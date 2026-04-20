Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%

Воронежский цирк, закрывшийся на масштабную реконструкцию весной 2024 года, постепенно обретает черты одного из самых высокотехнологичных зрелищных объектов страны. Масштаб работ охватывает не только обновление арены, но и создание принципиально новой инфраструктуры для артистов и животных. Несмотря на то что сроки сдачи объекта намечены на конец 2027 года, строительная готовность на ряде участков уже достигает 85-95%.

Фото: commons.wikimedia.org by Тара-Амингу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Воронежский цирк

Обновленный фасад и световые решения

Первое, что бросается в глаза спустя почти два года после начала работ, — полностью завершенная отделка фасада. Строители использовали закаленное стекло площадью более тысячи квадратных метров. Верхние и нижние козырьки здания теперь выкрашены в насыщенный красный цвет, подчеркивающий статус объекта как местной достопримечательности. Особое внимание уделено динамической подсветке, которую монтирует местный подрядчик. Система позволит создавать уникальные световые сценарии под каждое шоу.

Параллельно с отделкой идет монтаж аудиосистем: музыкальные колонки уже установлены на фасаде и проходят тестирование. Для удобства горожан перед зданием установят новые скамейки и светильники, что вписывается в общую стратегию развития туристического маршрута через столицу Черноземья.

Внутреннее оснащение: от умных турникетов до VIP-зон

Внутри здания ведутся чистовые отделочные работы. На входе посетителей встретит современная билетно-пропускная система, позволяющая сканировать документы прямо с экрана смартфона. Зрительный зал хотя и станет чуть менее вместительным (1,7 тыс. мест), но выиграет в комфорте: кресла станут шире, а проходы — просторнее. Первые ряды будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения.

Параметр Показатель после реконструкции Вместимость зала 1700 комфортабельных мест Площадь остекления фасада Более 1000 кв. метров Готовность арены 95% (за исключением финального покрытия)

Арена практически готова. Установлены шумоизоляционные панели, смонтировано осветительное и звуковое оборудование. Купол цирка прошел строгие технические испытания, в ходе которых специалисты ВГТУ выполнили более 500 тестов металлоконструкций на прочность.

"Обновление таких знаковых объектов требует значительных вложений, но это оправдано долгосрочным эффектом. Мы видим, как федеральные инвестиции в социальную инфраструктуру меняют облик региона", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Гостиница для животных: солярии и климат-контроль

Одним из самых сложных этапов стало строительство нового корпуса для содержания животных площадью 900 кв. м. Здесь внедрена система "умного дома", где через единый компьютерный центр регулируется температура и влажность для каждого вида — от слонов до экзотических птиц. Особая гордость проекта — солярий для лошадей с ультрафиолетовыми лампами и подогревом пола.

Для обеспечения безопасности и гигиены в закулисном пространстве стены облицованы листами из нержавеющей стали, а полы покрыты износостойкой резиной. Это позволит проводить дезинфекцию помещений без ущерба для отделки. Подобный подход минимизирует риски, аналогичные тем, что возникают при износе коммунальных сетей в жилых районах.

"Применение современных материалов и автоматизация инженерных систем — залог бесперебойной работы здания. Это снизит будущие затраты на эксплуатацию и поддержку объекта", — пояснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

В настоящее время на площадке трудятся около 130 специалистов. Несмотря на юридические тонкости, которые порой возникают при реализации крупных проектов (как это было в случае, когда замер снос стадиона), работы по цирку идут с опережением графика. Подрядчик намерен ввести здание в эксплуатацию уже в 2026 году.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции цирка

Когда откроется Воронежский цирк?

Официальный срок завершения работ — 4 квартал 2027 года, однако строители планируют сдать объект в 2026 году.

Как изменится количество мест в зале?

За счет увеличения ширины кресел и расширения проходов количество мест сократится до 1700, что обеспечит более высокий уровень комфорта.

Будет ли в цирке современное оборудование?

Да, проект включает "умную" систему климат-контроля, современную акустику и автоматизированное управление светом и спецэффектами.

Читайте также