На границе Приамурья развернули партию цветов из Китая. Лабораторный анализ вскрыл присутствие опасного вредителя, нацеленного на разрушение локальной флоры. Чиновники приняли жесткое решение — утилизация через пламя, чтобы не допустить экспансии чужеродного насекомого в наши края.
Россельхознадзор по Амурской области и Якутии остановил ввоз партии гортензий. Более 40 экземпляров не прошли ветеринарно-санитарный досмотр. Сотрудники изъяли товар из-за обнаружения табачной белокрылки. Это насекомое-мигрант впервые зафиксировано в импортной продукции, зашедшей в регион. Метод борьбы выбран бескомпромиссный — полное сжигание зараженного материала под строгим надзором.
"Такие прецеденты требуют мгновенной реакции. Пропуск даже малой партии зараженных растений — это прямая угроза для промышленности и сельского хозяйства региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Табачная белокрылка — настоящий диверсант в мире растений. Она высасывает жизненные соки, лишая культуру физиологической опоры. Личинки оставляют липкий след — медвяную росу. Этот секрет быстро покрывается сажистым грибком, который блокирует дыхание листа и фотосинтез. Итог — деградация урожайности и потеря товарного вида.
"Насекомое переносит десятки болезней. Это системный риск, способный спровоцировать эпидемию на локальных посадках, если вовремя не закрыть периметр", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
|Параметр
|Характеристика вредителя
|Способ питания
|Потребление клеточного сока
|Последствия
|Развитие сажистого грибка, падение урожая
Взрослые особи белокрылки выступают переносчиками более 60 вирусных возбудителей. Агрессивность вредителя сопоставима с тем, как природные факторы уничтожают лесные массивы при отсутствии надлежащего контроля.
"Наши инспекторы действуют строго по протоколу. Важно не допускать ситуаций, где логистика и торговля идут вразрез с экологической безопасностью", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Действует строгий карантинный режим. Риск распространения опасного организма по пути следования груза слишком велик, поэтому сжигание — единственно безопасный способ нейтрализации.
Нет, белокрылка питается исключительно растениями, однако она наносит экономический ущерб, сравнимый с потерей активов в ключевых отраслях экономики.
Случаи выявления карантинных объектов фиксируются регулярно. Это результат плановой работы контрольных органов по защите региона от биологических угроз.
Заражение могло произойти при попадании насекомых в теплицы или открытый грунт. Именно поэтому груз блокирован до момента его полной ликвидации.
С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.