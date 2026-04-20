Смертельная ловушка для садов: на границу Приамурья прорвался опасный паразит из Китая

На границе Приамурья развернули партию цветов из Китая. Лабораторный анализ вскрыл присутствие опасного вредителя, нацеленного на разрушение локальной флоры. Чиновники приняли жесткое решение — утилизация через пламя, чтобы не допустить экспансии чужеродного насекомого в наши края.

Гортензия

Карантинный захват на границе

Россельхознадзор по Амурской области и Якутии остановил ввоз партии гортензий. Более 40 экземпляров не прошли ветеринарно-санитарный досмотр. Сотрудники изъяли товар из-за обнаружения табачной белокрылки. Это насекомое-мигрант впервые зафиксировано в импортной продукции, зашедшей в регион. Метод борьбы выбран бескомпромиссный — полное сжигание зараженного материала под строгим надзором.

"Такие прецеденты требуют мгновенной реакции. Пропуск даже малой партии зараженных растений — это прямая угроза для промышленности и сельского хозяйства региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Чем опасна белокрылка

Табачная белокрылка — настоящий диверсант в мире растений. Она высасывает жизненные соки, лишая культуру физиологической опоры. Личинки оставляют липкий след — медвяную росу. Этот секрет быстро покрывается сажистым грибком, который блокирует дыхание листа и фотосинтез. Итог — деградация урожайности и потеря товарного вида.

"Насекомое переносит десятки болезней. Это системный риск, способный спровоцировать эпидемию на локальных посадках, если вовремя не закрыть периметр", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Параметр Характеристика вредителя Способ питания Потребление клеточного сока Последствия Развитие сажистого грибка, падение урожая

Взрослые особи белокрылки выступают переносчиками более 60 вирусных возбудителей. Агрессивность вредителя сопоставима с тем, как природные факторы уничтожают лесные массивы при отсутствии надлежащего контроля.

"Наши инспекторы действуют строго по протоколу. Важно не допускать ситуаций, где логистика и торговля идут вразрез с экологической безопасностью", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о фитосанитарном контроле

Почему партию цветов уничтожили, а не вернули поставщику?

Действует строгий карантинный режим. Риск распространения опасного организма по пути следования груза слишком велик, поэтому сжигание — единственно безопасный способ нейтрализации.

Является ли этот вредитель опасным для человека?

Нет, белокрылка питается исключительно растениями, однако она наносит экономический ущерб, сравнимый с потерей активов в ключевых отраслях экономики.

Как часто происходят подобные случаи на границе?

Случаи выявления карантинных объектов фиксируются регулярно. Это результат плановой работы контрольных органов по защите региона от биологических угроз.

Есть ли риск заражения местных растений?

Заражение могло произойти при попадании насекомых в теплицы или открытый грунт. Именно поэтому груз блокирован до момента его полной ликвидации.

