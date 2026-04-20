На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года

Река Чусовая готовится к смене транспортной парадигмы. В Свердловской области анонсировали запуск туристического речного трамвая, который свяжет Староуткинск и село Чусовое. Проект реализуется без привлечения бюджетных средств — судно спроектировано уральскими инженерами на частные инвестиции. Старт навигации намечен на май 2026 года, как раз к пику сезона сплавов.

Река Чусовая

Маршрут длиной в 26 километров

Экспедиция будет начинаться в Екатеринбурге, откуда туристов доставят к точке старта в Староуткинске. Протяженность водного пути составит 26 километров. Логистика продумана с учетом визуальной эстетики: запланированы остановки для фотосессий у главных скал-бойцов, которыми славится регион. Финальной точкой пути станет село Чусовое.

"Окупаемость таких проектов напрямую зависит от стабильности турпотока и состояния благоустройства прилегающих территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экологические риски и ограничения

Главным препятствием для регулярных рейсов остается капризный характер уральских рек. Чиновники и представители природного парка "Река Чусовая" сейчас согласовывают график движения судна. Основные опасения вызывают периодическое обмеление русла в летний зной и необходимость соблюдения тишины в период нереста рыб. График будет гибким, чтобы не нарушать экосистему парка.

Параметр проекта Характеристика Протяженность маршрута 26 километров Источник финансирования Частный капитал Срок запуска Май 2026 года

Техника и инвестиции

В отличие от масштабных программ, где новые трамваи закупаются на бюджетные средства, здесь всю финансовую нагрузку взял на себя инвестор. Модель судна уникальна — ее разработали уральские специалисты специально для мелководных и каменистых участков реки. Сейчас судно проходит "обкатку" для подтверждения заявленных технических характеристик и безопасности пассажиров.

"Развитие малых речных маршрутов — это отличная ниша для регионального туризма. Это создаст альтернативу классическим диким сплавам и привлечет новую аудиторию в малые города области", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ожидается, что запуск трамвая поможет снизить нагрузку на популярные стоянки и упорядочить поток туристов, который традиционно растет в Свердловской области. Несмотря на возможные запреты алкоголя и другие ограничения в праздничные дни, речной отдых остается востребованным среди жителей мегаполиса, стремящихся сбежать от городской суеты и сомнительных схем аренды жилья в выходные.

Ответы на популярные вопросы о речном трамвае

Когда можно будет купить билет на речной трамвай?

Старт продаж билетов ожидается ближе к маю 2026 года, после завершения официального этапа согласования маршрута с администрацией природного парка.

Безопасен ли такой формат сплава?

Да, судно проектируется профессиональными инженерами. Однако стоит учитывать, что в некоторых зонах отдыха возможны проверки, как это случалось в сомнительных заведениях Екатеринбурга, поэтому туристам следует выбирать только легальных перевозчиков.

