоматизация инженерных систем — залог бесперебойной работы здания. Это снизит будущие затраты на эксплуатацию и поддержку объекта", — пояснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
В настоящее время на площадке трудятся около 130 специалистов. Несмотря на юридические тонкости, которые порой возникают при реализации крупных проектов (как это было в случае, когда замер снос стадиона), работы по цирку идут с опережением графика. Подрядчик намерен ввести здание в эксплуатацию уже в 2026 году.
Официальный срок завершения работ — 4 квартал 2027 года, однако строители планируют сдать объект в 2026 году.
За счет увеличения ширины кресел и расширения проходов количество мест сократится до 1700, что обеспечит более высокий уровень комфорта.
Да, проект включает "умную" систему климат-контроля, современную акустику и автоматизированное управление светом и спецэффектами.
