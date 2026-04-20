Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года

Камчатский край наращивает обороты поставок морских биоресурсов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала 2026 года через границу ушли десятки тысяч тонн промысловой продукции, подтверждая статус региона как ключевого игрока в продовольственной безопасности соседей.

Морепродукты

Экспортная статистика: цифры и факты

С января по середину апреля камчатские предприятия отправили зарубежным контрагентам свыше 20 тысяч тонн рыбной продукции. Основной объем транзакций пришелся на Китай, который остается стратегическим партнером региона. По данным Приморского управления Россельхознадзора, зафиксировано 763 успешных оформления партий рыбы и морепродуктов, вес которых превысил 19,1 тысячи тонн. Еще тысячу тонн составила кормовая рыбная мука.

Только за одну неделю, с 10 по 16 апреля, таможенные и ветеринарные органы пропустили 119 партий общим весом 2,4 тысячи тонн. В пул экспортируемых товаров вошли традиционные для полуострова виды: минтай, треска, камбала, терпуг и палтус. Отрасль демонстрирует стабильность, несмотря на необходимость соблюдения строгих экспортных протоколов.

"Рост поставок через порты региона — это естественный процесс интеграции с рынками Азии. Китай традиционно забирает львиную долю вылова, обеспечивая нашим рыбопромышленникам необходимую валютную выручку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Логистические горизонты Дальнего Востока

Развитие экспортной инфраструктуры идет параллельно с модернизацией транспортных узлов ДФО. Пока аэропорт Благовещенск наращивает мощности авиационных грузоперевозок, порты Дальнего Востока остаются главными воротами для морских караванов. Динамика поставок прямо зависит от качества дорог и инфраструктуры Камчатки, где обсуждаются даже проекты возведения платных трасс для быстрой доставки грузов в портовые терминалы.

Показатель Объем / Значение Всего экспорт рыбопродукции 19,1 тыс. тонн Экспорт муки кормовой Более 1 тыс. тонн

Для оптимизации логистики регионы все чаще переходят на инновационные виды топлива и газа, что позволяет снизить себестоимость транспортировки.

Жесткий контроль: стандарты качества

Каждая партия проходит через сито фитосанитарного и ветеринарного контроля. Россельхознадзор следит за тем, чтобы продукция соответствовала внутренним регламентам Евразийского экономического союза и специфическим требованиям стран, принимающих наш товар. Сертификация — обязательный этап, превращающий добытую в Охотском и Беринговом морях рыбу в легальный международный товар.

"Качество продукции подтверждается ветеринарными сертификатами. Это не просто бюрократия, а гарантия того, что камчатский белок за речкой воспринимают как эталонный продукт", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Важно понимать, что конкуренция на азиатском рынке заставляет производителей постоянно совершенствоваться. Обновление дорожной городской инфраструктуры и подготовка квалифицированных строительных кадров в Хабаровском крае и соседних регионах создают базу для экономического прогресса всего ДФО.

"Мы видим, как меняется подход к экспорту. Это уже не хаотичные продажи, а стратегическое планирование объемов. Однако риски, связанные с ЧС, всегда остаются в зоне нашего внимания", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о поставках морепродуктов

В какие страны, кроме Китая, уходит камчатская рыба?

Поставки осуществляются в 6 зарубежных государств, однако Китай остается доминирующим импортером, забирающим основную часть партий.

Какие виды рыб экспортируют чаще всего?

Наибольшим спросом на внешнем рынке пользуются минтай, треска, камбала, палтус и терпуг.

Что происходит, если партия рыбы не проходит проверку Россельхознадзора?

Товар не получает ветеринарный сертификат и не допускается к экспорту до устранения всех несоответствий установленным нормам.

Почему экспорт рыбы важен для Камчатки?

Это ключевая статья доходов региона, поддерживающая экономику рыболовецких поселков и позволяющая финансировать развитие портовой инфраструктуры.

Читайте также