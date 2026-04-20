Железная дисциплина: почему уровень просрочек по кредитам в Якутии остаётся минимальным

Дальний Восток живет по своим правилам, особенно когда заходит речь о деньгах. Якутия на старте 2026 года показала парадоксальные результаты: республика оказалась в топе по объему долгов на гражданина, но при этом держит дисциплину на уровне, достойном зависти.

Фото: freepik.com by wirestock
Финансы на сопках: кто платит по счетам

Якутский характер — это про упорство. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 марта 2026 года доля долгов с просрочкой в Якутии зафиксирована на скромных 3,44%. Это пятое место по стране. Отличный показатель, если не знать, откуда приходят эти цифры. Житель республики в среднем "висит" на внушительных 841 тысяче рублей кредитных обязательств. Это абсолютно лучший результат по всему ДФО и третий по всей России. Якутия выстраивает модель управления, где цифры становятся прозрачными, но нагрузка на карман остается серьезной.

"Высокая закредитованность населения на востоке — это не всегда признак бедности. Это часто отражение того, как работает местный рынок. Денежные потоки здесь крутятся иначе, чем в центре России, и роль кредита в них первична", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Цифры, которые не врут

Дальневосточный макрорегион неоднороден, но общий тренд на "тяжелый портфель" заметен невооруженным глазом. Соседи Якутии, такие как Чукотка (718 тыс. руб.) и Сахалин (655 тыс. руб.), также держат высокую планку. Даже в Приморье средний долг на экономически активного жителя достигает 574 тысяч. Развитие таких территорий требует капитала, и люди идут за ним в банк.

Регион Доля просрочки (%)
Якутия 3,44%
Бурятия 3,74%
Чукотка 3,83%
Приморье 3,87%
ЕАО 6,00%

Средний уровень просрочки по ДФО подрос до 4,59%. Ставки кусаются — и это ожидаемо замедлило розничное кредитование в 2025 году. При этом на Камчатке, в Магадане и ЕАО показатели "плохих" долгов перешагнули общероссийский медианный барьер.

"Нагрузка на домохозяйства растет, но люди привыкли подстраиваться к экстремальным условиям жизни, будь то климат или тарифы. Износ сетей и рост цен на услуги только подстегивают необходимость в ликвидности", — сказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Почему риск стал инструментом

За высокой статистикой долгов скрывается предпринимательская жилка. Кредиты здесь — не всегда траты на жизнь. Это инвестиции в бизнес "за речкой". Автоперегоны, поставки товаров, приграничная торговля — всё это требует оборотных средств. Контроль на границе становится жестче, но поток товаров не ослабевает. Кредитное плечо стало для многих нормой выживания и заработка. Пока застройщики тянут жилой фонд, а предприниматели крутят капитал, система продолжает работать без сбоев.

"Люди знают цену деньгам на холоде. Если кредит берется под дело, дисциплина платежей будет выше, чем у потребителя, купившего телевизор в рассрочку", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему в Якутии так много долгов на каждого жителя?

Высокий показатель связан с активным использованием кредитов как инструментов для ведения бизнеса, а также с необходимостью финансировать крупные приобретения в условиях удаленности региона.

Является ли просрочка в 3,44% критической для региона?

Нет, напротив, это один из лучших показателей в стране, свидетельствующий о высокой финансовой дисциплине якутских заемщиков.

Почему на Чукотке выше динамика прироста просрочки?

Рост просрочки там опережает средние показатели из-за накопления проблемных кредитов на фоне замедления розничного сектора и специфических логистических сложностей региона.

Как кредиты помогают бизнесу на Дальнем Востоке?

Многие граждане используют банковские продукты для масштабирования собственного дела в приграничной торговле и автотранспортной сфере.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
