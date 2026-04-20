Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе

Скала рухнула на 29-м километре трассы "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка". Тонны горной породы отрезали прямой путь через Ботлихский район. Минтранс Дагестана экстренно перебрасывает тяжелую технику в зону обвала. Рабочие готовятся рыхлить гигантские валуны, которые невозможно сдвинуть обычными грейдерами.
Причиной ЧП стал обвал пород верхового откоса. Дорожники называют ситуацию сложной — габариты камней требуют специального оборудования для дробления. Пока инженеры оценивают устойчивость склона, транспортная инфраструктура района работает на пределе. Легковой транспорт и грузовики пустили в объезд через село Чанко. Это увеличивает время в пути, но позволяет избежать полной блокады населенных пунктов.
"Горные районы всегда находятся в зоне риска, но интенсивность текущих процессов аномальна. Активизация оползней — прямое следствие переувлажнения почвы после затяжных ливней", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Стихия бьет по региону системно. Помимо обвала в Ботлихе, в республике остаются закрытыми еще девять участков дорог. 16 населенных пунктов фактически лишены прямого сообщения. Проблему усугубляет строительство в Дагестане новых объектов, которое сталкивается с агрессивным климатом высокогорья. В ряде районов выпал аномальный снег, спровоцировавший сход лавин и новых грунтов.
Дагестан переживает последствия двойного удара: паводков и снегопадов. Введен режим ЧС федерального уровня. Развитие Дагестана заторможено необходимостью восстанавливать разрушенное жилье. Почти 10 тысяч домов оказались подтоплены. Эксперты фиксируют разрушения не только в частном секторе, но и на социальных объектах.
|Показатель
|Данные (ед.)
|Подтопленные жилые дома
|9 825
|Поврежденные строения
|7 126
|Закрытые участки дорог
|9
"Бюджет республики испытывает колоссальную нагрузку. Восстановление дорожного полотна в горах обходится в три раза дороже, чем на равнине, из-за логистики и сложности работ", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Особую тревогу вызывает состояние коммуникаций. Водоснабжение Дагестана после паводков требует тотальной проверки. Потоки воды размывают грунт, оголяя капремонт Махачкала в этих условиях превращается в борьбу со следствиями, а не причинами износа. В высокогорных селах ситуация еще острее: там дороги — единственные артерии для поставки продуктов и лекарств.
Минтранс планирует запустить движение по временной схеме к 15:00 мск во вторник, если не произойдет новых обвалов.
С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.