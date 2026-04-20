Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка
Среагировал оперативно: сотрудник банка предотвратил хищение 2,5 млн рублей у жительницы Паланы
Смертельная ловушка для садов: на границу Приамурья прорвался опасный паразит из Китая
В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева откроют детский культурный центр

В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог

Россия » Юг » Махачкала

Стихия отступила, оставив Дагестан зализывать раны. В республике начались масштабные работы по восстановлению дорожного полотна, которое размыли весенние паводки. Основной удар пришелся на горные районы, где потоки воды превратили асфальт в крошку, а привычные маршруты — в непролазные направления. Сейчас дорожники Казбековского района работают в авральном режиме, чтобы вернуть жизнь в отрезанные села.

Сулакский каньон. Горный серпантин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сулакский каньон. Горный серпантин

Восстановление дорог после удара стихии

Проектировщики и тяжелая техника уже вышли на объекты в селах Гостала и Гертма. Паводки, вызванные ливнями в конце марта и начале апреля, привели к тому, что в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Вода не просто залила улицы, она подмыла опоры и разрушила участки стратегических трасс, таких как «Хасавюрт — Тлох».

"Главная проблема сейчас — это скрытые повреждения основания дорог. Вода уходит, но пустоты в грунте остаются, что грозит новыми просадками при запуске тяжелого транспорта", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особое внимание уделяется расширению дорожного полотна в Гертме. Власти понимают: косметический ремонт здесь не поможет. Нужно капитальное укрепление, иначе первый же серьезный дождь снова парализует транспортную инфраструктуру республики. Пока основные магистрали закрыты, движение организовано по объездным путям, но нагрузка на них растет с каждым часом.

Аграрные потери и инфраструктурный ущерб

Ущерб от большой воды измеряется не только кубометрами вывезенного грунта. Пострадали почти 12 тысяч гектаров сельхозугодий. Для аграрного региона это тяжелый удар по карману. Погибли тысячи голов скота, разрушены насосные станции. Восстановление требует не только времени, но и огромных вложений, сопоставимых по масштабам с модернизацией инженерных систем всего региона.

Объект повреждения Масштаб ущерба (оценка)
Сельхозугодья 11,8 тыс. гектаров
Крупный рогатый скот 912 голов (вкл. 574 коровы)
Птица 64,4 тыс. голов
Здания и сооружения 39 объектов частично разрушены

"Для республики такие потери в животноводстве — это прямой вызов продовольственной безопасности района. Без прямых субсидий из федерального центра восстановить поголовье в этом сезоне будет невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Стратегия дорожной реабилитации

Сейчас специалисты составляют акты осмотра, чтобы включить разбитые дороги в реестр на финансирование. Работа идет параллельно с реализацией программ по благоустройству территорий в городах, которые также пострадали от наводнения. В Махачкале и Каспийске ситуация стабилизировалась, но износ сетей, достигший критических отметок, делает инфраструктуру уязвимой перед любым капризом погоды.

Восстановление дорог в Казбековском районе — это лишь часть новой стратегии развития, где акцент делается на прочности защитных сооружений. Регион больше не может позволить себе ежегодно тратить миллиарды на латание дыр после каждого паводка.

"Климатические аномалии становятся нормой для юга России. Мы фиксируем учащение экстремальных ливней, которые за несколько часов выдают месячную норму осадков. Инфраструктура должна проектироваться с запасом прочности на такие пики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о паводках в Дагестане

Какие районы пострадали больше всего?

Наибольший ущерб зафиксирован в Казбековском, Хасавюртовском, Гумбетовском и Буйнакском районах, а также в городах Махачкала и Каспийск.

Когда откроют прямое движение в Казбековском районе?

Точные сроки зависят от завершения проектирования новых укрепительных сооружений на участках обвалов, сейчас транспорт идет в объезд.

Будут ли выплаты фермерам за погибший скот?

Да, правительство республики Дагестан заявило о подготовке мер поддержки для аграриев, потерявших скот и посевы.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
Боятся разориться: ВМС Британии капитулировали перед судами РФ из-за дыр в бюджете
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка
Среагировал оперативно: сотрудник банка предотвратил хищение 2,5 млн рублей у жительницы Паланы
Смертельная ловушка для садов: на границу Приамурья прорвался опасный паразит из Китая
В Иркутском художественном музее им. В. П. Сукачева откроют детский культурный центр
Время действовать: советы экспертов по защите собак от болезней, вызванных клещами
Вне правил и границ: как спорт стал главным инструментом элегантности в модных трендах 2026
Цифровая романтика с подвохом: как не отдать деньги аферистам
