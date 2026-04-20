В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева откроют детский культурный центр

Россия » Сибирь » Иркутск

Иркутск пересобирает музейные пространства под запросы нового поколения. В Галерее сибирского искусства областного художественного музея им. В. П. Сукачева стартовало создание детского культурно-просветительского центра. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Семья" и должен стать точкой притяжения для семейного отдыха и образовательных программ.

Иркутский областной художественный музей
Фото: commons.wikimedia.org by Zinaida experimenter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иркутский областной художественный музей

Бюджет и инфраструктура нового центра

На создание площадки выделено более 4 миллионов рублей. Львиную долю финансирования — 3,8 млн рублей — обеспечил федеральный бюджет. Эти средства направят на капитальную перезагрузку помещений: ремонт, закупку мебели и установку современного мультимедийного оборудования. Музей перестает быть консервативным хранилищем артефактов и превращается в интерактивную среду.

"Инвестиции в культурную инфраструктуру такого типа — это не просто траты на ремонт, а способ закрепить молодежь в регионе. Когда вакансии Иркутская область предлагает с достойным доходом, социальная среда должна соответствовать запросам специалистов с детьми", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особый акцент сделан на инклюзивности. В перечне закупок значатся развивающие материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это критически важно для региона, где нацпроект инфраструктура охватывает не только жилье, но и социальные объекты. Центр планируют открыть уже осенью текущего года.

Функциональные зоны: от лектория до VR

Проект предусматривает жесткое зонирование пространства. Центральное место займет зал-трансформер. Это гибкая площадка для мастер-классов, игр и творческих лабораторий. Помимо него в музее появятся полноценный лекционный зал и кинозал. Аудитория проекта — дети от 5 до 14 лет, а также туристы, чей поток в город растет в том числе благодаря развитию таких проектов как лайнер Байкал для круизов.

Характеристика Параметры центра
Возрастной ценз 5 — 14 лет
Общий объем вложений 4+ млн рублей
Федеральная субсидия 3,8 млн рублей
Срок запуска Осень 2024 года

"Создание центров в исторических зданиях требует особого надзора. Важно, чтобы цифровой контроль за состоянием конструкций велся постоянно, учитывая специфику грунтов и сейсмику региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экспансия формата: пять точек в Приангарье

Художественный музей — лишь верхушка айсберга. Всего в Иркутской области в этом году откроют пять аналогичных центров. Сеть расширится за счет областного Дома народного творчества, краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского и двух сельских библиотек. География охвата впечатляет: от Иркутска до поселка Коршуновский и села Тугутуй.

"Масштабирование на малые территории — это правильный шаг. Жители глубинки часто чувствуют информационный голод, поэтому такие центры станут важными социальными узлами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Такое распределение ресурсов помогает сгладить разрыв между городом и селом. Пока в столице региона обсуждают цена бензина Иркутск и пробки, в районах создают условия для досуга. Новые программы музеев позволят интегрировать юных посетителей в культурный контекст через игру и интерактив.

Ответы на популярные вопросы о культурных центрах

Будет ли вход в центры бесплатным?

В рамках нацпроекта базовые образовательные программы часто субсидируются, однако стоимость посещения конкретных экспозиций и мастер-классов определяет администрация каждого учреждения.

Смогут ли посещать центр дети из других регионов?

Да, центры ориентированы в том числе на туристический сегмент. Семьи, приезжающие посмотреть на Байкал, смогут включить эти точки в свой маршрут.

Как учитываются вопросы тишины в жилых массивах рядом с музеями?

Музейные пространства имеют специфическую акустику и звукоизоляцию, поэтому даже шумные детские мастер-классы не нарушат закон о тишине Иркутская область для окрестных домов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
