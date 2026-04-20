Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе

Скала рухнула на 29-м километре трассы "Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка". Тонны горной породы отрезали прямой путь через Ботлихский район. Минтранс Дагестана экстренно перебрасывает тяжелую технику в зону обвала. Рабочие готовятся рыхлить гигантские валуны, которые невозможно сдвинуть обычными грейдерами.

Ботлих — село на юго-западе Республики Дагестан

Скальный замок: почему Ботлихский район ушел в изоляцию

Причиной ЧП стал обвал пород верхового откоса. Дорожники называют ситуацию сложной — габариты камней требуют специального оборудования для дробления. Пока инженеры оценивают устойчивость склона, транспортная инфраструктура района работает на пределе. Легковой транспорт и грузовики пустили в объезд через село Чанко. Это увеличивает время в пути, но позволяет избежать полной блокады населенных пунктов.

"Горные районы всегда находятся в зоне риска, но интенсивность текущих процессов аномальна. Активизация оползней — прямое следствие переувлажнения почвы после затяжных ливней", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Стихия бьет по региону системно. Помимо обвала в Ботлихе, в республике остаются закрытыми еще девять участков дорог. 16 населенных пунктов фактически лишены прямого сообщения. Проблему усугубляет строительство в Дагестане новых объектов, которое сталкивается с агрессивным климатом высокогорья. В ряде районов выпал аномальный снег, спровоцировавший сход лавин и новых грунтов.

Режим ЧС и последствия стихии в республике

Дагестан переживает последствия двойного удара: паводков и снегопадов. Введен режим ЧС федерального уровня. Развитие Дагестана заторможено необходимостью восстанавливать разрушенное жилье. Почти 10 тысяч домов оказались подтоплены. Эксперты фиксируют разрушения не только в частном секторе, но и на социальных объектах.

Показатель Данные (ед.) Подтопленные жилые дома 9 825 Поврежденные строения 7 126 Закрытые участки дорог 9

"Бюджет республики испытывает колоссальную нагрузку. Восстановление дорожного полотна в горах обходится в три раза дороже, чем на равнине, из-за логистики и сложности работ", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Особую тревогу вызывает состояние коммуникаций. Водоснабжение Дагестана после паводков требует тотальной проверки. Потоки воды размывают грунт, оголяя капремонт Махачкала в этих условиях превращается в борьбу со следствиями, а не причинами износа. В высокогорных селах ситуация еще острее: там дороги — единственные артерии для поставки продуктов и лекарств.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дагестане

Когда откроют дорогу в Ботлихском районе?

Минтранс планирует запустить движение по временной схеме к 15:00 мск во вторник, если не произойдет новых обвалов.

Как добраться до сел, если дорога перекрыта?

Проезд организован по объездному маршруту через село Чанко. Транспортное сообщение сохранено во временном режиме.

Действует ли в регионе режим ЧС?

Да, в Дагестане действует режим ЧС федерального уровня из-за масштабных паводков и разрушения инфраструктуры.

Читайте также