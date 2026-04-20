Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане набирает обороты кампания по финансовой поддержке населения, пострадавшего от масштабного разгула стихии. Власти республики приступили к распределению бюджетных средств среди граждан, чье жилье и имущество оказались во власти воды. Масштаб бедствия заставил привлечь федеральные ресурсы для стабилизации ситуации в регионе.

Село Чох, Дагестан
Фото: flickr.com by Linar Khalitov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Динамика выплат и охват пострадавших

На текущий момент более 3,5 тысяч жителей республики получили денежные компенсации. Процесс распределения средств идет в жестком графике. Социальные службы перечисляют деньги сразу после верификации актов обследования территорий. Основная часть получателей — это люди, имеющие право на единовременную помощь. Однако свыше тысячи человек уже получили средства за частичную или полную потерю предметов первой необходимости.

Размер компенсаций строго регламентирован. Единовременная выплата призвана закрыть базовые потребности. Возмещение за имущество рассчитывается исходя из степени ущерба. В пострадавших районах продолжают работать оценочные группы. Их задача — зафиксировать повреждения в 7 126 жилых домах, которые официально признаны пострадавшими от паводка.

География ЧС: от Каспия до высокогорья

Осадки, обрушившиеся на регион в конце марта и начале апреля, привели к введению режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. В зону затопления попали крупнейшие города: Махачкала, Каспийск, Хасавюрт и Буйнакск. В сельских районах ситуация осложнилась оползнями. Горные территории столкнулись с блокировкой транспортных путей. В частности, в Ботлихском районе мощный обвал перекрыл стратегическую трассу.

"Аномальные ливни спровоцировали критический подъем уровня малых рек. Подобные паводки в Дагестане подчеркивают уязвимость предгорных зон перед климатическими вызовами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Стихия не ограничилась только водой. Резкое похолодание в горах привело к обильным снегопадам. Это спровоцировало дорожный коллапс. Единственные пути сообщения с рядом сел оказались отрезаны. Сейчас там работает тяжелая техника. Дорожники пытаются восстановить проезд, пока грунт окончательно не поплыл из-за таяния снега и продолжающихся оползневых процессов.

Последствия для инфраструктуры и жилого фонда

Паводки выявили серьезные пробелы в инженерных сетях. Изношенность коммуникаций привела к проблемам с качеством воды. Специалисты фиксируют, что инфраструктура Дагестана требует не точечного ремонта, а полной пересборки. В ряде муниципалитетов зафиксирована угроза распространения инфекций из-за прорывов старых труб. Власти уже заявили о необходимости модернизации сетей в рамках долгосрочной стратегии развития.

Показатель ущерба Значение
Подтопленные жилые дома 9 825 ед.
Поврежденные дома (аварийные) 7 126 ед.
Общее число пострадавших более 6 200 чел.

Восстановление региона потребует колоссальных вложений. Предстоит реконструировать сотни километров полотна. Планируемая транспортная трансформация Дагестана теперь должна учитывать риски повторения подобных ЧС. Ставка делается на качественные защитные сооружения и современные материалы, способные выдержать напор стихии.

"Разрушения показывают, что износ труб и отсутствие ливневок в городах — это мина замедленного действия", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дагестане

Кто имеет право на выплаты?

Граждане, постоянно проживающие в зоне ЧС, жизни которых были нарушены, а также те, кто частично или полностью утратил имущество первой необходимости согласно актам оценки.

Какие районы Дагестана пострадали больше всего?

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и ряде горных районов: Ботлихском, Гумбетовском и Кайтагском, где к наводнениям добавились оползни.

Когда завершатся инфраструктурные работы?

Расчистка дорог идет круглосуточно. Полное восстановление поврежденного жилого фонда и замена инженерных коммуникаций займут весь строительный сезон 2024 года.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЧС Ирина Викторовна Петрова, специалист по ЖКХ Евгений Михайлович Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
