Обычный перевод вызвал подозрение: сотрудник банка в Паланe остановил аферу в последний момент

Телефонные мошенники продолжают использовать старые, но по-прежнему эффективные схемы — и нередко находят жертв даже среди осторожных людей. История жительницы камчатского посёлка Палана — редкий случай, когда цепочку обмана удалось прервать почти в последний момент: благодаря внимательности банковского сотрудника и слаженной работе служб деньги удалось спасти. Почему схема с "безопасным счётом" всё ещё работает, как преступники втягивают в неё других пострадавших и какие выводы стоит сделать каждому — разбираемся в материале.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с полной сумкой денег

Перехват в режиме реального времени

Аферисты начали атаку с классического сценария: звонок от "сотрудника Госуслуг" о якобы взломанном аккаунте. Женщина, доверившись голосу в трубке, перевела злоумышленникам 2,5 миллиона рублей. Операцию чудом заметил сотрудник банка, в прошлом — оперативник уголовного розыска. Его глаз, привыкший вычислять киберпреступность, сразу считал отклонение от нормы. Он связался с коллегами в другом регионе, чтобы правоохранители встретили получателя перевода.

"В подобных схемах мошенники действуют по отработанным поведенческим сценариям: создают ощущение срочности, изолируют жертву от критического мышления и подменяют реальные банковские процессы вымышленными терминами вроде “безопасного счёта”. Такие операции часто видны по нетипичным транзакциям и цепочкам переводов, но для обычного человека они выглядят как правдоподобная экстренная ситуация", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по цифровой криминалистике Дмитрий Морозов.

Почему "безопасные счета" все еще работают

В отделении банка появилась женщина, ставшая невольным инструментом преступников. Ей оказалась вдова участника СВО, которую мошенники ранее обманом вынудили перевести 6 миллионов рублей. Аферисты убедили её помочь "спасти деньги" другой пострадавшей, организовав транзитный перевод. Легенда о "ремонте" не сработала — сотрудники полиции быстро разобрались в ситуации.

"Подобные атаки строятся на комбинации социальной инженерии и быстрого вывода средств через цепочки транзитных счетов, что существенно усложняет их отслеживание. Ключевым фактором противодействия остаётся оперативный мониторинг подозрительных операций и мгновенное взаимодействие банков с правоохранительными органами", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Характеристика схемы Действие преступников Триггер Угроза потери аккаунта "Госуслуг" Легенда Перевод на "безопасный счёт"

Статистика и уроки финансовой гигиены

Деньги жительницы Паланы будут возвращены. Однако далеко не каждой жертве удается вернуть средства, когда замешаны рыбные доходы или другие крупные накопления. Сегодня даже кредитование на Дальнем Востоке требует критического мышления, чтобы не стать жертвой дистанционного развода.

"Люди должны запомнить: банк никогда не звонит с просьбой спасти деньги через перевод на чужую карту. Если слышите фразу про безопасный транш — это гарантированный криминал", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по муниципальным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о финансовой безопасности

Что делать, если позвонили из банка?

Положите трубку сразу. При необходимости перезвоните по официальному номеру банка, указанному на обратной стороне вашей карты.

Существуют ли "безопасные счета"?

Нет. Это главная уловка мошенников. В банковской системе таких терминов не существует.

Могут ли мошенники использовать мой аккаунт Госуслуг?

Только если вы сами передадите им код из СМС. Никогда не сообщайте пароли и коды из уведомлений третьим лицам.

Как проверить, что я общаюсь с настоящим сотрудником?

Полиция и банки работают официально. Если вас просят о выполнении действий в спешке, давя на эмоции — это признак атаки.

