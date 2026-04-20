В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог

Стихия отступила, оставив Дагестан зализывать раны. В республике начались масштабные работы по восстановлению дорожного полотна, которое размыли весенние паводки. Основной удар пришелся на горные районы, где потоки воды превратили асфальт в крошку, а привычные маршруты — в непролазные направления. Сейчас дорожники Казбековского района работают в авральном режиме, чтобы вернуть жизнь в отрезанные села.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сулакский каньон. Горный серпантин

Восстановление дорог после удара стихии

Проектировщики и тяжелая техника уже вышли на объекты в селах Гостала и Гертма. Паводки, вызванные ливнями в конце марта и начале апреля, привели к тому, что в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Вода не просто залила улицы, она подмыла опоры и разрушила участки стратегических трасс, таких как «Хасавюрт — Тлох».

"Главная проблема сейчас — это скрытые повреждения основания дорог. Вода уходит, но пустоты в грунте остаются, что грозит новыми просадками при запуске тяжелого транспорта", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особое внимание уделяется расширению дорожного полотна в Гертме. Власти понимают: косметический ремонт здесь не поможет. Нужно капитальное укрепление, иначе первый же серьезный дождь снова парализует транспортную инфраструктуру республики. Пока основные магистрали закрыты, движение организовано по объездным путям, но нагрузка на них растет с каждым часом.

Аграрные потери и инфраструктурный ущерб

Ущерб от большой воды измеряется не только кубометрами вывезенного грунта. Пострадали почти 12 тысяч гектаров сельхозугодий. Для аграрного региона это тяжелый удар по карману. Погибли тысячи голов скота, разрушены насосные станции. Восстановление требует не только времени, но и огромных вложений, сопоставимых по масштабам с модернизацией инженерных систем всего региона.

Объект повреждения Масштаб ущерба (оценка) Сельхозугодья 11,8 тыс. гектаров Крупный рогатый скот 912 голов (вкл. 574 коровы) Птица 64,4 тыс. голов Здания и сооружения 39 объектов частично разрушены

"Для республики такие потери в животноводстве — это прямой вызов продовольственной безопасности района. Без прямых субсидий из федерального центра восстановить поголовье в этом сезоне будет невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Стратегия дорожной реабилитации

Сейчас специалисты составляют акты осмотра, чтобы включить разбитые дороги в реестр на финансирование. Работа идет параллельно с реализацией программ по благоустройству территорий в городах, которые также пострадали от наводнения. В Махачкале и Каспийске ситуация стабилизировалась, но износ сетей, достигший критических отметок, делает инфраструктуру уязвимой перед любым капризом погоды.

Восстановление дорог в Казбековском районе — это лишь часть новой стратегии развития, где акцент делается на прочности защитных сооружений. Регион больше не может позволить себе ежегодно тратить миллиарды на латание дыр после каждого паводка.

"Климатические аномалии становятся нормой для юга России. Мы фиксируем учащение экстремальных ливней, которые за несколько часов выдают месячную норму осадков. Инфраструктура должна проектироваться с запасом прочности на такие пики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о паводках в Дагестане

Какие районы пострадали больше всего?

Наибольший ущерб зафиксирован в Казбековском, Хасавюртовском, Гумбетовском и Буйнакском районах, а также в городах Махачкала и Каспийск.

Когда откроют прямое движение в Казбековском районе?

Точные сроки зависят от завершения проектирования новых укрепительных сооружений на участках обвалов, сейчас транспорт идет в объезд.

Будут ли выплаты фермерам за погибший скот?

Да, правительство республики Дагестан заявило о подготовке мер поддержки для аграриев, потерявших скот и посевы.

