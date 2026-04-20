Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место
Тишина в коровниках: почему орловские села стремительно теряют поголовье скота
Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка
Обычный перевод вызвал подозрение: сотрудник банка в Паланe остановил аферу в последний момент

Смертельная ловушка для садов: на границу Приамурья прорвался опасный паразит из Китая

Россия » Дальний Восток

На границе Приамурья развернули партию цветов из Китая. Лабораторный анализ вскрыл присутствие опасного вредителя, нацеленного на разрушение локальной флоры. Чиновники приняли жесткое решение — утилизация через пламя, чтобы не допустить экспансии чужеродного насекомого в наши края.

Фото: Own work by Ceiba chodatii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Карантинный захват на границе

Россельхознадзор по Амурской области и Якутии остановил ввоз партии гортензий. Более 40 экземпляров не прошли ветеринарно-санитарный досмотр. Сотрудники изъяли товар из-за обнаружения табачной белокрылки. Это насекомое-мигрант впервые зафиксировано в импортной продукции, зашедшей в регион. Метод борьбы выбран бескомпромиссный — полное сжигание зараженного материала под строгим надзором.

"Такие прецеденты требуют мгновенной реакции. Пропуск даже малой партии зараженных растений — это прямая угроза для промышленности и сельского хозяйства региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Чем опасна белокрылка

Табачная белокрылка — настоящий диверсант в мире растений. Она высасывает жизненные соки, лишая культуру физиологической опоры. Личинки оставляют липкий след — медвяную росу. Этот секрет быстро покрывается сажистым грибком, который блокирует дыхание листа и фотосинтез. Итог — деградация урожайности и потеря товарного вида.

"Насекомое переносит десятки болезней. Это системный риск, способный спровоцировать эпидемию на локальных посадках, если вовремя не закрыть периметр", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог  Игорь Степанов.

Параметр Характеристика вредителя
Способ питания Потребление клеточного сока
Последствия Развитие сажистого грибка, падение урожая

Взрослые особи белокрылки выступают переносчиками более 60 вирусных возбудителей. Агрессивность вредителя сопоставима с тем, как природные факторы уничтожают лесные массивы при отсутствии надлежащего контроля.

"Наши инспекторы действуют строго по протоколу. Важно не допускать ситуаций, где логистика и торговля идут вразрез с экологической безопасностью", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о фитосанитарном контроле

Почему партию цветов уничтожили, а не вернули поставщику?

Действует строгий карантинный режим. Риск распространения опасного организма по пути следования груза слишком велик, поэтому сжигание — единственно безопасный способ нейтрализации.

Является ли этот вредитель опасным для человека?

Нет, белокрылка питается исключительно растениями, однако она наносит экономический ущерб, сравнимый с потерей активов в ключевых отраслях экономики.

Как часто происходят подобные случаи на границе?

Случаи выявления карантинных объектов фиксируются регулярно. Это результат плановой работы контрольных органов по защите региона от биологических угроз.

Есть ли риск заражения местных растений?

Заражение могло произойти при попадании насекомых в теплицы или открытый грунт. Именно поэтому груз блокирован до момента его полной ликвидации.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Садоводство, цветоводство
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Военные новости
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
Боятся разориться: ВМС Британии капитулировали перед судами РФ из-за дыр в бюджете
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка
Обычный перевод вызвал подозрение: сотрудник банка в Паланe остановил аферу в последний момент
Смертельная ловушка для садов: на границу Приамурья прорвался опасный паразит из Китая
В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева откроют детский культурный центр
Время действовать: советы экспертов по защите собак от болезней, вызванных клещами
Вне правил и границ: как спорт стал главным инструментом элегантности в модных трендах 2026
Цифровая романтика с подвохом: как не отдать деньги аферистам
